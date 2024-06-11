https://uz.sputniknews.ru/20240611/mirziyoyev-vstrecha-ministr-kultura-azerbaydjan-44336686.html

Мирзиёев встретился с министром культуры Азербайджана — подробности

Мирзиёев встретился с министром культуры Азербайджана — подробности

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане стартовали Дни культуры Азербайджана. Программа включает различные мероприятия, включая презентации книг, выставки и спектакли.

2024-06-11T18:20+0500

2024-06-11T18:20+0500

2024-06-11T18:20+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

министр

культура

азербайджан

дни культуры

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджана Адиля Каримли, находящегося в республике для проведения Дней культуры этой страны, сообщает пресс-служба президента. Каримли передал главе Узбекистана приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, в том числе в приоритетной гуманитарной сфере. Мирзиёев с удовлетворением отметил активизацию культурного обмена, которая наблюдается в последние годы. С начала этого года в Баку успешно прошли Дни науки и культуры Узбекистана, выставка и премьера национального балета "Лазги". Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного диалога и насыщенной программы культурных мероприятий на основе дорожной карты, продвижения совместных инициатив и проектов в рамках таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и АЙСЕСКО.

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