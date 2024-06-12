Российские врачи провели сложнейшие операции маленьким пациентам в Бухарской области
16:46 12.06.2024 (обновлено: 17:20 12.06.2024)
© Хокимият Бухарской областиРоссийские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
© Хокимият Бухарской области
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Высокотехнологичные хирургические вмешательства специалисты Центра Илизарова выполнили совместно с узбекскими ортопедами.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Хирурги российского Центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова прооперировали детей с серьезными ортопедическими патологиями в Бухарской области, сообщает пресс-служба хокимията региона.
Михаил Тёпленький и Эдуард Парфёнов в течение двух дней проводили осмотр пациентов Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра, анализировали состояние больных, ранее перенесших ортопедические операции, давали рекомендации для их эффективного лечения и скорейшего выздоровления.
© Хокимият Бухарской областиРоссийские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
© Хокимият Бухарской области
© Хокимият Бухарской областиРоссийские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области
© Хокимият Бухарской области
Совместно с узбекскими коллегами российские специалисты провели высокотехнологичные операции троим пациентам с тяжелыми врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане опыт Беларуси планируют использовать в налаживании деятельности нового медицинского центра, который построят на территории Олимпийского городка в Ташкенте.