ЕЭК: ЕАЭС — на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции
12:52 10.06.2024 (обновлено: 13:10 10.06.2024)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
© Sputnik / Павел Бедняков/
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Председатель Коллегии ЕЭК также уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", подчеркнув, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. ЕАЭС стоит на пороге нового этапа евразийской экономической интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы". в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
© Пресс-служба ЕЭКПредседатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев выступил на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы" в рамках ПМЭФ- 2024
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев выступил на сессии "10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы" в рамках ПМЭФ- 2024
© Пресс-служба ЕЭК
Председатель Коллегии ЕЭК отметил весомые результаты, с которыми Евразийский экономический союз подошел к юбилейной дате.
"Рост ВВП ЕАЭС превысил 14%. Взаимная торговля удвоилась и составила почти 90 млрд долларов. Инвестиции в основной капитал увеличились на 43% и составили 457 млрд долларов", — перечислил Сагинтаев.
Также глава Коллегии ЕЭК обозначил задачи, стоящие перед странами интеграционного объединения на новом этапе экономической интеграции.
"В среднесрочной перспективе нашим государствам предстоит обеспечить рынок ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, сформировать производственно-технологические цепочки, транспортно-логистическое пространство нового уровня, финансовый рынок, а также усилить процессы цифровой трансформации", — полагает Сагинтаев.
Вместе с тем, председатель Коллегии ЕЭК уделил особое внимание международной деятельности евразийской "пятерки", отметив, что ЕАЭС должен стать полюсом экономического притяжения.
Для решения этой задачи продолжается диалог с ключевыми региональными интеграционными объединениями, идут переговоры по треку торговых соглашений.
В 2025 году по поручению глав государств подготовят дорожную карту по реализации Декларации "Евразийский экономический путь". Этот документ задает вектор развития экономических процессов в Союзе до 2030 года и на период до 2045-го.