https://uz.sputniknews.ru/20240610/rossiya-agroekspress-uzbekistan-zapusk-44313921.html

"РЖД Логистика" в этом году планирует запустить "Агроэкспресс" в Узбекистан

"РЖД Логистика" в этом году планирует запустить "Агроэкспресс" в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Из России "Агроэкспрессом" в основном собираются доставлять мясо птицы, масло, молочную продукцию, зерно, а их республики в РФ — плодоовощную продукцию и товары народного потребления

2024-06-10T09:43+0500

2024-06-10T09:43+0500

2024-06-10T10:04+0500

россия

ржд

логистика

"агроэкспрессы"

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/16/22332415_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1c37aed872840a7a6ae1e44e933323a8.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. "РЖД Логистика" планирует в текущем году расширить географию сервиса "Агроэкспресс" и запустить его в Узбекистан и страны Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Мурева.Из России "Агроэкспрессом" в основном планируют доставлять мясо птицы, масло, молочную продукцию, зерно, а в обратном направлении – плодоовощную продукцию и товары народного потребления."РЖД Логистика" уже осуществляла тестовые отправки мяса птицы в Иран, которые показали заинтересованность стран Персидского залива в российских экспортных товарах. "Сейчас ведутся переговоры по уточнению технических параметров этих перевозок", – сообщил гендиректор "РЖД Логистика".Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс". Напомним, что "Агроэкспресс" — это сервис по доставке продукции АПК в рефрижераторных и универсальных контейнерах, а также во флекситанках (эластичные вкладыши-камеры для перевозки жидких грузов, которые помещают внутрь контейнера). Доставка происходит в сжатые сроки, с соблюдением температурного режима и требований фитосанитарного и ветеринарного контроля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 5 – 8 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-2024-god-podklyuchitsya-uskorennye-perevozki-evraziyskiy-agroekspress-41384571.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ржд россия агроэкспресс узбекистан запуск