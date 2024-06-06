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https://uz.sputniknews.ru/20240606/mirziyoev-posetil-turetskuyu-aerokosmicheskuyu-kompaniyu-44266684.html
Мирзиёев посетил Турецкую аэрокосмическую компанию
Мирзиёев посетил Турецкую аэрокосмическую компанию
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана находится в Анкаре с официальным визитом
2024-06-06T16:35+0500
2024-06-06T17:06+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
турция
анкара
аэрокосмическая промышленность
предприятия
политика
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В рамках программы официального визита в Анкару Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Предприятие, основанное в 1984 году, является ведущим турецким центром технологий в области проектирования, разработки, модернизации производства и интеграции аэрокосмических систем от воздушных платформ с неподвижным и вертолетным крылом до беспилотных летательных аппаратов и спутников.В 2023 году "Turkish Aerospace Industries Inc." вошла в список 100 крупнейших оборонных компаний мира. Ее ежегодный доход составляет около $1,5 млрд.В компании работают более 15 тыс. человек, в том числе около 7 тыс. инженеров, свыше 6,5 тыс. техников и других сотрудников.Мирзиёеву также рассказали о работе ряда других предприятий оборонной промышленности Турции, специализирующихся на разработке и производстве широкого спектра вооружений и военной техники.Состоялись демонстрационные полеты авиации.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится в этой стране с официальным визитом.Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
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мирзиёев турция анкара официальный визит
мирзиёев турция анкара официальный визит

Мирзиёев посетил Турецкую аэрокосмическую компанию

16:35 06.06.2024 (обновлено: 17:06 06.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании Turkish Aerospace Industries Inc.. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана находится в Турции с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В рамках программы официального визита в Анкару Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании Turkish Aerospace Industries Inc.. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства был ознакомлен с образцами выпускаемой продукции, процессом производства, результатами научного сотрудничества компании с зарубежными странами", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании Turkish Aerospace Industries Inc.. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предприятие, основанное в 1984 году, является ведущим турецким центром технологий в области проектирования, разработки, модернизации производства и интеграции аэрокосмических систем от воздушных платформ с неподвижным и вертолетным крылом до беспилотных летательных аппаратов и спутников.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании Turkish Aerospace Industries Inc.. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью компании "Turkish Aerospace Industries Inc.".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2023 году "Turkish Aerospace Industries Inc." вошла в список 100 крупнейших оборонных компаний мира. Ее ежегодный доход составляет около $1,5 млрд.
В компании работают более 15 тыс. человек, в том числе около 7 тыс. инженеров, свыше 6,5 тыс. техников и других сотрудников.
Мирзиёеву также рассказали о работе ряда других предприятий оборонной промышленности Турции, специализирующихся на разработке и производстве широкого спектра вооружений и военной техники.
Состоялись демонстрационные полеты авиации.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится в этой стране с официальным визитом.
Сегодня под председательством президентов состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
В рамках переговоров подробно обсудят вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
В программе визита также проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Турцию с госвизитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
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