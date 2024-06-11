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https://uz.sputniknews.ru/20240611/mirziyoyev-vstrecha-ministr-kultura-azerbaydjan-44336686.html
Мирзиёев встретился с министром культуры Азербайджана — подробности
Мирзиёев встретился с министром культуры Азербайджана — подробности
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане стартовали Дни культуры Азербайджана. Программа включает различные мероприятия, включая презентации книг, выставки и спектакли.
2024-06-11T18:20+0500
2024-06-11T18:20+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
министр
культура
азербайджан
дни культуры
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджана Адиля Каримли, находящегося в республике для проведения Дней культуры этой страны, сообщает пресс-служба президента. Каримли передал главе Узбекистана приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, в том числе в приоритетной гуманитарной сфере. Мирзиёев с удовлетворением отметил активизацию культурного обмена, которая наблюдается в последние годы. С начала этого года в Баку успешно прошли Дни науки и культуры Узбекистана, выставка и премьера национального балета "Лазги". Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного диалога и насыщенной программы культурных мероприятий на основе дорожной карты, продвижения совместных инициатив и проектов в рамках таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и АЙСЕСКО.
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мирзиёев министр культура азербайджан узбекистан дни культуры мероприятия
мирзиёев министр культура азербайджан узбекистан дни культуры мероприятия

Мирзиёев встретился с министром культуры Азербайджана — подробности

18:20 11.06.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Узбекистане стартовали Дни культуры Азербайджана. Программа включает различные мероприятия, презентации книг, выставки и спектакли.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджана Адиля Каримли, находящегося в республике для проведения Дней культуры этой страны, сообщает пресс-служба президента.
Каримли передал главе Узбекистана приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства, в том числе в приоритетной гуманитарной сфере.
Мирзиёев с удовлетворением отметил активизацию культурного обмена, которая наблюдается в последние годы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
Шавкат Мирзиёев принял министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Каримли, находящегося в нашей стране для проведения мероприятий Дней азербайджанской культуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С начала этого года в Баку успешно прошли Дни науки и культуры Узбекистана, выставка и премьера национального балета "Лазги".
"В рамках начавшихся сегодня Дней культуры Азербайджана состоялась презентация книги поэта и мыслителя Мухаммада Фузулий. Запланировано также проведение выставки, спектаклей театров и других мероприятий", — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность продолжения интенсивного диалога и насыщенной программы культурных мероприятий на основе дорожной карты, продвижения совместных инициатив и проектов в рамках таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и АЙСЕСКО.
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