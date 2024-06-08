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Россия отреагирует на заявления США по ЯО в соответствии с ядерной доктриной – Захарова
Россия отреагирует на заявления США по ЯО в соответствии с ядерной доктриной – Захарова
Sputnik Узбекистан
МИД России прокомментировал заявление Вашингтона о том, что там видят необходимость в увеличении своего ядерного арсенала.
2024-06-08T16:21+0500
2024-06-08T16:21+0500
2024-06-08T16:26+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом заявила на ПМЭФ официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.Она добавила, что в Штатах уже не понимают, о чем заявляют и зачем. Постоянно используют слова, связанные с Россией, для выстраивания “каких-то своих концептуальных вещей”.Она заключила, что власти США должны объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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россия сша мид захарова ядерное оружие арсенал
россия сша мид захарова ядерное оружие арсенал
Россия отреагирует на заявления США по ЯО в соответствии с ядерной доктриной – Захарова
16:21 08.06.2024 (обновлено: 16:26 08.06.2024)
МИД РФ прокомментировал заявление Вашингтона о том, что там видят необходимость в увеличении своего ядерного арсенала.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом заявила на ПМЭФ официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
"Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", – сказала Захарова.
Она добавила, что в Штатах уже не понимают, о чем заявляют и зачем. Постоянно используют слова, связанные с Россией, для выстраивания “каких-то своих концептуальных вещей”.
"Все время они как-то используют тему России для решения своих внутренних задач. О чем это говорит? Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности", – подчеркнула представитель МИД.
Она заключила, что власти США должны объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.