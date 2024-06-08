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https://uz.sputniknews.ru/20240608/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-rabota-obschestvennaya-bezopasnost-44298305.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Sputnik Узбекистан
Президенту Узбекистана продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.
2024-06-08T11:10+0500
2024-06-08T11:13+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Центр был создан в рамках Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане. Полностью отремонтированный и современно оборудованный комплекс начал свою работу в марте этого года.Кроме того, президент поставил задачу создать в МВД структуру по применению беспилотных летательных устройств. Вместе с тем, дал дополнительные поручения по усилению профилактики преступности и обеспечению безопасности массовых мероприятий.В Стратегии общественной безопасности, утвержденной указом президента от 29 ноября 2021 года, предусмотрено довести цифровизацию сферы до 90% к концу 2025 года. В ходе посещения главе государства доложена информация о ходе этой работы.Здесь же президенту продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.
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узбекистан президент мвд цифровые технологии безопасность беспилотники
узбекистан президент мвд цифровые технологии безопасность беспилотники

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности

11:10 08.06.2024 (обновлено: 11:13 08.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенту Узбекистана продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр координации и мониторинга Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Центр был создан в рамках Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане. Полностью отремонтированный и современно оборудованный комплекс начал свою работу в марте этого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2024
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2024
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
© Пресс-служба президента Узбекистана

“На встречу в центре пригласили ректоров высших учебных заведений при правоохранительных органах. Было подчеркнуто, что необходимо совершенствовать учебные программы с этой точки зрения, внедрить дуальное образование и обеспечивать соответствие учебной и научной деятельности реалиям жизни”, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поставил задачу создать в МВД структуру по применению беспилотных летательных устройств. Вместе с тем, дал дополнительные поручения по усилению профилактики преступности и обеспечению безопасности массовых мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2024
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Стратегии общественной безопасности, утвержденной указом президента от 29 ноября 2021 года, предусмотрено довести цифровизацию сферы до 90% к концу 2025 года. В ходе посещения главе государства доложена информация о ходе этой работы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2024
Президент ознакомился с проводимой работой в сфере общественной безопасности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь же президенту продемонстрировали современные технологии и программы, используемые в системе внутренних дел.
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