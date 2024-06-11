Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240611/rossiya-voyennyye-liniya-fronta-donetsk-44331157.html
Военнослужащие РФ отодвинули линию фронта от Донецка
Военнослужащие РФ отодвинули линию фронта от Донецка
Sputnik Узбекистан
В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении.
2024-06-11T15:15+0500
2024-06-11T15:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
вооружение
безопасность
всу
сво
вооруженные силы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0b/44330941_0:262:3013:1957_1920x0_80_0_0_7eb24e9b68ef31909e6f55d9d8d24fd8.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российский боец также уточнил, что его расчет в начале СВО участвовал в освобождении Волновахи. После выполнения этой задачи военнослужащие переехали на Донецкое направление — Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка.По его словам, ответный огонь вражеской артиллерии наблюдается редко, главную опасность представляют беспилотники противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, в то время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель с противодроновым ружьем. При выявлении вражеского беспилотника принимают необходимые меры.В российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.
https://uz.sputniknews.ru/20240610/rossiya-sapery-razminirovaniye-avdeyevka-44315291.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0b/44330941_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_056c5ed5fb03048090b01cf989b5ba80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
военнослужащие рф донецк уничтожение противник
военнослужащие рф донецк уничтожение противник

Военнослужащие РФ отодвинули линию фронта от Донецка

15:15 11.06.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" общевойскового объединения "Южной" группировки войск по позициям противника на Донецком направлении способствует налаживанию мирной жизни в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Как только начали гнать врага на Донецком направлении, в Донецке стало сильно спокойней. Люди стали более счастливые, больше начали выходить, гулять, меньше опаски. Жизнь возвращается. Да, мы этому способствуем всеми силами", — рассказал командир боевой машины Александр.

Российский боец также уточнил, что его расчет в начале СВО участвовал в освобождении Волновахи. После выполнения этой задачи военнослужащие переехали на Донецкое направление — Марьинку и Авдеевку. В настоящее время расчет "Града", помогая пехоте продвигаться вперед, продолжает уничтожать противника на этом направлении, отодвигая линию фронта от Донецка.

"Обстановка на фронте накаленная, бодаемся. У противника нет особых возможностей атаковать "Градами" и прочим", — обрисовал командир ситуацию в зоне СВО.

По его словам, ответный огонь вражеской артиллерии наблюдается редко, главную опасность представляют беспилотники противника. Достаточно часто ловят машину на подъезде или на убывании с огневой позиции. А также, в то время, когда машина развернутая и ожидает команды на открытие огня. Для борьбы с БПЛА у расчета есть наблюдатель с противодроновым ружьем. При выявлении вражеского беспилотника принимают необходимые меры.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты РСЗО "Град" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении СВО.
Гуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские саперы применяют робототехнические комплексы разминирования под Авдеевкой
Вчера, 11:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0