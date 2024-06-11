https://uz.sputniknews.ru/20240611/rossiya-voyennyye-liniya-fronta-donetsk-44331157.html
Военнослужащие РФ отодвинули линию фронта от Донецка
Военнослужащие РФ отодвинули линию фронта от Донецка
Sputnik Узбекистан
В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении.
2024-06-11T15:15+0500
2024-06-11T15:15+0500
2024-06-11T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российский боец также уточнил, что его расчет в начале СВО участвовал в освобождении Волновахи. После выполнения этой задачи военнослужащие переехали на Донецкое направление — Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка.По его словам, ответный огонь вражеской артиллерии наблюдается редко, главную опасность представляют беспилотники противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, в то время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель с противодроновым ружьем. При выявлении вражеского беспилотника принимают необходимые меры.В российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.
https://uz.sputniknews.ru/20240610/rossiya-sapery-razminirovaniye-avdeyevka-44315291.html
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военнослужащие рф донецк уничтожение противник
военнослужащие рф донецк уничтожение противник
Военнослужащие РФ отодвинули линию фронта от Донецка
В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik
. Работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Как только начали гнать врага на Донецком направлении, в Донецке стало сильно спокойней. Люди стали более счастливые, больше начали выходить, гулять, меньше опаски. Жизнь возвращается. Да, мы этому способствуем всеми силами", — рассказал командир боевой машины Александр.
Российский боец также уточнил, что его расчет в начале СВО участвовал в освобождении Волновахи. После выполнения этой задачи военнослужащие переехали на Донецкое направление — Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка.
"Обстановка на фронте накаленная, бодаемся. У противника нет особых возможностей атаковать "Градами" и прочим", — обрисовал командир ситуацию в зоне СВО.
По его словам, ответный огонь вражеской артиллерии наблюдается редко, главную опасность представляют беспилотники противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, в то время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель с противодроновым ружьем. При выявлении вражеского беспилотника принимают необходимые меры.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.