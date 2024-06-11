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https://uz.sputniknews.ru/20240611/beg-protivopokazaniya-ekspert-mneniye-44330502.html
Кому противопоказан бег и чем его лучше заменить
Кому противопоказан бег и чем его лучше заменить
Sputnik Узбекистан
Спортивный врач рассказал об альтернативных видах физической активности
2024-06-11T22:02+0500
2024-06-11T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
бег
лишний вес
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Многие люди рассматривают летние пробежки в качестве хорошего способа сбросить лишние килограммы и улучшить свою физическую форму. Однако, при проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если у вас есть лишний вес, рассказал радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.По его словам, в таких случаях лучше отдать предпочтение быстрой ходьбе.Гораздо более безопасны для коленных суставов, в том числе при большой массе тела, езда на велосипеде или плавание, считает эксперт.А вот кататься на самокатах спортивный врач не рекомендует, поскольку это травмоопасно и не физиологично.
https://uz.sputniknews.ru/20240610/zuby-chistka-vrach-rekomendatsiya-44317011.html
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бег противопоказания замена альтернатива физическая активность
бег противопоказания замена альтернатива физическая активность

Кому противопоказан бег и чем его лучше заменить

22:02 11.06.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПолумарафон-2018
Полумарафон-2018 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Спортивный врач рассказал об альтернативных видах физической активности.
Многие люди рассматривают летние пробежки в качестве хорошего способа сбросить лишние килограммы и улучшить свою физическую форму. Однако, при проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если у вас есть лишний вес, рассказал радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.
По его словам, в таких случаях лучше отдать предпочтение быстрой ходьбе.
"Если масса тела высокая, бегать точно нежелательно, потому что бегом, особенно по жесткой поверхности, по асфальту, вы практически мгновенно "убьете" колени. Бег — это всегда отрыв от плоскости, в нем присутствует элемент полета. Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна", – отметил Илья Мелехин.
Гораздо более безопасны для коленных суставов, в том числе при большой массе тела, езда на велосипеде или плавание, считает эксперт.
"Велосипед — это очень даже неплохо. Если мы говорим о фитнес-клубах, то наиболее физиологичны эллиптические и велотренажеры. При занятиях на этих снарядах нет элемента удара, нет прыжка, нет приземления. Есть сгибание и разгибание в одной плоскости. Либо любимый всеми бассейн: плавание хорошо влияет и на позвоночник, и на сердечно-сосудистую систему", — пояснил Мелехин.
А вот кататься на самокатах спортивный врач не рекомендует, поскольку это травмоопасно и не физиологично.
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