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Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Глава РФ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сделав ряд важных заявлений.
2024-06-07T19:01+0500
2024-06-07T19:01+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Другие заявления Путина:Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Девиз форума этого года — "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
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путин пмэф -2024 заявления
путин пмэф -2024 заявления

Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС

19:01 07.06.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Глава РФ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сделав ряд важных заявлений.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
"Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭС, обеспечивая баланс всех участников", — сказал он.
Другие заявления Путина:
Взрывной технологический рост в мире меняет все сферы жизни;
Сотрудничество на равных, трансфер технологий и компетенций, а не их монополизация, позволяют налаживать более прочные связи между государствами;
Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг;
Россия доказала высокий уровень готовности к техпреобразованиям: меняется финсектор, сфера транспортных услуг;
Россия за шесть лет планирует войти в число стран-лидеров по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР);
Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества;
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами и зарубежными компаниями, у которых тоже есть интерес к взаимодействию;
Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов;
Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими западными странами. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое;
Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству.
Россия обогнала Японию и Германию и стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, но другие страны тоже не стоят на месте, лидерство нужно подтверждать.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Девиз форума этого года — "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
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