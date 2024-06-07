Мирзиёев: Строительство жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан — историческое событие
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии подписания Соглашения о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Пекине подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в связи с этим глава РУз направил обращение участникам церемонии.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является историческим событием, направленным на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в обширном регионе, заявил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.
В Пекине 6 июня подписано соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, в связи с этим Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам церемонии.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КРПодписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Подписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР
© FOTO пресс-служба кабинета министров КРПодписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Подписание соглашения по строительству ж/д "Китай — Кыргызстан — Узбекистан
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР
"Это поистине историческое событие в развитии традиционно тесного и многопланового сотрудничества наших стран. Сегодня мы вместе делаем важные практические шаги, направленные на усиление экономической и транспортной взаимосвязанности в нашем обширном регионе", — говорится в обращении.
Глава Узбекистана выразил уверенность, что новая железная дорога позволит расширить экономическое сотрудничество с Китаем, будет служить дальнейшему углублению отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства между РУз и КНР.
По его словам, эта железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с регионом.
"Анализ показывает, что ее ввод позволит эффективно обслуживать возрастающие объемы грузоперевозок, заметно сократить сроки и стоимость их транспортировки. Эксперты отмечают, что ежегодный объем грузоперевозок может составить до 15 миллионов тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы", — отметил президент.
По мнению Мирзиёева, экономический эффект от реализации проекта почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.
В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока, отметил глава РУз.
Также он сообщил, что для реализации этого масштабного проекта на территории республики создана вся необходимая инфраструктура.
"Более того, мы расширяем национальную сеть современных железнодорожных и автомобильных путей, активно внедряем цифровые технологии для ускорения процедур обработки и перевозки грузов. Хочу заверить всех наших партнеров в том, что узбекская сторона готова к продолжению тесной практической работы по строительству железной дороги, полной реализации подписываемого Соглашения и принятой "дорожной карты", — говорится в обращении.
Свои послания по случаю подписания соглашения также направили Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
В соответствии с соглашением железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.