https://uz.sputniknews.ru/20240610/eaeu-ekonomika-integratsiya-44316601.html

ЕЭК: ЕАЭС — на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции

ЕЭК: ЕАЭС — на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии ЕЭК также уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", подчеркнув, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения.

2024-06-10T12:52+0500

2024-06-10T12:52+0500

2024-06-10T13:10+0500

еаэс

еэк

экономика

интеграция

пмэф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41312421_143:309:2903:1861_1920x0_80_0_0_8e59caf30ffe80a450867c83b1f3509e.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЕАЭС стоит на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы". в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Председатель Коллегии ЕЭК отметил весомые результаты, с которыми Евразийский экономический союз подошел к юбилейной дате. Также глава Коллегии ЕЭК обозначил задачи, стоящие перед странами интеграционного объединения на новом этапе экономической интеграции. Вместе с тем, председатель Коллегии ЕЭК уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", отметив, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения. Для решения этой задачи продолжается диалог с ключевыми региональными интеграционными объединениями, идут переговоры по треку торговых соглашений. В 2025 году по поручению глав государств подготовят дорожную карту по реализации Декларации "Евразийский экономический путь". Этот документ задает вектор развития экономических процессов в Союзе до 2030 года и на период до 2045-го.

https://uz.sputniknews.ru/20240608/chto-poluchit-ekonomika-uzbekistana-vstupleniye-eaes-ekspert-44300820.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк еаэс новый этап евразийская экономическая интеграция