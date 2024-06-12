https://uz.sputniknews.ru/20240612/rossiya-ortopedy-operatsii-deti-buxara-44345604.html

Российские врачи провели сложнейшие операции маленьким пациентам в Бухарской области

Российские врачи провели сложнейшие операции маленьким пациентам в Бухарской области

Sputnik Узбекистан

Высокотехнологичные хирургические вмешательства специалисты Центра Илизарова выполнили совместно с узбекскими ортопедами

2024-06-12T16:46+0500

2024-06-12T16:46+0500

2024-06-12T17:20+0500

россия

узбекистан

медицина

сотрудничество

бухара

ортопед

хирургия

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Хирурги российского Центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова прооперировали детей с серьезными ортопедическими патологиями в Бухарской области, сообщает пресс-служба хокимията региона. Михаил Тёпленький и Эдуард Парфёнов в течение двух дней проводили осмотр пациентов Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра, анализировали состояние больных, ранее перенесших ортопедические операции, давали рекомендации для их эффективного лечения и скорейшего выздоровления. Совместно с узбекскими коллегами российские специалисты провели высокотехнологичные операции троим пациентам с тяжелыми врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата. В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опытРанее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане опыт Беларуси планируют использовать в налаживании деятельности нового медицинского центра, который построят на территории Олимпийского городка в Ташкенте.

россия

узбекистан

бухара

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