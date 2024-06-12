https://uz.sputniknews.ru/20240612/turoperatory-kazaxstan-uzbekistan-dvustoronniy-turizm-44345826.html
Туроператоры Казахстана и Узбекистана будут развивать двусторонний туризм — подробности
Туроператоры Казахстана и Узбекистана будут развивать двусторонний туризм — подробности
Sputnik Узбекистан
Генеральное консульство Узбекистана совместно с туристско-информационным центром "VisitShymkent" провели мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана.
2024-06-12T17:35+0500
2024-06-12T17:35+0500
2024-06-12T17:35+0500
узбекистан
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сотрудничество
туризм
туроператоры
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туристы
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Чимкентские туроператоры будут участвовать в разработке совместных туристических программ и маршрутов, соединяющих достопримечательности Узбекистана и Казахстана, сообщает информагентство "Дунё".Перспективы такого сотрудничества обсуждались в Чимкенте на мероприятии с участием более 30 представителей туристического бизнеса одного из крупнейших казахстанских городов. Встречу, посвященную турпотенциалу Узбекистана, провели генконсульство Узбекистана совместно с туристско-информационным центром Чимкента. Стороны рассмотрели инвестиционные возможности для развития туристической инфраструктуры, новые туруслуги и разработку совместных туристических программ и маршрутов, соединяющих достопримечательности двух стран. Также представители сферы обменялись опытом и навыками в сфере туристических услуг и продвижения, обсудили успешные маркетинговые стратегии, управление пакетными турами, обслуживание клиентов и другие аспекты туристического бизнеса Представители 15 крупных туроператоров Узбекистана рассказали о турпотенциале страны, о Бухаре, Самарканде и Хиве – городах, сохранивших культурное наследие страны. По итогам встречи подписан меморандум с туристско-информационным центром "Visit Shymkent" и туристической компанией "VersaillesTravel" об увеличении потока туристов в Узбекистан. Достигнута договоренность об установлении взаимовыгодного сотрудничества между крупными туроператорами Узбекистана и Казахстана.
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чимкент туроператоры туризм бухара хива самарканд встреча туристы
чимкент туроператоры туризм бухара хива самарканд встреча туристы
Туроператоры Казахстана и Узбекистана будут развивать двусторонний туризм — подробности
Генеральное консульство Узбекистана совместно с туристско-информационным центром "Visit Shymkent" провели мероприятие, посвященное туристическому потенциалу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Чимкентские туроператоры будут участвовать в разработке совместных туристических программ и маршрутов, соединяющих достопримечательности Узбекистана и Казахстана, сообщает информагентство "Дунё".
Перспективы такого сотрудничества обсуждались в Чимкенте на мероприятии с участием более 30 представителей туристического бизнеса одного из крупнейших казахстанских городов.
Встречу, посвященную турпотенциалу Узбекистана, провели генконсульство Узбекистана совместно с туристско-информационным центром Чимкента.
Стороны рассмотрели инвестиционные возможности для развития туристической инфраструктуры, новые туруслуги и разработку совместных туристических программ и маршрутов, соединяющих достопримечательности двух стран.
Также представители сферы обменялись опытом и навыками в сфере туристических услуг и продвижения, обсудили успешные маркетинговые стратегии, управление пакетными турами, обслуживание клиентов и другие аспекты туристического бизнеса
Представители 15 крупных туроператоров Узбекистана рассказали о турпотенциале страны, о Бухаре, Самарканде и Хиве – городах, сохранивших культурное наследие страны.
По итогам встречи подписан меморандум с туристско-информационным центром "Visit Shymkent" и туристической компанией "VersaillesTravel" об увеличении потока туристов в Узбекистан.
Достигнута договоренность об установлении взаимовыгодного сотрудничества между крупными туроператорами Узбекистана и Казахстана.