Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ-2024 — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20240607/mirziyoyev-obrascheniye-jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-44280436.html
Мирзиёев: Строительство жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан — историческое событие
Мирзиёев: Строительство жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан — историческое событие
Sputnik Узбекистан
Накануне в Пекине подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай - Кыргызстан — Узбекистан, в связи с этим глава РУз направил обращение участникам церемонии
2024-06-07T12:18+0500
2024-06-07T12:18+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
обращение
церемония
подписание документов
соглашение
строительство
железная дорога
китай
кыргызстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44280265_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_991252ef422c04c193cf8a679b99ef5e.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, направленным на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в обширном регионе, заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.В Пекине 6 июня подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в связи с этим Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии.Глава Узбекистана выразил уверенность, что новая железная дорога позволит расширить экономическое сотрудничество с Китаем, будет служить дальнейшему углублению отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между РУз и КНР.По его словам, эта железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с регионом.По мнению Мирзиёева, экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, отметил глава РУз.Также он сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура.Свои послания по случаю подписания соглашения также направили Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.В соответствии с соглашением железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/07/44280265_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bef14b8f143269fc2a8ef5208fa4be53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев соглашение строительство железная дорога китай кыргызстан узбекистан
мирзиёев соглашение строительство железная дорога китай кыргызстан узбекистан

Мирзиёев: Строительство жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан — историческое событие

12:18 07.06.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии подписания Соглашения о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан
Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии подписания Соглашения о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В Пекине подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в связи с этим глава РУз направил обращение участникам церемонии.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, направленным на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в обширном регионе, заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.
В Пекине 6 июня подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в связи с этим Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КРПодписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Подписание соглашения по строительству ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2024
Подписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР
© FOTO пресс-служба кабинета министров КРПодписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Подписание соглашения по строительству ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2024
Подписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР
"Это поистине историческое событие в развитии традиционно тесного и многопланового сотрудничества наших стран. Сегодня мы вместе делаем важные практические шаги, направленные на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в нашем обширном регионе", — говорится в обращении.
Глава Узбекистана выразил уверенность, что новая железная дорога позволит расширить экономическое сотрудничество с Китаем, будет служить дальнейшему углублению отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между РУз и КНР.
По его словам, эта железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с регионом.
"Анализ показывает, что ее ввод позволит эффективно обслуживать возрастающие объемы грузоперевозок, заметно сократить сроки и стоимость их транспортировки. Эксперты отмечают, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 миллионов тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы", — отметил президент.
По мнению Мирзиёева, экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.
В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, отметил глава РУз.
Также он сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура.
"Более того, мы расширяем национальную сеть современных железнодорожных и автомобильных путей, активно внедряем цифровые технологии для ускорения процедур обработки и перевозки грузов. Хочу заверить всех наших партнеров в том, что узбекская сторона готова к продолжению тесной практической работы по строительству железной дороги, полной реализации подписываемого Соглашения и принятой "дорожной карты", — говорится в обращении.
Свои послания по случаю подписания соглашения также направили Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
В соответствии с соглашением железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0