https://uz.sputniknews.ru/20240609/pekin-obsujdeniye-stroitelstvo-jd-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-44310132.html

В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан

В Пекине обсудили задачи по строительству жд Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Sputnik Узбекистан

По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы

2024-06-09T14:29+0500

2024-06-09T14:29+0500

2024-06-09T14:29+0500

узбекистан

китай

кыргызстан

железная дорога

меморандум

проект

строительство

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Пекине состоялась рабочая встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова, министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилека Текебаева и заместителя главного инженера госкорпорации “Китайские железные дороги” Цзюй Гоцзяна, сообщает Минтранс РУз.По итогам обсуждений подписали "Дорожную карту" по реализации этого проекта, а также меморандум о создании рабочей группы.Документы подписали председатель правления АО "Узбекистон темир йўллари" Зуфар Нарзуллаев, генеральный директор ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев и генеральный директор "China Railway Corporation" Чжоу Син.Напомним, в Пекине 6 июня подписали соглашение о реализации стратегического проекта — строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Экономический эффект почувствуют все три страны. Появятся новые предприятия и десятки тысяч рабочих мест, возрастут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, инвестиционная привлекательность, и как главный результат – повысится уровень жизни граждан.В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока.В соответствии с соглашением железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалалабад – Андижан.

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пекин обсуждение задачи строительство жд китай кыргызстан узбекистан дорожная карта реализация проект меморандум создание рабочая группа