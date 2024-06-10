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Стоматолог: Чего нельзя делать при уходе за полостью рта
Стоматолог: Чего нельзя делать при уходе за полостью рта
Sputnik Узбекистан
Эксперт посоветовал, как выбрать зубную щетку, рассказал об использовании зубной пасты.
2024-06-10T22:02+0500
2024-06-10T22:02+0500
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мнение эксперта
стоматолог
зубы
здоровье
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Ухаживая за полостью рта, важно использовать правильный инструментарий, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, не стоит чистить зубы слишком жесткими или очень мягкими щетками. Также он предупредил, что не следует использовать зубную пасту, если вы не понимаете, какие вещества входят в ее состав. Кроме того, он добавил, что после чистки фторосодержащей пастой, не нужно полоскать рот. Еще одна рекомендация касалась небезопасности зубочисток. "Если есть импланты, виниры, коронки, в обязательном порядке нужно пользоваться ирригатором и межзубными щеточками. И абсолютно любому пациенту рекомендую зубные вощеные нити со фтором. Зубочистки – нет категорически. Они часто ломаются, регулярно приходят пациенты с просьбой их достать, происходит травмирование мягких тканей, особенно в области десневого сосочка. Если пища застревает, нужно прийти к стоматологу и сделать нормальную пломбу", – резюмировал Антипенко.
https://uz.sputniknews.ru/20240607/tomatnyy-sok-polza-vred-vrach-mneniye-44289421.html
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стоматолог уход полость рта зубная щетка зубная паста
стоматолог уход полость рта зубная щетка зубная паста

Стоматолог: Чего нельзя делать при уходе за полостью рта

22:02 10.06.2024
© Depositphotos.com / Vitaly ValuaДевушка чистит зубы.
Девушка чистит зубы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2024
© Depositphotos.com / Vitaly Valua
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Эксперт посоветовал, как выбрать зубную щетку, рассказал об использовании зубной пасты.
Ухаживая за полостью рта, важно использовать правильный инструментарий, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
По его словам, не стоит чистить зубы слишком жесткими или очень мягкими щетками.
"Я рекомендую щетки средней жесткости, потому что жесткие будут истончать десну, вызывать стирание эмали. А мягкие практически не производят чистящего действия. Пациентам, у которых есть пломбы, коронки или виниры, категорически не рекомендую звуковые и ультразвуковые щетки. Они будут разрушать цемент, способствовать появлению периферических разрушений каких-то фиксирующих компонентов", — объяснил специалист.
Также он предупредил, что не следует использовать зубную пасту, если вы не понимаете, какие вещества входят в ее состав.
"Взрослым и детям старше шести лет советую любые пасты со фтором. Не рекомендую какие-то странные азиатские пасты. Мы не знаем их состав. Например, в какие-то включена новая разработка – это подкисленный фторид, который может растворять даже керамику", — сказал Антипенко.
Кроме того, он добавил, что после чистки фторосодержащей пастой, не нужно полоскать рот.
"В большинстве стран сейчас рекомендуют просто сплюнуть фторосодержащую пасту, не прополаскивая рот. Так на поверхности зуба образуется защитная оболочка, и минералы, которые есть в ее составе, впитываются в эмаль, это занимает от 30 минут до часа. А водой мы просто эту оболочку смываем", — объяснил эксперт.
Еще одна рекомендация касалась небезопасности зубочисток.
"Если есть импланты, виниры, коронки, в обязательном порядке нужно пользоваться ирригатором и межзубными щеточками. И абсолютно любому пациенту рекомендую зубные вощеные нити со фтором. Зубочистки – нет категорически. Они часто ломаются, регулярно приходят пациенты с просьбой их достать, происходит травмирование мягких тканей, особенно в области десневого сосочка. Если пища застревает, нужно прийти к стоматологу и сделать нормальную пломбу", – резюмировал Антипенко.
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