https://uz.sputniknews.ru/20240612/vs-rf-udarili-po-stoyankam-samoletov-i-aviabaze-vsu-44347148.html
ВС РФ ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ
ВС РФ ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ
Sputnik Узбекистан
В ходе массированной атаки были уничтожены американские ракеты ATACMS, французские авиационные бомбы Hammer и пункт дислокации иностранных наемников
2024-06-12T19:16+0500
2024-06-12T19:16+0500
2024-06-12T19:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
россия
сво
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0c/44347814_0:105:2924:1750_1920x0_80_0_0_9b46ddcddaea02e20d36fc67d404c267.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российские военные ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ, а также пункту дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ. Групповые высокоточные удары также пришлись на места подготовки к применению безэкипажных украинских катеров и склады с боеприпасами и взрывчаткой. Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили девять американских ракет ATACMS, две французские авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда "Ольха" и еще 61 БПЛА. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240611/rossiya-voyennyye-liniya-fronta-donetsk-44331157.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0c/44347814_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_db47b344c99e3e87763c5560e5074faa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия сво военные авиабаза всу украина
россия сво военные авиабаза всу украина
ВС РФ ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ
19:16 12.06.2024 (обновлено: 19:18 12.06.2024)
В ходе массированной атаки были уничтожены американские ракеты ATACMS, французские авиационные бомбы Hammer и пункт дислокации иностранных наемников
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российские военные ударили по стоянкам самолетов и авиабазе ВСУ, а также пункту дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ.
Групповые высокоточные удары также пришлись на места подготовки к применению безэкипажных украинских катеров и склады с боеприпасами и взрывчаткой.
"Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили девять американских ракет ATACMS, две французские авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда "Ольха" и еще 61 БПЛА.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.