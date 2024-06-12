https://uz.sputniknews.ru/20240612/dlya-kogo-opasen-sladkiy-perets-44341709.html

Диетолог: Для кого опасен сладкий перец

Диетолог: Для кого опасен сладкий перец

Sputnik Узбекистан

При отсутствии противопоказаний врач рекомендует употреблять его в свежем виде, чтобы получить максимум полезных веществ.

2024-06-12T22:05+0500

2024-06-12T22:05+0500

2024-06-12T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

еда

овощи

продукты

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35868055_0:178:3000:1866_1920x0_80_0_0_b81aa61a3b65934b1ee32f64bf605223.jpg

Сладкий перец разных сортов диетологи ценят в основном за большое количество витамина C и витаминов группы B в его составе, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.Однако, по ее словам, главное достоинство продукта не в этом.Вместе с тем, по ее словам, при всей пользе сладкого перца, у него есть и недостатки. Растения из семейства пасленовых, к которым он относится, содержат алкалоиды (азотосодержащие вещества, обладающие биологической активностью). Они, в свою очередь, могут отрицательно отражаться на здоровье.Также она предупредила, что перцы не стоит употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях.Если же сладкий перец вам не противопоказан, ешьте его в свежем виде, чтобы получить максимальное количество полезных веществ, посоветовала диетолог.

https://uz.sputniknews.ru/20240610/zuby-chistka-vrach-rekomendatsiya-44317011.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

диетолог сладкий перец опасность