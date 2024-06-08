https://uz.sputniknews.ru/20240608/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-rabota-obschestvennaya-bezopasnost-44298305.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности

Sputnik Узбекистан

Президенту Узбекистана продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.

2024-06-08T11:10+0500

2024-06-08T11:10+0500

2024-06-08T11:13+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Центр был создан в рамках Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане. Полностью отремонтированный и современно оборудованный комплекс начал свою работу в марте этого года.Кроме того, президент поставил задачу создать в МВД структуру по применению беспилотных летательных устройств. Вместе с тем, дал дополнительные поручения по усилению профилактики преступности и обеспечению безопасности массовых мероприятий.В Стратегии общественной безопасности, утвержденной указом президента от 29 ноября 2021 года, предусмотрено довести цифровизацию сферы до 90% к концу 2025 года. В ходе посещения главе государства доложена информация о ходе этой работы.Здесь же президенту продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.

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