https://uz.sputniknews.ru/20240613/telefon-moshenniki-shutki-posledstviya-44354578.html
Чем могут закончиться шутки над телефонными мошенниками
Чем могут закончиться шутки над телефонными мошенниками
Sputnik Узбекистан
Эксперт рекомендует как можно скорее завершать такие разговоры, чтобы не было дальнейшего развития ситуации
2024-06-13T22:02+0500
2024-06-13T22:02+0500
2024-06-13T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
телефонный разговор
мошенник
шутка
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Шутить над телефонными мошенниками – плохая идея, попытки их разыграть могут стать орудием мести злоумышленников, рассказала радио Sputnik куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" Алла Храпунова.Она предупредила, что злоумышленники могут использовать запись разговора или по-своему отомстить за розыгрыш. Она добавила, что некоторые люди уверены, что делают полезное дело, отнимая время у мошенника долгой беседой, а с ним и возможность обмануть очередную жертву."Нам некоторые люди говорят, что они это делают специально, что если вы с мошенником двадцать минут поговорите, то он за эти двадцать минут не позвонит какому-то другому человеку, который может попасться на уловку. Это вроде как благородно. Но финансовые организации и технологические компании внедряют специальных роботов, которые долго и нудно работают с мошенниками, чтобы их задерживать. Вот пусть эти роботы борются против мошенников, а живые люди защищают свои персональные данные и свое личное пространство", – призвала Храпунова.
https://uz.sputniknews.ru/20240612/dlya-kogo-opasen-sladkiy-perets-44341709.html
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тедефон мошенники шутки опасность эксперт
тедефон мошенники шутки опасность эксперт
Чем могут закончиться шутки над телефонными мошенниками
Эксперт рекомендует как можно скорее завершать такие разговоры, чтобы не было дальнейшего развития ситуации.
Шутить над телефонными мошенниками – плохая идея, попытки их разыграть могут стать орудием мести злоумышленников, рассказала радио Sputnik
куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" Алла Храпунова.
Она предупредила, что злоумышленники могут использовать запись разговора или по-своему отомстить за розыгрыш.
"Злоумышленники могут найти какое-то применение записи разговора или подделать ваш номер телефона и использовать в других схемах. Например, вам позвонили, вы знаете, что это мошенник, и решили подшутить над ним, "потроллить". А мошенники в ответ ваш номер себе записывают и начинают им прикрываться, звонить от вашего имени. Вы вроде как пошутили, а они потом причинили вам вред. Если вы поняли, что звонит мошенник, срочно кладите трубку и ни в коем случае не продолжайте разговор, чтобы не было никакого дальнейшего развития ситуации", — объяснила эксперт.
Она добавила, что некоторые люди уверены, что делают полезное дело, отнимая время у мошенника долгой беседой, а с ним и возможность обмануть очередную жертву.
"Нам некоторые люди говорят, что они это делают специально, что если вы с мошенником двадцать минут поговорите, то он за эти двадцать минут не позвонит какому-то другому человеку, который может попасться на уловку. Это вроде как благородно. Но финансовые организации и технологические компании внедряют специальных роботов, которые долго и нудно работают с мошенниками, чтобы их задерживать. Вот пусть эти роботы борются против мошенников, а живые люди защищают свои персональные данные и свое личное пространство", – призвала Храпунова.