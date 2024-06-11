https://uz.sputniknews.ru/20240611/beg-protivopokazaniya-ekspert-mneniye-44330502.html

Кому противопоказан бег и чем его лучше заменить

Кому противопоказан бег и чем его лучше заменить

Sputnik Узбекистан

Спортивный врач рассказал об альтернативных видах физической активности

2024-06-11T22:02+0500

2024-06-11T22:02+0500

2024-06-11T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

бег

лишний вес

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Многие люди рассматривают летние пробежки в качестве хорошего способа сбросить лишние килограммы и улучшить свою физическую форму. Однако, при проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если у вас есть лишний вес, рассказал радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.По его словам, в таких случаях лучше отдать предпочтение быстрой ходьбе.Гораздо более безопасны для коленных суставов, в том числе при большой массе тела, езда на велосипеде или плавание, считает эксперт.А вот кататься на самокатах спортивный врач не рекомендует, поскольку это травмоопасно и не физиологично.

https://uz.sputniknews.ru/20240610/zuby-chistka-vrach-rekomendatsiya-44317011.html

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