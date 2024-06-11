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https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-podgotovka-osen-zima-44326854.html
В Узбекистане дополнительно выделят 14 трлн сумов на подготовку к осенне-зимнему сезону
В Узбекистане дополнительно выделят 14 трлн сумов на подготовку к осенне-зимнему сезону
Sputnik Узбекистан
Работы начнут с самых проблемных махаллей, в общей сложности до конца года улучшат 30 тыс. километров сетей и 10 тыс. трансформаторов
2024-06-11T10:03+0500
2024-06-11T10:32+0500
узбекистан
подготовка
осень
зима
энергетика
электроэнергия
газ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Власти Узбекистана дополнительно выделят 14 трлн на подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента. В фокусе внимания участников находились меры по повышению эффективности использования энергоресурсов и обеспечению устойчивой работы энергетических объектов в осенне-зимний период. Глава республики поручил подготовить 1 тыс. социальных объектов к осенне-зимнему сезону. В частности, отремонтируют 251 больницу, 292 детских сада, 393 школы и интерната. Отмечалась необходимость введения строгих требований к энергоэффективности при проектировании новых социальных объектов, разработки техусловий энергоэффективности зданий — административных и торгово-сервисного назначения, многоквартирных домов и предприятий. Он также поручил каждому хокиму выбрать один район и сделать его образцовым в части экономии электроэнергии и газа. В этих районах в этом году необходимо сэкономить 750 млн кВт электроэнергии и 550 млн кубометров газа. На совещании принято решение внедрить новую систему оценки энергоэффективности в отраслях и сферах на основе передового опыта. Глава республики поручил ответственным лицам до конца года разработать технические регламенты и нормативные документы, связанные с новой системой. Работа управляющих компаний В республике около 39 тыс. многоквартирных домов обслуживают 819 управляющих компаний. Как отмечалось, за счет предоставления налоговых льгот, льготных кредитов и "замораживания" старых долгов они постепенно встают на ноги. Например, если годом ранее 133 управляющие компании были в "тяжелой" категории, сейчас таких нет. В результате с начала года отремонтировали 2,1 тыс. многоквартирных домов, посадили около миллиона деревьев и цветов. Вместе с тем многие управляющие компании ограничиваются лишь уборкой улиц, мелким ремонтом и чисткой, в то время как основные задачи, такие как благоустройство территории вокруг домов, поддержание в хорошем состоянии крыш, внутренних коммуникаций и оросительных сетей, остаются без внимания. Также шла речь о том, что недавно был установлен минимальный тариф за услуги управляющих компаний. Теперь качество управления и эксплуатации должно соответствовать этому уровню. Еще один важный аспект — случаи внесения незаконных изменений в сейсмоконструкции многоквартирных домов, что приводит к жалобам населения на оседание, трещины, появление высолов. Президент поручил компетентным организациям установить строгий контроль за выполнением подрядчиками своих обязательств по безопасности домов и качеству инфраструктуры, а также внедрить систему раннего выявления незаконных изменений в конструкции. Подготовка к осенне-зимнему сезону Ранее, на основе предварительного изучения в каждой махалле, была разработана программа подготовки к осенне-зимнему сезону в разрезе районов. Отмечалось, что с начала года в регионах произошло 250 аварийных отключений, в результате потребителям в некоторых локациях электроэнергия подавалась нестабильно. Кроме того, электрощиты и провода в отдельных многоквартирных домах выработали свой срок. Мирзиёев поручил ответственным ведомствам полностью устранить эти недостатки. Поставил задачу начать работу с самых "тяжелых" махаллей и улучшить 30 тыс. километров сетей и 10 тыс. трансформаторов до конца года.
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узбекистан подготовка осень зима махалли трансформаторы
узбекистан подготовка осень зима махалли трансформаторы

В Узбекистане дополнительно выделят 14 трлн сумов на подготовку к осенне-зимнему сезону

