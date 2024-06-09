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https://uz.sputniknews.ru/20240609/pekin-obsujdeniye-stroitelstvo-jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-44310132.html
В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан
В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан
Sputnik Узбекистан
По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы
2024-06-09T14:29+0500
2024-06-09T14:29+0500
узбекистан
китай
кыргызстан
железная дорога
меморандум
проект
строительство
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Пекине состоялась рабочая встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова, министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилека Текебаева и заместителя главного инженера госкорпорации “Китайские железные дороги” Цзюй Гоцзяна, сообщает Минтранс РУз.По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.Документы подписали председатель правления АО "Узбекистон темир йўллари" Зуфар Нарзуллаев, генеральный директор ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев и генеральный директор "China Railway Corporation" Чжоу Син.Напомним, в Пекине 6 июня подписали соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Экономический эффект почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока.В соответствии с соглашением железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.
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пекин обсуждение задачи строительство жд китай кыргызстан узбекистан дорожная карта реализация проект меморандум создание рабочая группа
пекин обсуждение задачи строительство жд китай кыргызстан узбекистан дорожная карта реализация проект меморандум создание рабочая группа

В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан

14:29 09.06.2024
© Минтранс УзбекистанаВ Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан
В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2024
© Минтранс Узбекистана
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По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Пекине состоялась рабочая встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова, министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилека Текебаева и заместителя главного инженера госкорпорации “Китайские железные дороги” Цзюй Гоцзяна, сообщает Минтранс РУз.
"Руководители министерств транспорта и железнодорожных администраций трех стран обсудили реализацию задач, определенных межправительственным соглашением по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, подписанным 6 июня, а также механизмы финансирования проекта", — говорится в сообщении.
По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.
© Минтранс УзбекистанаВ Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2024
В Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
© Минтранс Узбекистана
Документы подписали председатель правления АО "Узбекистон темир йўллари" Зуфар Нарзуллаев, генеральный директор ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев и генеральный директор "China Railway Corporation" Чжоу Син.
© Минтранс УзбекистанаВ Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2024
В Пекине подписали "Дорожную карту" по реализации проекта строительства жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также меморандум о создании рабочей группы
© Минтранс Узбекистана
Напомним, в Пекине 6 июня подписали соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Экономический эффект почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.
В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока.
В соответствии с соглашением железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.
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