В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан
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По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Пекине состоялась рабочая встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова, министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилека Текебаева и заместителя главного инженера госкорпорации “Китайские железные дороги” Цзюй Гоцзяна, сообщает Минтранс РУз.
"Руководители министерств транспорта и железнодорожных администраций трех стран обсудили реализацию задач, определенных межправительственным соглашением по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, подписанным 6 июня, а также механизмы финансирования проекта", — говорится в сообщении.
По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.
© Минтранс УзбекистанаВ Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
В Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
Документы подписали председатель правления АО "Узбекистон темир йўллари" Зуфар Нарзуллаев, генеральный директор ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев и генеральный директор "China Railway Corporation" Чжоу Син.
© Минтранс УзбекистанаВ Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
В Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
Напомним, в Пекине 6 июня подписали соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Экономический эффект почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.
В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока.
В соответствии с соглашением железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.