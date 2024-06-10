Как Узбекистан будет развивать сотрудничество с Турцией и Саудовской Аравией
17:10 10.06.2024 (обновлено: 17:35 10.06.2024)
© Фотохост-агентство "РИА Новости"/
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Глава республики поручил ответственным лицам принять меры для полного и качественного освоения иностранных инвестиций, установить строгий контроль за реализацией проектов.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на совещании рассмотрел дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турцией и Саудовской Аравией, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
При Президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в ходе недавнего официального визита главы республики в Турцию достигнуто множество договоренностей.
В частности, по итогам третьего заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества и встречи с руководителями ведущих компаний двух стран сформировано 158 новых проектов на сумму $10,1 млрд. Они охватывают такие сферы, как промышленность, энергетика, горная отрасль и геология, транспорт, здравоохранение и сельское хозяйство.
Речь шла о мерах по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.
В частности, планируется расширить номенклатуру товаров в рамках двустороннего Соглашения о преференциальной торговле, снизить тарифы и пошлины на текстильные, кожевенно-обувные, электротехнические и ремесленные изделия, открыть торговое представительство Узбекистана в Стамбуле.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
При Президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также намечено разработать дорожную карту по освоению горных территорий на основе турецкого опыта, внедрить систему страхования сельского хозяйства, открыть узбекско-турецкий Центр тестирования семян, соответствующий международным стандартам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
При Президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены дальнейшие планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент дал дополнительные указания по расширению портфеля перспективных проектов с крупными турецкими компаниями и развитию межрегионального сотрудничества", — говорится в сообщении.
Говорили и об активном развитии инвестсотрудничества с Саудовской Аравией, начале реализации ряда крупных проектов, постоянном расширении инвестиционного портфеля. С участием компаний королевства сформирован список из 34 инвестиционных проектов общей стоимостью $24,1 млрд.
В их рамках планируют освоить $2,5 млрд, включая $1,5 млрд инвестиций в рамках дополнительных 13 проектов в сферах транспорта, цифровизации, инфраструктуры, здравоохранения и энергетики.
Особое внимание уделили активизации деятельности узбекско-саудовского Делового совета. Подчеркнули важность завершения переговоров и начала практической работы по сформированным в рамках совета новым перспективным проектам в сфере экологии, добывающей отрасли и в области финансового сотрудничества общей стоимостью $6,5 млрд.
"Президент, ознакомившись с отчетами и планами, поручил ответственным лицам принять меры для полного и качественного освоения иностранных инвестиций, установить строгий контроль за реализацией проектов", — говорится в сообщении.
Глава республики также поставил задачу вести постоянный диалог с инвесторами, создавать для них максимально благоприятные условия, системно решать вопросы, возникающие в процессе осуществления проектов.