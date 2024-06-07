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Врач: Кому вреден томатный сок
Врач: Кому вреден томатный сок
Sputnik Узбекистан
Несмотря на содержание большого количества полезных нутриентов, томатный сок подходит не всем
2024-06-07T22:03+0500
2024-06-07T22:03+0500
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Томатный сок невероятно полезен, однако некоторым людям от него лучше совсем отказаться, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. По ее словам, несмотря на полезные свойства томатного сока, употреблять его нужно "в разумном количестве", с учетом индивидуальных особенностей организма.Она также напомнила, что производители нередко добавляют в томатный сок сахар, в результате напиток становится потенциально вредным для людей с диабетом и лишним весом. Кроме того, в напитке часто содержится соль, употребление которой может ухудшать состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила диетолог.
https://uz.sputniknews.ru/20240606/leto-lekarstvo-priyem-vrach-rekomendatsii-44262210.html
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мнение эксперта, здоровье, питание
мнение эксперта, здоровье, питание

Врач: Кому вреден томатный сок

22:03 07.06.2024
© unsplash.com/Dennis KleinТоматный сок. Иллюстративное фото
Томатный сок. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2024
© unsplash.com/Dennis Klein
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Несмотря на содержание большого количества полезных нутриентов, томатный сок подходит не всем.
Томатный сок невероятно полезен, однако некоторым людям от него лучше совсем отказаться, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова.
"Томатный сок содержит большое количество антиоксидантов. Он богат ликопином, который помогает защищать клетки от повреждений свободными радикалами, снижает уровень холестерина, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Также антиоксиданты могут улучшать состояние кожи, предотвращая ее преждевременное старение. Витамин С, который тоже входит в состав томатного сока, способствует укреплению иммунитета и защите организма от инфекций. Витамины А, К, а также минералы – калий и магний – помогают организму правильно функционировать. Клетчатка благотворно влияет на пищеварение", — перечислила специалист.
По ее словам, несмотря на полезные свойства томатного сока, употреблять его нужно "в разумном количестве", с учетом индивидуальных особенностей организма.
"Есть несколько противопоказаний к употреблению томатного сока. У людей с гастритом, а также с язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью этот продукт может усугубить симптомы из-за своей высокой кислотности. Людям с заболеваниями почек, особенно тем, кто должен следить за потреблением калия, рекомендуется ограничить количество томатного сока в рационе. В некоторых случаях напиток содержит следы глютена, что вредно для людей с целиакией или непереносимостью глютена. Томатный сок может взаимодействовать с определенными препаратами, поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением", – предупредила Разаренова.
Она также напомнила, что производители нередко добавляют в томатный сок сахар, в результате напиток становится потенциально вредным для людей с диабетом и лишним весом. Кроме того, в напитке часто содержится соль, употребление которой может ухудшать состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила диетолог.
Таблетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2024
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