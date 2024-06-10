https://uz.sputniknews.ru/20240610/rossiya-agroekspress-uzbekistan-zapusk-44313921.html
"РЖД Логистика" в этом году планирует запустить "Агроэкспресс" в Узбекистан
"РЖД Логистика" в этом году планирует запустить "Агроэкспресс" в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Из России "Агроэкспрессом" в основном собираются доставлять мясо птицы, масло, молочную продукцию, зерно, а их республики в РФ — плодоовощную продукцию и товары народного потребления
2024-06-10T09:43+0500
2024-06-10T09:43+0500
2024-06-10T10:04+0500
россия
ржд
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"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. "РЖД Логистика" планирует в текущем году расширить географию сервиса "Агроэкспресс" и запустить его в Узбекистан и страны Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Мурева.Из России "Агроэкспрессом" в основном планируют доставлять мясо птицы, масло, молочную продукцию, зерно, а в обратном направлении – плодоовощную продукцию и товары народного потребления."РЖД Логистика" уже осуществляла тестовые отправки мяса птицы в Иран, которые показали заинтересованность стран Персидского залива в российских экспортных товарах. "Сейчас ведутся переговоры по уточнению технических параметров этих перевозок", – сообщил гендиректор "РЖД Логистика".Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс". Напомним, что "Агроэкспресс" — это сервис по доставке продукции АПК в рефрижераторных и универсальных контейнерах, а также во флекситанках (эластичные вкладыши-камеры для перевозки жидких грузов, которые помещают внутрь контейнера). Доставка происходит в сжатые сроки, с соблюдением температурного режима и требований фитосанитарного и ветеринарного контроля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 5 – 8 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-2024-god-podklyuchitsya-uskorennye-perevozki-evraziyskiy-agroekspress-41384571.html
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ржд россия агроэкспресс узбекистан запуск
"РЖД Логистика" в этом году планирует запустить "Агроэкспресс" в Узбекистан
09:43 10.06.2024 (обновлено: 10:04 10.06.2024)
Из России "Агроэкспрессом" в основном собираются доставлять мясо птицы, масло, молочную продукцию, зерно, а из республики в РФ — плодоовощную продукцию и товары народного потребления.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. "РЖД Логистика" планирует в текущем году расширить географию сервиса "Агроэкспресс" и запустить его в Узбекистан и страны Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Мурева.
"Что касается и Узбекистана, и Персидского залива, мы рассчитываем в 2024 году сервис "Агроэкспресс" регулярно запустить", — заявил Мурев в кулуарах ПМЭФ.
Из России "Агроэкспрессом" в основном планируют доставлять мясо птицы, масло, молочную продукцию, зерно, а в обратном направлении – плодоовощную продукцию и товары народного потребления.
"В любом случае мы с "Агроэкспрессом" в Узбекистан и в целом на Центральную Азию для себя приняли стратегию, что будем делать смешанные поезда, это позволяет более гибко действовать", — добавил Мурев.
"РЖД Логистика" уже осуществляла тестовые отправки мяса птицы в Иран, которые показали заинтересованность стран Персидского залива в российских экспортных товарах. "Сейчас ведутся переговоры по уточнению технических параметров этих перевозок", – сообщил гендиректор "РЖД Логистика".
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс".
Напомним, что "Агроэкспресс" — это сервис по доставке продукции АПК в рефрижераторных и универсальных контейнерах, а также во флекситанках (эластичные вкладыши-камеры для перевозки жидких грузов, которые помещают внутрь контейнера). Доставка происходит в сжатые сроки, с соблюдением температурного режима и требований фитосанитарного и ветеринарного контроля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 5 – 8 июня.