Мирзиёев встретился с министром культуры Азербайджана — подробности
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Узбекистане стартовали Дни культуры Азербайджана. Программа включает различные мероприятия, презентации книг, выставки и спектакли.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджана Адиля Каримли, находящегося в республике для проведения Дней культуры этой страны, сообщает пресс-служба президента.
Каримли передал главе Узбекистана приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, в том числе в приоритетной гуманитарной сфере.
Мирзиёев с удовлетворением отметил активизацию культурного обмена, которая наблюдается в последние годы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С начала этого года в Баку успешно прошли Дни науки и культуры Узбекистана, выставка и премьера национального балета "Лазги".
"В рамках начавшихся сегодня Дней культуры Азербайджана состоялась презентация книги поэта и мыслителя Мухаммада Фузулий. Запланировано также проведение выставки, спектаклей театров и других мероприятий", — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного диалога и насыщенной программы культурных мероприятий на основе дорожной карты, продвижения совместных инициатив и проектов в рамках таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и АЙСЕСКО.