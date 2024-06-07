https://uz.sputniknews.ru/20240607/putin-vystupleniye-pmef-peterburg-44287142.html

Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ-2024 — прямая трансляция

Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ-2024 — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России с 5 по 8 июня.

2024-06-07T16:29+0500

2024-06-07T16:29+0500

2024-06-07T16:29+0500

прямая трансляция

пмэф

россия

санкт-петербург

президент рф

выступление

экономика

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ-2024, который в этом году проходит под девизом "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".Традиционно речь Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных обращений главы государства в году, помимо послания Федеральному собранию, итоговой пресс-конференции и прямой линии с гражданами РФ.Российский лидер делится своим видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, дает оценку проблемам, которые испытывают международные торговая и финансовая системы, говорит о положении дел в экономике России, оценивает ее функционирование в условиях специальной военной операции. Вместе с российским коллегой на сессии выступают президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе и Эммерсон Мнангагва.Модератор пленарной сессии ПМЭФ — политолог Сергей Караганов.

россия

санкт-петербург

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