https://uz.sputniknews.ru/20240612/turoperatory-kazaxstan-uzbekistan-dvustoronniy-turizm-44345826.html

Туроператоры Казахстана и Узбекистана будут развивать двусторонний туризм — подробности

Туроператоры Казахстана и Узбекистана будут развивать двусторонний туризм — подробности

Sputnik Узбекистан

Генеральное консульство Узбекистана совместно с туристско-информационным центром "VisitShymkent" провели мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана.

2024-06-12T17:35+0500

2024-06-12T17:35+0500

2024-06-12T17:35+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

туризм

туроператоры

переговоры

чимкент

туристы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0c/44344996_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_3d8fc70b6a525217a4545ce38e603890.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Чимкентские туроператоры будут участвовать в разработке совместных туристических программ и маршрутов, соединяющих достопримечательности Узбекистана и Казахстана, сообщает информагентство "Дунё".Перспективы такого сотрудничества обсуждались в Чимкенте на мероприятии с участием более 30 представителей туристического бизнеса одного из крупнейших казахстанских городов. Встречу, посвященную турпотенциалу Узбекистана, провели генконсульство Узбекистана совместно с туристско-информационным центром Чимкента. Стороны рассмотрели инвестиционные возможности для развития туристической инфраструктуры, новые туруслуги и разработку совместных туристических программ и маршрутов, соединяющих достопримечательности двух стран. Также представители сферы обменялись опытом и навыками в сфере туристических услуг и продвижения, обсудили успешные маркетинговые стратегии, управление пакетными турами, обслуживание клиентов и другие аспекты туристического бизнеса Представители 15 крупных туроператоров Узбекистана рассказали о турпотенциале страны, о Бухаре, Самарканде и Хиве – городах, сохранивших культурное наследие страны. По итогам встречи подписан меморандум с туристско-информационным центром "Visit Shymkent" и туристической компанией "VersaillesTravel" об увеличении потока туристов в Узбекистан. Достигнута договоренность об установлении взаимовыгодного сотрудничества между крупными туроператорами Узбекистана и Казахстана.

узбекистан

казахстан

чимкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чимкент туроператоры туризм бухара хива самарканд встреча туристы