https://uz.sputniknews.ru/20240606/leto-lekarstvo-priyem-vrach-rekomendatsii-44262210.html
Врач предупредила об особенностях приема лекарств летом
Врач предупредила об особенностях приема лекарств летом
Sputnik Узбекистан
В жаркую погоду некоторые препараты могут менять свои химические свойства, терять эффективность и даже становиться токсичными.
2024-06-06T22:06+0500
2024-06-06T22:06+0500
2024-06-06T22:06+0500
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При высокой температуре воздуха важно соблюдать правила хранения медикаментов, рассказала радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.Также она предупредила, что многие лекарства могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, стать причиной солнечных ожогов или фотодерматозов с зудом и высыпаниями.Она рекомендовала внимательно читать инструкции, а если вы собираетесь принимать солнечные ванны, то дозировку и схему приема лекарств предварительно обсудить с лечащим врачом.Кроме того, по ее словам, при приеме некоторых лекарств в жаркую погоду нужно следить за количеством выпиваемой воды."Применение любых лекарств может быть напрямую связано с водно-солевым обменом. Например, важно соблюдать питьевой режим при приеме мочегонных препаратов, диуретиков разных групп, чтобы избежать дегидратации, потому что они выводят достаточно большое количество жидкости из организма. Условно, человек, который весит 70 килограммов, в среднем должен выпивать в сутки 2,5 литра воды. Но если у него есть какие-то проблемы со стороны сердца и почек, то количество выпиваемой жидкости нужно согласовать с лечащим врачом, чтобы избежать дегидратации и снизить риск тромбоза", — заключила Романенко.
https://uz.sputniknews.ru/20240605/son-prodoljitelnost-vrach-mneniye-44237508.html
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жара влияние прием хранение лекарства
жара влияние прием хранение лекарства
Врач предупредила об особенностях приема лекарств летом
В жаркую погоду некоторые препараты могут менять свои химические свойства, терять эффективность и даже становиться токсичными.
При высокой температуре воздуха важно соблюдать правила хранения медикаментов, рассказала радио Sputnik
терапевт Татьяна Романенко.
"Лекарства могут портиться в жару. Если вы поехали на дачу и у вас препараты, которые вам нужны для повседневного употребления, не лежат в холодильнике, с ними ничего не случится. А вот если вы приехали на дачу и оставили таблетки в бардачке при высокой температуре, они могут стать опасными. Очень важно правильно хранить лекарства, и в жару не забывать убирать их в холодильник или в прохладное место. Это касается практически всех препаратов", — объяснила специалист.
Также она предупредила, что многие лекарства могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, стать причиной солнечных ожогов или фотодерматозов с зудом и высыпаниями.
"Даже некоторые противоаллергические препараты могут повышать чувствительность кожи к воздействию ультрафиолета. Многие антибиотики, нестероидные противовоспалительные и гормональные средства, а также практически все противогрибковые лекарства обладают фотосенсибилизирующим действием. Препараты, которые используются в кардиологии, также могут повышать чувствительность к солнцу", — уточнила Романенко.
Она рекомендовала внимательно читать инструкции, а если вы собираетесь принимать солнечные ванны, то дозировку и схему приема лекарств предварительно обсудить с лечащим врачом.
Кроме того, по ее словам, при приеме некоторых лекарств в жаркую погоду нужно следить за количеством выпиваемой воды.
"Применение любых лекарств может быть напрямую связано с водно-солевым обменом. Например, важно соблюдать питьевой режим при приеме мочегонных препаратов, диуретиков разных групп, чтобы избежать дегидратации, потому что они выводят достаточно большое количество жидкости из организма. Условно, человек, который весит 70 килограммов, в среднем должен выпивать в сутки 2,5 литра воды. Но если у него есть какие-то проблемы со стороны сердца и почек, то количество выпиваемой жидкости нужно согласовать с лечащим врачом, чтобы избежать дегидратации и снизить риск тромбоза", — заключила Романенко.