https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-elektromobili-stantsiya-zaryadka-44327599.html

В Узбекистане зарядить электромобиль станет проще

В Узбекистане зарядить электромобиль станет проще

Sputnik Узбекистан

Число электромобилей в республике за последние три года увеличилось в 10 раз и достигло 35 тыс

2024-06-11T11:05+0500

2024-06-11T11:05+0500

2024-06-11T11:05+0500

узбекистан

энергетика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане появится больше возможностей зарядить электромобиль. С учетом того, что число электромобилей в республике за последние три года увеличилось в 10 раз и достигло 35 тыс., а также налаживают их производство в Джизаке, президент поставил ряд задач. В ходе видеоселекторного совещания под его председательством отмечалось, что при развитии электроэнергетической системы необходимо учитывать новые зарядные мощности. Также можно будет установить зарядные станции мощностью до 22 кВт на улицах и вокруг многоквартирных домов, и до 7 кВт — в домах. Зарядные станции также появятся на парковках госучреждений, торговых центров, гостиниц и курортов. Укрепление ресурсной базы энергетики. В этом году за счет всех источников генерации планируют запуск электростанций мощностью 4 ГВт. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт 850 километров магистральных сетей и 9 подстанций, а также строительство 595 километров электрических сетей и 4 новых подстанций. Президент указал на необходимость увеличения добычи угля в этом году для обеспечения стабильной работы тепловых электростанций и удовлетворения потребностей населения и социальной сферы. Кроме того, мазут и уголь освободят от таможенных пошлин на два года, а для импорта угля предоставят револьверные кредиты сроком на три года. Для обеспечения населения теплом и питьевой водой в осенне-зимний сезон поставлены задачи по улучшению работы котельных, котлов и тепловых сетей, ремонту водопроводных сетей и насосов.

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