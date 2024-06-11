Кому противопоказан бег и чем его лучше заменить
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Спортивный врач рассказал об альтернативных видах физической активности.
Многие люди рассматривают летние пробежки в качестве хорошего способа сбросить лишние килограммы и улучшить свою физическую форму. Однако, при проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если у вас есть лишний вес, рассказал радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.
По его словам, в таких случаях лучше отдать предпочтение быстрой ходьбе.
"Если масса тела высокая, бегать точно нежелательно, потому что бегом, особенно по жесткой поверхности, по асфальту, вы практически мгновенно "убьете" колени. Бег — это всегда отрыв от плоскости, в нем присутствует элемент полета. Лучше ходьба, пусть даже в высоком темпе, она для коленей менее губительна", – отметил Илья Мелехин.
Гораздо более безопасны для коленных суставов, в том числе при большой массе тела, езда на велосипеде или плавание, считает эксперт.
"Велосипед — это очень даже неплохо. Если мы говорим о фитнес-клубах, то наиболее физиологичны эллиптические и велотренажеры. При занятиях на этих снарядах нет элемента удара, нет прыжка, нет приземления. Есть сгибание и разгибание в одной плоскости. Либо любимый всеми бассейн: плавание хорошо влияет и на позвоночник, и на сердечно-сосудистую систему", — пояснил Мелехин.
А вот кататься на самокатах спортивный врач не рекомендует, поскольку это травмоопасно и не физиологично.