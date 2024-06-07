https://uz.sputniknews.ru/20240607/mirziyoyev-vizit-turtsiya-itogi-44276498.html

Визит Мирзиёева в Турцию — главное

Визит Мирзиёева в Турцию — главное

Sputnik Узбекистан

Глава республики 5-6 июня находился в этой стране с официальным визитом

2024-06-07T10:13+0500

2024-06-07T10:13+0500

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политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

турция

анкара

реджеп тайип эрдоган

переговоры

документы

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5-6 июня посетил эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Главы двух государств провели переговоры в узком формате, уделив особое внимание дальнейшему расширению узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Речь шла и о развитии взаимовыгодного партнерства в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровизации.Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления и координации взаимодействия в сфере обороны и безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму.Президенты условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены, обсудили сотрудничество в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Особое внимание акцентировали на создании максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран.Лидеры Узбекистана и Турции также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая развитие ситуации в Афганистане.Третье заседание узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.Стороны отметили важность усиления промкооперации, углубления локализации производства товаров с высокой добавленной стоимостью и совместного выхода на рынки третьих стран.Также они подчеркнули необходимость снижения таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле, открытия торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.Речь шла о внедрении передового турецкого опыта и механизмов государственно-частного партнерства, расширении взаимодействия в области сельского и водного хозяйства, цифровизации здравоохранения и создания медицинских кластеров.Еще одним важным направлением сотрудничества обозначено повышение транспортно-логистического потенциала двух стран, в том числе за счет эффективного использования возможностей Срединного коридора.Особое внимание уделили развитию партнерства в сфере высшего, профессионального и технического образования, проведению театральных фестивалей, недель культуры, осуществлению совместных съемок исторических фильмов и реставрации объектов культурного наследия.Стороны приветствовали принятие Декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и создание узбекско-турецкого Делового совета под руководством лидеров двух стран.По итогам заседания правительствам поручено утвердить совместную дорожную карту по реализации принятых решений.В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Узбекистан для проведения очередного заседания Совета.Заседание узбекско-турецкого Делового советаВ соответствии с программой визита под председательством Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана прошло первое заседание узбекско-турецкого Делового совета.Диалог с предпринимателями в таком формате состоялся впервые.Мирзиёев обозначил ряд перспективных направлений партнерства, в первую очередь, это расширение инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации.Особое внимание глава Узбекистана уделил развитию механизмов государственно-частного партнерства, на принципах которого планируется реализация совместных проектов на сумму более $3 млрд.В качестве еще одного приоритета он обозначил сотрудничество в горнодобывающей промышленности. С крупными турецкими горно-геологическими компаниями уже начаты практические работы по изучению и добыче полезных ископаемых.В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция стремится к дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений с Узбекистаном во всех сферах.Он подчеркнул наличие большого потенциала для наращивания прямого сотрудничества между деловыми кругами. Турецкий лидер призвал участников Совета к конструктивному диалогу в целях укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей.Руководители ведущих компаний Узбекистана и Турции выступили с конкретными предложениями по дальнейшему углублению кооперации в приоритетных сферах.Главы государств поручили ответственным руководителям оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям.Подписанные документыПо итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.Кроме того, в присутствии лидеров двух стран подписано 19 документов:Кроме того, приняты двусторонние документы по преференциальной торговле, регулированию энергетического рынка, а также План мероприятий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства.Заявления лидеров Узбекистана и Турции для представителей СМИ по итогам третьего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровняПрезиденту Узбекистана вручена высшая государственная награда Турецкой РеспубликиВысшую государственную награду "Орден Турецкой Республики" Мирзиёеву торжественно вручил его турецкий коллега.Данным высшим орденом награждаются государственные деятели, внесшие большой вклад в развитие дружественных отношений с Турцией.Культурная программаВ рамках программы пребывания в Анкаре Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами посетили выставку культуры, искусства и кухни Турции.Перед ними выступили фольклорные коллективы. Стороны отметили важную роль культурных обменов в сближении и укреплении дружбы двух братских народов.На этом официальный визит главы Узбекистана в Анкару завершился.В международном аэропорту Эсенбога Шавката Мирзиёева с супругой проводили Президент Реджеп Тайип Эрдоган с супругой.

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