https://uz.sputniknews.ru/20240610/uzbekistan-pervyy-klass-shkola-priyem-44319397.html
В Узбекистане объявили дату приема в 1-е классы в новом учебном году
В Узбекистане объявили дату приема в 1-е классы в новом учебном году
Sputnik Узбекистан
Прием пройдет в два этапа. В этом году первоклассниками смогут стать дети, родившиеся до 31 декабря 2017 года.
2024-06-10T16:10+0500
2024-06-10T16:10+0500
2024-06-10T16:10+0500
общество
узбекистан
министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан
школа
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане прием в 1-й класс в 2024-2025 учебном году начнется с 20 июня, сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования. В соответствии с регламентом он пройдет в 2 этапа. Подать заявление можно на сайте my.maktab.uz, но электронная услуга доступна только в определенных (43) районах и городах. Там же, где данная онлайн услуга недоступна, школьников добавят через электронную базу министерства. В пресс-службе ведомства также добавили, что в соответствии с законом "Об образовании", детей принимают в школу в том году, когда им исполняется 7 лет. То есть, в 2024-ом в первые классы будут принимать детей, родившихся до 31 декабря 2017 года. Дополнительную информацию по процессам электронного приема можно получить по телефону Call-центра министерства 71-203-07-04 или через официальный канал @Mymaktab_uz в Telegram. Напомним, в начале года министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что в республике количество школ, включенных в красную категорию, сократилось с 1 526 до 404. В 2023 году число общеобразовательных школ достигло 10 163, а негосударственных общеобразовательных организаций – 449. 37 филиалам школ присвоили статус общеобразовательных школ. В первый класс приняли около 700 тыс. детей.
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узбекистан первый класс прием этапы
узбекистан первый класс прием этапы
В Узбекистане объявили дату приема в 1-е классы в новом учебном году
Прием пройдет в два этапа. В этом году первоклассниками смогут стать дети, родившиеся до 31 декабря 2017 года.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
В Узбекистане прием в 1-й класс в 2024-2025 учебном году начнется с 20 июня, сообщает
пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.
В соответствии с регламентом он пройдет в 2 этапа.
1-й этап: с 20 июня до 31 июля в пределах микроучастка по месту жительства;
2-й этап: с 1 по 15 августа за пределами микроучастка.
Подать заявление можно на сайте my.maktab.uz, но электронная услуга доступна только в определенных
(43) районах и городах.
Там же, где данная онлайн услуга недоступна, школьников добавят через электронную базу министерства.
В пресс-службе ведомства также добавили, что в соответствии с законом "Об образовании", детей принимают в школу в том году, когда им исполняется 7 лет. То есть, в 2024-ом в первые классы будут принимать детей, родившихся до 31 декабря 2017 года.
Дополнительную информацию по процессам электронного приема можно получить по телефону Call-центра министерства 71-203-07-04 или через официальный канал @Mymaktab_uz в Telegram.
Напомним, в начале года министерство дошкольного и школьного образования сообщило
, что в республике количество школ, включенных в красную категорию, сократилось с 1 526 до 404. В 2023 году число общеобразовательных школ достигло 10 163, а негосударственных общеобразовательных организаций – 449. 37 филиалам школ присвоили статус общеобразовательных школ. В первый класс приняли около 700 тыс. детей.