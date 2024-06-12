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Диетолог: Для кого опасен сладкий перец
Диетолог: Для кого опасен сладкий перец
Sputnik Узбекистан
При отсутствии противопоказаний врач рекомендует употреблять его в свежем виде, чтобы получить максимум полезных веществ.
2024-06-12T22:05+0500
2024-06-12T22:05+0500
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Сладкий перец разных сортов диетологи ценят в основном за большое количество витамина C и витаминов группы B в его составе, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.Однако, по ее словам, главное достоинство продукта не в этом.Вместе с тем, по ее словам, при всей пользе сладкого перца, у него есть и недостатки. Растения из семейства пасленовых, к которым он относится, содержат алкалоиды (азотосодержащие вещества, обладающие биологической активностью). Они, в свою очередь, могут отрицательно отражаться на здоровье.Также она предупредила, что перцы не стоит употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях.Если же сладкий перец вам не противопоказан, ешьте его в свежем виде, чтобы получить максимальное количество полезных веществ, посоветовала диетолог.
https://uz.sputniknews.ru/20240610/zuby-chistka-vrach-rekomendatsiya-44317011.html
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диетолог сладкий перец опасность
диетолог сладкий перец опасность

Диетолог: Для кого опасен сладкий перец

22:05 12.06.2024
© Sputnik / Алексей ПановБолгарский перец
Болгарский перец - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Алексей Панов
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При отсутствии противопоказаний врач рекомендует употреблять его в свежем виде, чтобы получить максимум полезных веществ.
Сладкий перец разных сортов диетологи ценят в основном за большое количество витамина C и витаминов группы B в его составе, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.
Однако, по ее словам, главное достоинство продукта не в этом.
"Самое полезное в перце – это высокое содержание кобальта. Мало кто об этом говорит, но сладкий перец содержит 30% суточной нормы этого вещества. Людям, у которых есть дисбаланс в работе щитовидной железы, гормональный дисбаланс, кобальт необходим, поэтому им такой продукт можно использовать на регулярной основе. Он помогает образовывать гормоны щитовидной железы. Ну, и тем, кто страдает железодефицитной анемией, перец тоже будет очень кстати: кобальт и витамин С помогают усваиваться железу", — объяснила специалист.
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлодоовощная продукция
Плодоовощная продукция - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2024
Плодоовощная продукция
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Вместе с тем, по ее словам, при всей пользе сладкого перца, у него есть и недостатки. Растения из семейства пасленовых, к которым он относится, содержат алкалоиды (азотосодержащие вещества, обладающие биологической активностью). Они, в свою очередь, могут отрицательно отражаться на здоровье.
"Пасленовые содержат определенные яды — алкалоиды. Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все пасленовые — а это и картофель, и баклажаны, и томаты, — из рациона надо исключать. Алкалоиды достаточно сильно могут отравлять организм, и, если печень и органы выделительной системы уже перегружены, это будет усугублять их состояние", – перечислила Дюваль.
Также она предупредила, что перцы не стоит употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях.
Если же сладкий перец вам не противопоказан, ешьте его в свежем виде, чтобы получить максимальное количество полезных веществ, посоветовала диетолог.
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