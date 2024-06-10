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https://uz.sputniknews.ru/20240610/eaeu-ekonomika-integratsiya-44316601.html
ЕЭК: ЕАЭС — на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции
ЕЭК: ЕАЭС — на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции
Sputnik Узбекистан
Председатель Коллегии ЕЭК также уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", подчеркнув, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения.
2024-06-10T12:52+0500
2024-06-10T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЕАЭС стоит на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы". в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Председатель Коллегии ЕЭК отметил весомые результаты, с которыми Евразийский экономический союз подошел к юбилейной дате. Также глава Коллегии ЕЭК обозначил задачи, стоящие перед странами интеграционного объединения на новом этапе экономической интеграции. Вместе с тем, председатель Коллегии ЕЭК уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", отметив, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения. Для решения этой задачи продолжается диалог с ключевыми региональными интеграционными объединениями, идут переговоры по треку торговых соглашений. В 2025 году по поручению глав государств подготовят дорожную карту по реализации Декларации "Евразийский экономический путь". Этот документ задает вектор развития экономических процессов в Союзе до 2030 года и на период до 2045-го.
https://uz.sputniknews.ru/20240608/chto-poluchit-ekonomika-uzbekistana-vstupleniye-eaes-ekspert-44300820.html
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еэк еаэс новый этап евразийская экономическая интеграция
еэк еаэс новый этап евразийская экономическая интеграция

ЕЭК: ЕАЭС — на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции

12:52 10.06.2024 (обновлено: 13:10 10.06.2024)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Председатель Коллегии ЕЭК также уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", подчеркнув, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЕАЭС стоит на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы". в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
© Пресс-служба ЕЭКПредседатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев выступил на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы" в рамках ПМЭФ- 2024
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев выступил на сессии 10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы в рамках ПМЭФ- 2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2024
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев выступил на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы" в рамках ПМЭФ- 2024
© Пресс-служба ЕЭК
Председатель Коллегии ЕЭК отметил весомые результаты, с которыми Евразийский экономический союз подошел к юбилейной дате.
"Рост ВВП ЕАЭС превысил 14%. Взаимная торговля удвоилась и составила почти 90 млрд долларов. Инвестиции в основной капитал увеличились на 43% и составили 457 млрд долларов", — перечислил Сагинтаев.
Также глава Коллегии ЕЭК обозначил задачи, стоящие перед странами интеграционного объединения на новом этапе экономической интеграции.
"В среднесрочной перспективе нашим государствам предстоит обеспечить рынок ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, сформировать производственно-технологические цепочки, транспортно-логистическое пространство нового уровня, финансовый рынок, а также усилить процессы цифровой трансформации", — полагает Сагинтаев.
Вместе с тем, председатель Коллегии ЕЭК уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", отметив, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения.
Для решения этой задачи продолжается диалог с ключевыми региональными интеграционными объединениями, идут переговоры по треку торговых соглашений.
В 2025 году по поручению глав государств подготовят дорожную карту по реализации Декларации "Евразийский экономический путь". Этот документ задает вектор развития экономических процессов в Союзе до 2030 года и на период до 2045-го.
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