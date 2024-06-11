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Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан совместно построят новую ГЭС – соглашение

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан совместно построят новую ГЭС – соглашение

Sputnik Узбекистан

Гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит Кыргызстану экспортировать электроэнергию в соседние страны.

2024-06-11T15:52+0500

2024-06-11T15:52+0500

2024-06-11T15:52+0500

узбекистан

казахстан

кыргызстан

гэс

строительство

энергетика

сотрудничество

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали Соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана. Как сообщается, документ о сотрудничестве при возведении на кыргызской территории крупной ГЭС подписали представители министерств энергетики трех стран в рамках международного энергетического форума в Вене. Там же был создан Координационный донорский комитет по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. В состав комитета вошли ряд финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере, включая возобновляемые источники энергии, и создании взаимоприемлемых механизмов использования водно-энергетических ресурсов Камбаратинской ГЭС-1. Отмечается, что Кыргызстан уже ведет работу по подготовке к строительству ГЭС, запуск которой позволит решить проблему дефицита электроэнергии в стране. По плану гидроэлектростанция на реке Нарын мощностью 1860 МВт станет одной из крупнейших в Центральной Азии и позволит республике стать экспортером электроэнергии. По предварительным подсчетам возведение объекта обойдется примерно в $4,5 млрд.

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камбаратинская гэс-1 соглашение строительство министерство энергетика нарын гидроэлектростанция