https://uz.sputniknews.ru/20240611/razvedka-ukraina-prichastiye-terakt-krokus-44333527.html
Глава ФСБ РФ: разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"
Глава ФСБ РФ: разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"
Sputnik Узбекистан
Ранее, в мае этого года, на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников уже заявлял, что непосредственное отношение к теракту в "Крокусе" имеет военная разведка Украины.
2024-06-11T16:55+0500
2024-06-11T16:55+0500
2024-06-11T17:24+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, Бортников уточнил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России, а также оказывают содействие в подготовке и оснащении международным террористическим организациям. В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке глава ФСБ РФ заявил о непосредственном отношении к теракту в "Крокусе" военной разведки Украины. Напомним, что теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, а "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.
https://uz.sputniknews.ru/20240326/putin-tsel-krovavogo-terakta-v-krokuse--poseyat-paniku--43141975.html
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бортников теракт крокус военная разведка украина
Глава ФСБ РФ: разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"
16:55 11.06.2024 (обновлено: 17:24 11.06.2024)
Ранее, в мае этого года, на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников уже заявлял, что непосредственное отношение к теракту в "Крокусе" имеет военная разведка Украины.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik
. Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает РИА Новости.
"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", — указал он.
Кроме того, Бортников уточнил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России, а также оказывают содействие в подготовке и оснащении международным террористическим организациям.
В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке глава ФСБ РФ заявил о непосредственном отношении к теракту в "Крокусе" военной разведки Украины.
Напомним, что теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, а "Крокус сити холл" полностью сгорел.
В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.