https://uz.sputniknews.ru/20240608/borets-uzbekistan-zolotaya-medal-reytingoviy-turnir-vengriya-44297618.html

Борец из Узбекистана завоевал золото рейтингового турнира в Венгрии — подробности

Борец из Узбекистана завоевал золото рейтингового турнира в Венгрии — подробности

Sputnik Узбекистан

Международный турнир по спортивной борьбе позволяет оценивать подготовку борцов перед началом летних Олимпийских игр Париж-2024.

2024-06-08T10:05+0500

2024-06-08T10:05+0500

2024-06-08T10:20+0500

узбекистан

венгрия

спортивная борьба

турнир

олимпиада

париж

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/08/44297818_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_06b1b1c566e2143b05791d8822218c6a.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана в очередной день рейтингового турнира по спортивной борьбе "Polyák Imre & Varga János Memorial", который проходит в столице Венгрии, смог завоевать награду высшей пробы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.С 6 по 9 июня на предолимпийском турнире в Будапеште выступают сильнейшие борцы мира, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм в Париже.Отмечается, что борец Разамбек Джамалов, выступающий в весовой категории до 74 кг, в первом этапе преодолел представителя Венесуэлы. Кроме того, в четвертьфинале узбекистанец положил на лопатки спортсмена из Грузии. Полуфинал и финал Джамалов также решил в свою пользу: борец одержал победу над атлетами Ирана и Венгрии. Другие представители сборной республики не смогли завоевать наград лицензионного турнира.Следующее противостояние в турнире ожидается между представительницами женской сборной. В очередной соревновательный день на ковер поднимется Феруза Эсенбаева (-68 кг), которая начнет свое участие против уроженки Турции Бусе Чавасоглу.В данных международных стартах участвуют 9 представителей Узбекистана по вольной и женской борьбе. Предолимпийский турнир позволит тренерам оценить подготовку борцов перед началом летних Олимпийских игр Париж-2024.

https://uz.sputniknews.ru/20240605/anvarov-praga-pryjki-dlinu-serebro-44234610.html

узбекистан

венгрия

париж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

будапешт турнир спортивная борьба атлеты золотая медаль