https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-podgotovka-osen-zima-44326854.html

В Узбекистане дополнительно выделят 14 трлн сумов на подготовку к осенне-зимнему сезону

В Узбекистане дополнительно выделят 14 трлн сумов на подготовку к осенне-зимнему сезону

Sputnik Узбекистан

Работы начнут с самых проблемных махаллей, в общей сложности до конца года улучшат 30 тыс. километров сетей и 10 тыс. трансформаторов

2024-06-11T10:03+0500

2024-06-11T10:03+0500

2024-06-11T10:32+0500

узбекистан

подготовка

осень

зима

энергетика

электроэнергия

газ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Власти Узбекистана дополнительно выделят 14 трлн на подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента. В фокусе внимания участников находились меры по повышению эффективности использования энергоресурсов и обеспечению устойчивой работы энергетических объектов в осенне-зимний период. Глава республики поручил подготовить 1 тыс. социальных объектов к осенне-зимнему сезону. В частности, отремонтируют 251 больницу, 292 детских сада, 393 школы и интерната. Отмечалась необходимость введения строгих требований к энергоэффективности при проектировании новых социальных объектов, разработки техусловий энергоэффективности зданий — административных и торгово-сервисного назначения, многоквартирных домов и предприятий. Он также поручил каждому хокиму выбрать один район и сделать его образцовым в части экономии электроэнергии и газа. В этих районах в этом году необходимо сэкономить 750 млн кВт электроэнергии и 550 млн кубометров газа. На совещании принято решение внедрить новую систему оценки энергоэффективности в отраслях и сферах на основе передового опыта. Глава республики поручил ответственным лицам до конца года разработать технические регламенты и нормативные документы, связанные с новой системой. Работа управляющих компаний В республике около 39 тыс. многоквартирных домов обслуживают 819 управляющих компаний. Как отмечалось, за счет предоставления налоговых льгот, льготных кредитов и "замораживания" старых долгов они постепенно встают на ноги. Например, если годом ранее 133 управляющие компании были в "тяжелой" категории, сейчас таких нет. В результате с начала года отремонтировали 2,1 тыс. многоквартирных домов, посадили около миллиона деревьев и цветов. Вместе с тем многие управляющие компании ограничиваются лишь уборкой улиц, мелким ремонтом и чисткой, в то время как основные задачи, такие как благоустройство территории вокруг домов, поддержание в хорошем состоянии крыш, внутренних коммуникаций и оросительных сетей, остаются без внимания. Также шла речь о том, что недавно был установлен минимальный тариф за услуги управляющих компаний. Теперь качество управления и эксплуатации должно соответствовать этому уровню. Еще один важный аспект — случаи внесения незаконных изменений в сейсмоконструкции многоквартирных домов, что приводит к жалобам населения на оседание, трещины, появление высолов. Президент поручил компетентным организациям установить строгий контроль за выполнением подрядчиками своих обязательств по безопасности домов и качеству инфраструктуры, а также внедрить систему раннего выявления незаконных изменений в конструкции. Подготовка к осенне-зимнему сезону Ранее, на основе предварительного изучения в каждой махалле, была разработана программа подготовки к осенне-зимнему сезону в разрезе районов. Отмечалось, что с начала года в регионах произошло 250 аварийных отключений, в результате потребителям в некоторых локациях электроэнергия подавалась нестабильно. Кроме того, электрощиты и провода в отдельных многоквартирных домах выработали свой срок. Мирзиёев поручил ответственным ведомствам полностью устранить эти недостатки. Поставил задачу начать работу с самых "тяжелых" махаллей и улучшить 30 тыс. километров сетей и 10 тыс. трансформаторов до конца года.

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