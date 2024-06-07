https://uz.sputniknews.ru/20240607/mirziyoyev-obrascheniye-jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-44280436.html

Мирзиёев: Строительство жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан — историческое событие

Мирзиёев: Строительство жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан — историческое событие

Sputnik Узбекистан

Накануне в Пекине подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай - Кыргызстан — Узбекистан, в связи с этим глава РУз направил обращение участникам церемонии

2024-06-07T12:18+0500

2024-06-07T12:18+0500

2024-06-07T12:18+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

обращение

церемония

подписание документов

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строительство

железная дорога

китай

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, направленным на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в обширном регионе, заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.В Пекине 6 июня подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в связи с этим Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии.Глава Узбекистана выразил уверенность, что новая железная дорога позволит расширить экономическое сотрудничество с Китаем, будет служить дальнейшему углублению отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между РУз и КНР.По его словам, эта железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с регионом.По мнению Мирзиёева, экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, отметил глава РУз.Также он сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура.Свои послания по случаю подписания соглашения также направили Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.В соответствии с соглашением железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.

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