10:03 11.06.2024 (обновлено: 10:32 11.06.2024)
© Министерство энергетики республики Узбекистан Монтажник стоит у линии электропередач.
 Монтажник стоит у линии электропередач. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2024
© Министерство энергетики республики Узбекистан
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Работы начнут с самых проблемных махаллей, в общей сложности до конца года улучшат 30 тыс. километров сетей и 10 тыс. трансформаторов.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Власти Узбекистана дополнительно выделят 14 трлн на подготовку к осенне-зимнему сезону. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
В фокусе внимания участников находились меры по повышению эффективности использования энергоресурсов и обеспечению устойчивой работы энергетических объектов в осенне-зимний период.
Глава республики поручил подготовить 1 тыс. социальных объектов к осенне-зимнему сезону. В частности, отремонтируют 251 больницу, 292 детских сада, 393 школы и интерната.
Отмечалась необходимость введения строгих требований к энергоэффективности при проектировании новых социальных объектов, разработки техусловий энергоэффективности зданий — административных и торгово-сервисного назначения, многоквартирных домов и предприятий.
"Президент отметил, что планы руководителей отраслей и хокимов по экономии электроэнергии и газа недостаточны, они должны ставить более высокие цели", — говорится в сообщении.
Он также поручил каждому хокиму выбрать один район и сделать его образцовым в части экономии электроэнергии и газа. В этих районах в этом году необходимо сэкономить 750 млн кВт электроэнергии и 550 млн кубометров газа.
"Экономия должна достигаться за счет уменьшения потерь и внедрения энергосберегающих технологий", — указал Мирзиёев.
На совещании принято решение внедрить новую систему оценки энергоэффективности в отраслях и сферах на основе передового опыта.
"Так, крупные потребители, расходующие не менее 4 миллионов киловатт электроэнергии или 375 тысяч кубометров газа в год, будут проходить энергоаудит каждые три года. Энергоинспекция ежегодно будет публиковать список крупных потребителей, и тем предприятиям, которые не прошли аудит, газ и электроэнергия будут поставляться по повышенным тарифам", — говорится в сообщении.
Глава республики поручил ответственным лицам до конца года разработать технические регламенты и нормативные документы, связанные с новой системой.

Работа управляющих компаний

В республике около 39 тыс. многоквартирных домов обслуживают 819 управляющих компаний. Как отмечалось, за счет предоставления налоговых льгот, льготных кредитов и "замораживания" старых долгов они постепенно встают на ноги. Например, если годом ранее 133 управляющие компании были в "тяжелой" категории, сейчас таких нет. В результате с начала года отремонтировали 2,1 тыс. многоквартирных домов, посадили около миллиона деревьев и цветов.
Вместе с тем многие управляющие компании ограничиваются лишь уборкой улиц, мелким ремонтом и чисткой, в то время как основные задачи, такие как благоустройство территории вокруг домов, поддержание в хорошем состоянии крыш, внутренних коммуникаций и оросительных сетей, остаются без внимания.
Также шла речь о том, что недавно был установлен минимальный тариф за услуги управляющих компаний. Теперь качество управления и эксплуатации должно соответствовать этому уровню.
"Указано, что управляющие компании должны стать "мостом" между жителями и коммунальными службами. Отныне, если в домах, которым менее двух лет, то есть в течение гарантийного срока, возникают проблемы, управляющие компании вместе с подрядчиком будут нести ответственность за их устранение", — говорится в сообщении.
Еще один важный аспект — случаи внесения незаконных изменений в сейсмоконструкции многоквартирных домов, что приводит к жалобам населения на оседание, трещины, появление высолов.
Президент поручил компетентным организациям установить строгий контроль за выполнением подрядчиками своих обязательств по безопасности домов и качеству инфраструктуры, а также внедрить систему раннего выявления незаконных изменений в конструкции.

Подготовка к осенне-зимнему сезону

Ранее, на основе предварительного изучения в каждой махалле, была разработана программа подготовки к осенне-зимнему сезону в разрезе районов.
"На ее реализацию решено выделить 14 триллионов сумов дополнительно к 14 триллионам сумов, выделенным в прошлом году", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что с начала года в регионах произошло 250 аварийных отключений, в результате потребителям в некоторых локациях электроэнергия подавалась нестабильно. Кроме того, электрощиты и провода в отдельных многоквартирных домах выработали свой срок.
Мирзиёев поручил ответственным ведомствам полностью устранить эти недостатки. Поставил задачу начать работу с самых "тяжелых" махаллей и улучшить 30 тыс. километров сетей и 10 тыс. трансформаторов до конца года.
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