https://uz.sputniknews.ru/20240607/tomatnyy-sok-polza-vred-vrach-mneniye-44289421.html

Врач: Кому вреден томатный сок

Врач: Кому вреден томатный сок

Sputnik Узбекистан

Несмотря на содержание большого количества полезных нутриентов, томатный сок подходит не всем

2024-06-07T22:03+0500

2024-06-07T22:03+0500

2024-06-07T22:03+0500

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питание

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Томатный сок невероятно полезен, однако некоторым людям от него лучше совсем отказаться, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. По ее словам, несмотря на полезные свойства томатного сока, употреблять его нужно "в разумном количестве", с учетом индивидуальных особенностей организма.Она также напомнила, что производители нередко добавляют в томатный сок сахар, в результате напиток становится потенциально вредным для людей с диабетом и лишним весом. Кроме того, в напитке часто содержится соль, употребление которой может ухудшать состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила диетолог.

https://uz.sputniknews.ru/20240606/leto-lekarstvo-priyem-vrach-rekomendatsii-44262210.html

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, питание