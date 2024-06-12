https://uz.sputniknews.ru/20240612/mirziyoyev-pozdravleniye-dni-kultura-azerbaydjan-44338649.html

Мирзиёев поздравил участников Дней культуры Азербайджана в Узбекистане

Мирзиёев поздравил участников Дней культуры Азербайджана в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Дни культуры Азербайджана, организованные Минкультом АР, проходят в РУз 10-14 июня.

2024-06-12T10:38+0500

2024-06-12T10:38+0500

2024-06-12T10:42+0500

общество

культура

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

дни культуры

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлением к участникам Дней культуры Азербайджана, мероприятия в рамках которых организуют в Ташкенте с 10 по 14 июня. Мирзиёев также выразил уверенность, что узбекистанцы смогут ближе познакомиться с древней и богатой культурой, искусством, литературой, национальными традициями и ценностями братского азербайджанского народа, а участники Дней культуры АР — с преобразованиями, происходящими в Новом Узбекистане, а также с его историческими и культурными особенностями. Как сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство, 11 июня в Союзе писателей Узбекистана пройдет конференция на тему "Мухаммед Физули и Алишер Навои: наши общие литературно-духовные ценности". В этот же день в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои откроется азербайджанский уголок. Также во Дворце международных форумов "Узбекистон" можно будет попробовать азербайджанские сладости, там же состоится гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства и творческих коллективов. 12 июня в Галерее изобразительных искусств Узбекистана откроется выставка "Азербайджанское национальное наследие в жемчужинах искусства". Также в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана покажут спектакль "Я есть я" Азербайджанского государственного театра "Йуг". На сцене ГАБТа имени Алишера Навои состоится показ оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в исполнении артистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.13 июня в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте пройдет презентация книги "Меч и перо" известного автора исторических романов Мамеда Саида Ордубади. В последний раз Дни культуры Азербайджана проходили в Узбекистане в 2022 году.

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