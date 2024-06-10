https://uz.sputniknews.ru/20240610/trudovyye-migranty-uzbekistan-moskva-xramy-stroyka-44318177.html
Узбекистанцы помогают строить православные храмы в Москве
Узбекистанцы помогают строить православные храмы в Москве
Sputnik Узбекистан
По словам советника мэра российской столицы, при отборе работников учитывают их квалификацию и профессионализм.
2024-06-10T15:07+0500
2024-06-10T15:07+0500
2024-06-10T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Мигранты из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья наравне с российскими специалистами участвуют в строительстве православных храмов Москвы, рассказали в пресс-службе советника мэра столицы РФ, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, куратора программы строительства православных храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина, сообщает РИА Новости.По его словам, при выборе работников в первую очередь учитывают их квалификацию, профессионализм и отношение к работе.Советник мэра российской столицы также подчеркнул, что сейчас нужны специалисты для воссоздания промышленности, работы на импортозаместительных производствах и "особенно на стройках".Для справки: программа строительства православных храмов в Москве, ранее известная как "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.
https://uz.sputniknews.ru/20240609/putin-uzbekistantsy-usloviya-trud-rasulev-44307042.html
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трудовые мигранты узбекистан москва работа квалификация профессионализм
трудовые мигранты узбекистан москва работа квалификация профессионализм
Узбекистанцы помогают строить православные храмы в Москве
15:07 10.06.2024 (обновлено: 15:08 10.06.2024)
По словам советника мэра российской столицы, при отборе работников учитывают их квалификацию и профессионализм.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Мигранты из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья наравне с российскими специалистами участвуют в строительстве православных храмов Москвы, рассказали в пресс-службе советника мэра столицы РФ, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, куратора программы строительства православных храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина, сообщает РИА Новости.
По его словам, при выборе работников в первую очередь учитывают их квалификацию, профессионализм и отношение к работе.
"Конечно, у нас работают люди разных национальностей. И мы не наблюдаем среди наших рабочих никаких, не дай Бог, национальных споров", — цитирует пресс-служба слова Ресина.
Советник мэра российской столицы также подчеркнул, что сейчас нужны специалисты для воссоздания промышленности, работы на импортозаместительных производствах и "особенно на стройках".
"Строительство – локомотив экономики страны, а нам не хватает кадров. Могу привести пример рабочих из Узбекистана, которых обучают на родине профессии и русскому языку, чтобы они могли приехать и работать на московских стройках, со столичными зарплатами. Узбеки — очень хорошие каменщики, монолитчики, а таджики прекрасно выполняют земляные работы. Мы всем рады", — отметил депутат.
Для справки: программа строительства православных храмов в Москве, ранее известная как "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.