https://uz.sputniknews.ru/20240611/razvedka-ukraina-prichastiye-terakt-krokus-44333527.html

Глава ФСБ РФ: разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"

Глава ФСБ РФ: разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

Ранее, в мае этого года, на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников уже заявлял, что непосредственное отношение к теракту в "Крокусе" имеет военная разведка Украины.

2024-06-11T16:55+0500

2024-06-11T16:55+0500

2024-06-11T17:24+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Российские спецслужбы подтвердили причастность военной разведки Украины к организации теракта в "Крокус сити холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, Бортников уточнил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории России, а также оказывают содействие в подготовке и оснащении международным террористическим организациям. В мае на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке глава ФСБ РФ заявил о непосредственном отношении к теракту в "Крокусе" военной разведки Украины. Напомним, что теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, а "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран.

https://uz.sputniknews.ru/20240326/putin-tsel-krovavogo-terakta-v-krokuse--poseyat-paniku--43141975.html

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