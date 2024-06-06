https://uz.sputniknews.ru/20240606/leto-lekarstvo-priyem-vrach-rekomendatsii-44262210.html

Врач предупредила об особенностях приема лекарств летом

Врач предупредила об особенностях приема лекарств летом

Sputnik Узбекистан

В жаркую погоду некоторые препараты могут менять свои химические свойства, терять эффективность и даже становиться токсичными.

2024-06-06T22:06+0500

2024-06-06T22:06+0500

2024-06-06T22:06+0500

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При высокой температуре воздуха важно соблюдать правила хранения медикаментов, рассказала радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.Также она предупредила, что многие лекарства могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, стать причиной солнечных ожогов или фотодерматозов с зудом и высыпаниями.Она рекомендовала внимательно читать инструкции, а если вы собираетесь принимать солнечные ванны, то дозировку и схему приема лекарств предварительно обсудить с лечащим врачом.Кроме того, по ее словам, при приеме некоторых лекарств в жаркую погоду нужно следить за количеством выпиваемой воды."Применение любых лекарств может быть напрямую связано с водно-солевым обменом. Например, важно соблюдать питьевой режим при приеме мочегонных препаратов, диуретиков разных групп, чтобы избежать дегидратации, потому что они выводят достаточно большое количество жидкости из организма. Условно, человек, который весит 70 килограммов, в среднем должен выпивать в сутки 2,5 литра воды. Но если у него есть какие-то проблемы со стороны сердца и почек, то количество выпиваемой жидкости нужно согласовать с лечащим врачом, чтобы избежать дегидратации и снизить риск тромбоза", — заключила Романенко.

https://uz.sputniknews.ru/20240605/son-prodoljitelnost-vrach-mneniye-44237508.html

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