https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-kurban-xayit-dni-otdyx-44328920.html
Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит
Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал постановление, направленное на достойную встречу и проведение этого светлого праздника на высоком уровне
2024-06-11T12:06+0500
2024-06-11T12:06+0500
2024-06-11T13:02+0500
узбекистан
курбан хайит
постановление
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
праздничные дни
общество
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистанцы на Курбан хайит смогут отдохнуть от трех до четырех дней подряд, в зависимости от продолжительности рабочей недели. Это определено соответствующим постановлением президента. В нем указано, что, по информации Управления мусульман Узбекистана, первый день Курбан хайита в республике выпадает на 16 июня воскресенье. Вторник, 18 июня, объявлен дополнительным выходным днем для всех работников. Таким образом, узбекистанцы, работающие пять дней в неделю, на праздник смогут отдохнуть четыре дня подряд: с субботы 15 июня по вторник 18 июня. При этом перенос выходных дней не распространяется на выполнение в праздничные нерабочие дни работ, приостановить которые невозможно по производственно-техническим и организационным условиям. Речь идет о непрерывно действующем производстве, ежедневном обслуживании населения, работе вахтовым методом. Кроме того, в документе отмечено огромное значение Курбан хайита в утверждении в духовной жизни народа таких благородных принципов, как милосердие, великодушие, гуманизм, дружба и согласие. В целях достойной встречи и проведения этого светлого праздника на высоком уровне, бережного сохранения и возвышения гуманистических идей священной религии ислам и национальных ценностей президент поставил соответствующие задачи перед Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и Ташкента, Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей Узбекистана, Национальным агентством соцзащиты и другими организациями-партнерами. Комитету по туризму совместно с Минтрансом поручено создать благоприятные условия и возможности для посещения узбекистанцами в дни Курбан хайита мест паломничества и исторических святынь.Напомним, что в прошлом году жители республики отдыхали на Курбан хайит пять дней подряд — с 28 июня по 2 июля.
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узбекистан курбан хайит отдых глава республика постановление
узбекистан курбан хайит отдых глава республика постановление
Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит
12:06 11.06.2024 (обновлено: 13:02 11.06.2024)
Глава республики подписал постановление, направленное на достойную встречу и проведение этого светлого праздника на высоком уровне.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik
. Узбекистанцы на Курбан хайит смогут отдохнуть от трех до четырех дней подряд, в зависимости от продолжительности рабочей недели. Это определено соответствующим постановлением
президента.
В нем указано, что, по информации Управления мусульман Узбекистана, первый день Курбан хайита в республике выпадает на 16 июня воскресенье.
"В связи с совпадением первого дня Курбан хайита, являющегося праздничным нерабочим днем, с выходным днем, выходной день переносится на 17 июня понедельник", — говорится в документе.
Вторник, 18 июня, объявлен дополнительным выходным днем для всех работников.
Таким образом, узбекистанцы, работающие пять дней в неделю, на праздник смогут отдохнуть четыре дня подряд: с субботы 15 июня по вторник 18 июня.
При этом перенос выходных дней не распространяется на выполнение в праздничные нерабочие дни работ, приостановить которые невозможно по производственно-техническим и организационным условиям. Речь идет о непрерывно действующем производстве, ежедневном обслуживании населения, работе вахтовым методом.
Кроме того, в документе отмечено огромное значение Курбан хайита в утверждении в духовной жизни народа таких благородных принципов, как милосердие, великодушие, гуманизм, дружба и согласие.
В целях достойной встречи и проведения этого светлого праздника на высоком уровне, бережного сохранения и возвышения гуманистических идей священной религии ислам и национальных ценностей президент поставил соответствующие задачи перед Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и Ташкента, Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей Узбекистана, Национальным агентством соцзащиты и другими организациями-партнерами.
Комитету по туризму совместно с Минтрансом поручено создать благоприятные условия и возможности для посещения узбекистанцами в дни Курбан хайита мест паломничества и исторических святынь.
Напомним, что в прошлом году жители республики отдыхали на Курбан хайит пять дней подряд — с 28 июня по 2 июля.