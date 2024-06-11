В Узбекистане зарядить электромобиль станет проще
© Министерство энергетикиСтанция быстрой зарядки электромобилей
© Министерство энергетики
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Число электромобилей в республике за последние три года увеличилось в 10 раз и достигло 35 тыс.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане появится больше возможностей зарядить электромобиль. С учетом того, что число электромобилей в республике за последние три года увеличилось в 10 раз и достигло 35 тыс., а также налаживают их производство в Джизаке, президент поставил ряд задач.
В ходе видеоселекторного совещания под его председательством отмечалось, что при развитии электроэнергетической системы необходимо учитывать новые зарядные мощности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах, тщательной подготовке к осенне-зимнему сезону
Определены задачи по повышению энергоэффективности в отраслях и регионах, тщательной подготовке к осенне-зимнему сезону
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Будет введен ночной тариф, стимулирующий зарядку электромобилей дома. Жителям, установившим счетчики на зарядные устройства, будет предоставлен льготный тариф за зарядку в ночное время", — говорится в сообщении.
Также можно будет установить зарядные станции мощностью до 22 кВт на улицах и вокруг многоквартирных домов, и до 7 кВт — в домах. Зарядные станции также появятся на парковках госучреждений, торговых центров, гостиниц и курортов.
Укрепление ресурсной базы энергетики.
В этом году за счет всех источников генерации планируют запуск электростанций мощностью 4 ГВт. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт 850 километров магистральных сетей и 9 подстанций, а также строительство 595 километров электрических сетей и 4 новых подстанций.
Президент указал на необходимость увеличения добычи угля в этом году для обеспечения стабильной работы тепловых электростанций и удовлетворения потребностей населения и социальной сферы. Кроме того, мазут и уголь освободят от таможенных пошлин на два года, а для импорта угля предоставят револьверные кредиты сроком на три года.
"В октябре – декабре потребителям будет поставлено 163 тысячи тонн сжиженного газа. Кроме того, хокимам областей поручено создать запасы угля, сжиженного газа и основных видов продовольствия для более чем 300 отдаленных махаллей", — говорится в сообщении.
Для обеспечения населения теплом и питьевой водой в осенне-зимний сезон поставлены задачи по улучшению работы котельных, котлов и тепловых сетей, ремонту водопроводных сетей и насосов.