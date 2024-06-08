https://uz.sputniknews.ru/20240608/uzbekistan-kitay-transportnyy-koridor-kashgar-irkeshtam-osh-andijan-44304547.html

Узбекистан и Китай будут развивать транспортный коридор “Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан”

Узбекистан и Китай будут развивать транспортный коридор “Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан”

Sputnik Узбекистан

Решение позволит увеличить объемы грузоперевозок, а также укрепит торгово–экономические связи между Узбекистаном и Китаем.

2024-06-08T18:21+0500

2024-06-08T18:21+0500

2024-06-08T18:32+0500

узбекистан

китай

пекин

транспортный коридор

экономика

торговля

сотрудничество

илхом махкамов

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Совместно с Китаем будет развиваться мультимодальный транспортный коридор “Кашгар–Иркештам–Ош–Андижан”. Этот вопрос рассмотрели в Пекине на встрече с участием министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и заместителя министра транспорта КНР Ли Яна, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.Как отмечается, участники обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере.В ходе встречи министр транспорта Ильхом Махкамов высказал ряд предложений по совместному развитию мультимодального транспортного коридора “Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан” с целью дальнейшего развития торгово–экономических связей между Узбекистаном и Китаем.Китайская сторона поддержала предложение узбекского министра.По итогам встречи стороны определили дальнейшие задачи по развитию и расширению сотрудничества в сфере транспорта между двумя странами.Напомним, в Пекине 6 июня подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240607/mirziyoyev-obrascheniye-jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-44280436.html

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узбекистан китай транспортный коридор “кашгар–иркештам–ош–андижан” министр транспорта ильхом махкамов