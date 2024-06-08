https://uz.sputniknews.ru/20240608/borets-uzbekistan-zolotaya-medal-reytingoviy-turnir-vengriya-44297618.html
Борец из Узбекистана завоевал золото рейтингового турнира в Венгрии — подробности
Борец из Узбекистана завоевал золото рейтингового турнира в Венгрии — подробности
Sputnik Узбекистан
Международный турнир по спортивной борьбе позволяет оценивать подготовку борцов перед началом летних Олимпийских игр Париж-2024.
2024-06-08T10:05+0500
2024-06-08T10:05+0500
2024-06-08T10:20+0500
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спортивная борьба
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана в очередной день рейтингового турнира по спортивной борьбе "Polyák Imre & Varga János Memorial", который проходит в столице Венгрии, смог завоевать награду высшей пробы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.С 6 по 9 июня на предолимпийском турнире в Будапеште выступают сильнейшие борцы мира, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм в Париже.Отмечается, что борец Разамбек Джамалов, выступающий в весовой категории до 74 кг, в первом этапе преодолел представителя Венесуэлы. Кроме того, в четвертьфинале узбекистанец положил на лопатки спортсмена из Грузии. Полуфинал и финал Джамалов также решил в свою пользу: борец одержал победу над атлетами Ирана и Венгрии. Другие представители сборной республики не смогли завоевать наград лицензионного турнира.Следующее противостояние в турнире ожидается между представительницами женской сборной. В очередной соревновательный день на ковер поднимется Феруза Эсенбаева (-68 кг), которая начнет свое участие против уроженки Турции Бусе Чавасоглу.В данных международных стартах участвуют 9 представителей Узбекистана по вольной и женской борьбе. Предолимпийский турнир позволит тренерам оценить подготовку борцов перед началом летних Олимпийских игр Париж-2024.
https://uz.sputniknews.ru/20240605/anvarov-praga-pryjki-dlinu-serebro-44234610.html
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будапешт турнир спортивная борьба атлеты золотая медаль
будапешт турнир спортивная борьба атлеты золотая медаль
Борец из Узбекистана завоевал золото рейтингового турнира в Венгрии — подробности
10:05 08.06.2024 (обновлено: 10:20 08.06.2024)
Международный турнир по спортивной борьбе позволяет оценивать подготовку борцов перед началом летних Олимпийских игр Париж-2024.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана в очередной день рейтингового турнира по спортивной борьбе "Polyák Imre & Varga János Memorial", который проходит в столице Венгрии, смог завоевать награду высшей пробы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
С 6 по 9 июня на предолимпийском турнире в Будапеште выступают сильнейшие борцы мира, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
Отмечается, что борец Разамбек Джамалов, выступающий в весовой категории до 74 кг, в первом этапе преодолел представителя Венесуэлы. Кроме того, в четвертьфинале узбекистанец положил на лопатки спортсмена из Грузии.
Полуфинал и финал Джамалов также решил в свою пользу: борец одержал победу над атлетами Ирана и Венгрии.
Другие представители сборной республики не смогли завоевать наград лицензионного турнира.
“К сожалению, остальным представителям Узбекистана не удалось занять призовые места“, — отметили в комитете.
Следующее противостояние в турнире ожидается между представительницами женской сборной. В очередной соревновательный день на ковер поднимется Феруза Эсенбаева (-68 кг), которая начнет свое участие против уроженки Турции Бусе Чавасоглу.
В данных международных стартах участвуют 9 представителей Узбекистана по вольной и женской борьбе. Предолимпийский турнир позволит тренерам оценить подготовку борцов перед началом летних Олимпийских игр Париж-2024.