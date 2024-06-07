https://uz.sputniknews.ru/20240607/rossiya-tank-vsu-xarkov-44286439.html
Выдержавший четыре удара FPV-дронов российский танк уничтожил группу ВСУ
Выдержавший четыре удара FPV-дронов российский танк уничтожил группу ВСУ
Sputnik Узбекистан
Натиск БПЛА противника под Харьковом не помешал танку выполнить боевую задачу.
2024-06-07T15:40+0500
2024-06-07T15:40+0500
2024-06-07T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Под Харьковом российский танк, пережив четыре попадания FPV-дронов, уничтожил группу ВСУ, сообщает РИА Новости.Случай произошел с танкистами группировки "Север". Экипаж российского танка Т-72Б3 поразил группу украинских войск, укрывшихся в здании на Харьковском направлении. Перед этим бронемашину атаковала артиллерия ВСУ и рой FPV-дронов.По словам бойца,"семьдесятдвойка" уцелела благодаря металлической конструкции над башней, прозванной "мангалом" за характерный внешний вид.Танк находился в укрытии в лесопосадке. Видимых повреждений на броне у него не было. После загрузки снарядов бронемашина выехала на боевую позицию и произвела серию выстрелов по дому, в котором находилась группа украинских боевиков. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание. Бронемашина без происшествий вернулась в место ожидания.
https://uz.sputniknews.ru/20240604/rossiya-svo-nazemnyy-bespilotnik-44226277.html
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россия танкисты зона сво харьков бпла
россия танкисты зона сво харьков бпла
Выдержавший четыре удара FPV-дронов российский танк уничтожил группу ВСУ
Натиск БПЛА противника под Харьковом не помешал бронемашине выполнить боевую задачу.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik
. Под Харьковом российский танк, пережив четыре попадания FPV-дронов, уничтожил группу ВСУ, сообщает РИА Новости
.
Случай произошел с танкистами группировки "Север". Экипаж российского танка Т-72Б3 поразил группу украинских войск, укрывшихся в здании на Харьковском направлении. Перед этим бронемашину атаковала артиллерия ВСУ и рой FPV-дронов.
По словам бойца,"семьдесятдвойка" уцелела благодаря металлической конструкции над башней, прозванной "мангалом" за характерный внешний вид.
"Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать "птички", FPV-дроны. …То есть, четыре FPV попали в танк и "мангал" спас? Да, совершенно верно. …Если б не было "мангала", то неизвестно, что бы было", — рассказал танкист агентству.
Танк находился в укрытии в лесопосадке. Видимых повреждений на броне у него не было. После загрузки снарядов бронемашина выехала на боевую позицию и произвела серию выстрелов по дому, в котором находилась группа украинских боевиков. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание. Бронемашина без происшествий вернулась в место ожидания.