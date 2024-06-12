https://uz.sputniknews.ru/20240612/vs-rf-udarili-po-stoyankam-samoletov-i-aviabaze-vsu-44347148.html

ВС РФ ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ

ВС РФ ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ

Sputnik Узбекистан

В ходе массированной атаки были уничтожены американские ракеты ATACMS, французские авиационные бомбы Hammer и пункт дислокации иностранных наемников

2024-06-12T19:16+0500

2024-06-12T19:16+0500

2024-06-12T19:18+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российские военные ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ, а также пункту дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ. Групповые высокоточные удары также пришлись на места подготовки к применению безэкипажных украинских катеров и склады с боеприпасами и взрывчаткой. Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили девять американских ракет ATACMS, две французские авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда "Ольха" и еще 61 БПЛА. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20240611/rossiya-voyennyye-liniya-fronta-donetsk-44331157.html

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