https://uz.sputniknews.ru/20240607/rossiya-tank-vsu-xarkov-44286439.html

Выдержавший четыре удара FPV-дронов российский танк уничтожил группу ВСУ

Выдержавший четыре удара FPV-дронов российский танк уничтожил группу ВСУ

Sputnik Узбекистан

Натиск БПЛА противника под Харьковом не помешал танку выполнить боевую задачу.

2024-06-07T15:40+0500

2024-06-07T15:40+0500

2024-06-07T15:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

россия

всу

сво

танки

беспилотник

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44285892_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_48469b7bd85b6c2c66ab9df701b55675.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Под Харьковом российский танк, пережив четыре попадания FPV-дронов, уничтожил группу ВСУ, сообщает РИА Новости.Случай произошел с танкистами группировки "Север". Экипаж российского танка Т-72Б3 поразил группу украинских войск, укрывшихся в здании на Харьковском направлении. Перед этим бронемашину атаковала артиллерия ВСУ и рой FPV-дронов.По словам бойца,"семьдесятдвойка" уцелела благодаря металлической конструкции над башней, прозванной "мангалом" за характерный внешний вид.Танк находился в укрытии в лесопосадке. Видимых повреждений на броне у него не было. После загрузки снарядов бронемашина выехала на боевую позицию и произвела серию выстрелов по дому, в котором находилась группа украинских боевиков. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание. Бронемашина без происшествий вернулась в место ожидания.

https://uz.sputniknews.ru/20240604/rossiya-svo-nazemnyy-bespilotnik-44226277.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия танкисты зона сво харьков бпла