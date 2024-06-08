Узбекистан и Китай будут развивать транспортный коридор “Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан”
18:21 08.06.2024 (обновлено: 18:32 08.06.2024)
© Министерство транспорта УзбекистанаВстреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна.
© Министерство транспорта Узбекистана
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Решение позволит увеличить объемы грузоперевозок, а также укрепит торгово–экономические связи между Узбекистаном и Китаем.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Совместно с Китаем будет развиваться мультимодальный транспортный коридор “Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан”. Этот вопрос рассмотрели в Пекине на встрече с участием министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.
Как отмечается, участники обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере.
В ходе встречи министр транспорта Ильхом Махкамов высказал ряд предложений по совместному развитию мультимодального транспортного коридора “Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан” с целью дальнейшего развития торгово–экономических связей между Узбекистаном и Китаем.
© Министерство транспорта УзбекистанаВстреча с участием министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна.
Встреча с участием министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна.
© Министерство транспорта Узбекистана
“В целях увеличения объемов грузоперевозок по этому коридору необходимо создать благоприятные условия для узбекских национальных перевозчиков, увеличить количество двусторонних бланков разрешений между Узбекистаном и Китаем, а также внести соответствующие изменения в соглашение между двумя странами о “Международных автомобильных перевозках”, — говорится в сообщении.
Китайская сторона поддержала предложение узбекского министра.
© Министерство транспорта УзбекистанаВстреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна.
Встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна.
© Министерство транспорта Узбекистана
“Заместитель министра транспорта Китая Ли Янь заявил, что полностью поддерживает предложения Махкамова по расширению потенциала этого коридора, развитию его рационального и эффективного использования“, — рассказали в ведомстве.
По итогам встречи стороны определили дальнейшие задачи по развитию и расширению сотрудничества в сфере транспорта между двумя странами.
Напомним, в Пекине 6 июня подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.