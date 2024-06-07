Путин: Россия обеспечивает баланс интересов участников в торговле с ЕАЭС

Взрывной технологический рост в мире меняет все сферы жизни; Взрывной технологический рост в мире меняет все сферы жизни;

Сотрудничество на равных, трансфер технологий и компетенций, а не их монополизация, позволяют налаживать более прочные связи между государствами; Сотрудничество на равных, трансфер технологий и компетенций, а не их монополизация, позволяют налаживать более прочные связи между государствами;

Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг; Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг;

Россия доказала высокий уровень готовности к техпреобразованиям: меняется финсектор, сфера транспортных услуг; Россия доказала высокий уровень готовности к техпреобразованиям: меняется финсектор, сфера транспортных услуг;

Россия за шесть лет планирует войти в число стран-лидеров по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР); Россия за шесть лет планирует войти в число стран-лидеров по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР);

Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества; Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества;

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами и зарубежными компаниями, у которых тоже есть интерес к взаимодействию; Россия заинтересована в сотрудничестве со странами и зарубежными компаниями, у которых тоже есть интерес к взаимодействию;

Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов; Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов;

Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими западными странами. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое; Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самими западными странами. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое;

Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству. Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству.