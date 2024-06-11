https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-strany-eaeu-import-rossiya-44330186.html
Узбекистан и страны ЕАЭС значительно увеличили импорт в Россию
Узбекистан и страны ЕАЭС значительно увеличили импорт в Россию
Sputnik Узбекистан
Произведенная в республике продукция составляет 40% от всего импортируемого легпрома в РФ. 11.06.2024, Sputnik Узбекистан
2024-06-11T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. За прошедшие месяцы 2024 года импорт из Узбекистана и стран ЕАЭС в Россию демонстрирует значительный рост. На долю этих стран приходится 61% от всего предложения на рынке легпрома, почти 25% — на рынке обуви, 54% — на рынке парфюма, и 15% — на рынке шин. У республики по-прежнему весомая доля в импорте товаров, подлежащих обязательной маркировке, на российский рынок. Согласно данным системы маркировки "Честный знак", произведенная в Узбекистане продукция составляет 40% от всего импортируемого легпрома в Россию. Для справки: ООО "CRPT TURON" — оператор Национальной информационной системы мониторинга маркировки и отслеживания продукции "ASL BELGISI" в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20240608/gnk-sistema-markirovki-v-uzbekistane-kontroliruet-oborot-5-mlrd-tovarov-44301190.html
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узбекистан, еаэс, импорт, россия, экономика, маркировка
узбекистан, еаэс, импорт, россия, экономика, маркировка
Узбекистан и страны ЕАЭС значительно увеличили импорт в Россию
14:10 11.06.2024 (обновлено: 14:25 11.06.2024)
Произведенная в республике продукция составляет 40% от всего импортируемого легпрома в РФ.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. За прошедшие месяцы 2024 года импорт из Узбекистана и стран ЕАЭС в Россию демонстрирует значительный рост. На долю этих стран приходится 61% от всего предложения на рынке легпрома, почти 25% — на рынке обуви, 54% — на рынке парфюма, и 15% — на рынке шин.
У республики по-прежнему весомая доля в импорте товаров, подлежащих обязательной маркировке, на российский рынок. Согласно данным системы маркировки "Честный знак", произведенная в Узбекистане продукция составляет 40% от всего импортируемого легпрома в Россию.
"Импорт растет в силу объективных причин. Во-первых, происходит трансформация рынка — на него приходят новые игроки. Во-вторых, происходит "обеление", благодаря чему осуществлять экономическую деятельность в России становится комфортнее для бизнеса. Узбекистан продолжает усиливать свое присутствие на российском рынке, поставляя качественную продукцию. Это, безусловно, способствует развитию экономических связей между нашими странами", — прокомментировал председатель наблюдательного совета CRPT TURON Андрей Кириллов.
Для справки: ООО "CRPT TURON" — оператор Национальной информационной системы мониторинга маркировки и отслеживания продукции "ASL BELGISI" в Узбекистане.