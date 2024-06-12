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https://uz.sputniknews.ru/20240612/rossiya-ortopedy-operatsii-deti-buxara-44345604.html
Российские врачи провели сложнейшие операции маленьким пациентам в Бухарской области
Российские врачи провели сложнейшие операции маленьким пациентам в Бухарской области
Sputnik Узбекистан
Высокотехнологичные хирургические вмешательства специалисты Центра Илизарова выполнили совместно с узбекскими ортопедами
2024-06-12T16:46+0500
2024-06-12T17:20+0500
россия
узбекистан
медицина
сотрудничество
бухара
ортопед
хирургия
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Хирурги российского Центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова прооперировали детей с серьезными ортопедическими патологиями в Бухарской области, сообщает пресс-служба хокимията региона. Михаил Тёпленький и Эдуард Парфёнов в течение двух дней проводили осмотр пациентов Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра, анализировали состояние больных, ранее перенесших ортопедические операции, давали рекомендации для их эффективного лечения и скорейшего выздоровления. Совместно с узбекскими коллегами российские специалисты провели высокотехнологичные операции троим пациентам с тяжелыми врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата. В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опытРанее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане опыт Беларуси планируют использовать в налаживании деятельности нового медицинского центра, который построят на территории Олимпийского городка в Ташкенте.
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узбекистан россия сотрудничество медицина
узбекистан россия сотрудничество медицина

Российские врачи провели сложнейшие операции маленьким пациентам в Бухарской области

16:46 12.06.2024 (обновлено: 17:20 12.06.2024)
© Хокимият Бухарской областиРоссийские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2024
© Хокимият Бухарской области
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Высокотехнологичные хирургические вмешательства специалисты Центра Илизарова выполнили совместно с узбекскими ортопедами.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Хирурги российского Центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова прооперировали детей с серьезными ортопедическими патологиями в Бухарской области, сообщает пресс-служба хокимията региона.
Михаил Тёпленький и Эдуард Парфёнов в течение двух дней проводили осмотр пациентов Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра, анализировали состояние больных, ранее перенесших ортопедические операции, давали рекомендации для их эффективного лечения и скорейшего выздоровления.
© Хокимият Бухарской областиРоссийские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2024
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
© Хокимият Бухарской области
© Хокимият Бухарской областиРоссийские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2024
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
© Хокимият Бухарской области
Совместно с узбекскими коллегами российские специалисты провели высокотехнологичные операции троим пациентам с тяжелыми врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата.
В Кашкадарье для охраны здоровья матери и ребенка применят белорусский опыт
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане опыт Беларуси планируют использовать в налаживании деятельности нового медицинского центра, который построят на территории Олимпийского городка в Ташкенте.
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