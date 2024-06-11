https://uz.sputniknews.ru/20240611/kazaxstan-kyrgyzstan-uzbekistan-novuya-ges-44332060.html
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан совместно построят новую ГЭС – соглашение
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан совместно построят новую ГЭС – соглашение
Sputnik Узбекистан
Гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит Кыргызстану экспортировать электроэнергию в соседние страны.
2024-06-11T15:52+0500
2024-06-11T15:52+0500
2024-06-11T15:52+0500
узбекистан
казахстан
кыргызстан
гэс
строительство
энергетика
сотрудничество
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали Соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана. Как сообщается, документ о сотрудничестве при возведении на кыргызской территории крупной ГЭС подписали представители министерств энергетики трех стран в рамках международного энергетического форума в Вене. Там же был создан Координационный донорский комитет по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. В состав комитета вошли ряд финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере, включая возобновляемые источники энергии, и создании взаимоприемлемых механизмов использования водно-энергетических ресурсов Камбаратинской ГЭС-1. Отмечается, что Кыргызстан уже ведет работу по подготовке к строительству ГЭС, запуск которой позволит решить проблему дефицита электроэнергии в стране. По плану гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит республике стать экспортером электроэнергии. По предварительным подсчетам возведение объекта обойдется примерно в $4,5 млрд.
узбекистан
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камбаратинская гэс-1 соглашение строительство министерство энергетика нарын гидроэлектростанция
камбаратинская гэс-1 соглашение строительство министерство энергетика нарын гидроэлектростанция
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан совместно построят новую ГЭС – соглашение
Гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит Кыргызстану экспортировать электроэнергию в соседние страны.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали Соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана.
Как сообщается, документ о сотрудничестве при возведении на кыргызской территории крупной ГЭС подписали представители министерств энергетики трех стран в рамках международного энергетического форума в Вене.
"В рамках форума было подписано трехстороннее соглашение между министерствами энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1", – говорится в сообщении.
Там же был создан Координационный донорский комитет по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. В состав комитета вошли ряд финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие.
Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере, включая возобновляемые источники энергии, и создании взаимоприемлемых механизмов использования водно-энергетических ресурсов Камбаратинской ГЭС-1.
Отмечается, что Кыргызстан уже ведет работу по подготовке к строительству ГЭС, запуск которой позволит решить проблему дефицита электроэнергии в стране.
По плану гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит республике стать экспортером электроэнергии.
По предварительным подсчетам возведение объекта обойдется примерно в $4,5 млрд.