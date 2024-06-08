https://uz.sputniknews.ru/20240608/rossiya-otreagiruet-na-zayavleniya-ssha-po-yao-v-sootvetstvii-s-yadernoy-doktrinoyzaxarova-44303098.html

Россия отреагирует на заявления США по ЯО в соответствии с ядерной доктриной – Захарова

Россия отреагирует на заявления США по ЯО в соответствии с ядерной доктриной – Захарова

Sputnik Узбекистан

МИД России прокомментировал заявление Вашингтона о том, что там видят необходимость в увеличении своего ядерного арсенала.

2024-06-08T16:21+0500

2024-06-08T16:21+0500

2024-06-08T16:26+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом заявила на ПМЭФ официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.Она добавила, что в Штатах уже не понимают, о чем заявляют и зачем. Постоянно используют слова, связанные с Россией, для выстраивания “каких-то своих концептуальных вещей”.Она заключила, что власти США должны объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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