https://uz.sputniknews.ru/20240610/zuby-chistka-vrach-rekomendatsiya-44317011.html

Стоматолог: Чего нельзя делать при уходе за полостью рта

Стоматолог: Чего нельзя делать при уходе за полостью рта

Sputnik Узбекистан

Эксперт посоветовал, как выбрать зубную щетку, рассказал об использовании зубной пасты.

2024-06-10T22:02+0500

2024-06-10T22:02+0500

2024-06-10T22:02+0500

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стоматолог

зубы

здоровье

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Ухаживая за полостью рта, важно использовать правильный инструментарий, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, не стоит чистить зубы слишком жесткими или очень мягкими щетками. Также он предупредил, что не следует использовать зубную пасту, если вы не понимаете, какие вещества входят в ее состав. Кроме того, он добавил, что после чистки фторосодержащей пастой, не нужно полоскать рот. Еще одна рекомендация касалась небезопасности зубочисток. "Если есть импланты, виниры, коронки, в обязательном порядке нужно пользоваться ирригатором и межзубными щеточками. И абсолютно любому пациенту рекомендую зубные вощеные нити со фтором. Зубочистки – нет категорически. Они часто ломаются, регулярно приходят пациенты с просьбой их достать, происходит травмирование мягких тканей, особенно в области десневого сосочка. Если пища застревает, нужно прийти к стоматологу и сделать нормальную пломбу", – резюмировал Антипенко.

https://uz.sputniknews.ru/20240607/tomatnyy-sok-polza-vred-vrach-mneniye-44289421.html

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