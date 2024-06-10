https://uz.sputniknews.ru/20240610/uzbekistan-pervyy-klass-shkola-priyem-44319397.html

В Узбекистане объявили дату приема в 1-е классы в новом учебном году

В Узбекистане объявили дату приема в 1-е классы в новом учебном году

Sputnik Узбекистан

Прием пройдет в два этапа. В этом году первоклассниками смогут стать дети, родившиеся до 31 декабря 2017 года.

2024-06-10T16:10+0500

2024-06-10T16:10+0500

2024-06-10T16:10+0500

общество

узбекистан

министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан

школа

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане прием в 1-й класс в 2024-2025 учебном году начнется с 20 июня, сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования. В соответствии с регламентом он пройдет в 2 этапа. Подать заявление можно на сайте my.maktab.uz, но электронная услуга доступна только в определенных (43) районах и городах. Там же, где данная онлайн услуга недоступна, школьников добавят через электронную базу министерства. В пресс-службе ведомства также добавили, что в соответствии с законом "Об образовании", детей принимают в школу в том году, когда им исполняется 7 лет. То есть, в 2024-ом в первые классы будут принимать детей, родившихся до 31 декабря 2017 года. Дополнительную информацию по процессам электронного приема можно получить по телефону Call-центра министерства 71-203-07-04 или через официальный канал @Mymaktab_uz в Telegram. Напомним, в начале года министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что в республике количество школ, включенных в красную категорию, сократилось с 1 526 до 404. В 2023 году число общеобразовательных школ достигло 10 163, а негосударственных общеобразовательных организаций – 449. 37 филиалам школ присвоили статус общеобразовательных школ. В первый класс приняли около 700 тыс. детей.

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