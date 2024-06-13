https://uz.sputniknews.ru/20240613/telefon-moshenniki-shutki-posledstviya-44354578.html

Чем могут закончиться шутки над телефонными мошенниками

Чем могут закончиться шутки над телефонными мошенниками

Sputnik Узбекистан

Эксперт рекомендует как можно скорее завершать такие разговоры, чтобы не было дальнейшего развития ситуации

2024-06-13T22:02+0500

2024-06-13T22:02+0500

2024-06-13T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

телефонный разговор

мошенник

шутка

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Шутить над телефонными мошенниками – плохая идея, попытки их разыграть могут стать орудием мести злоумышленников, рассказала радио Sputnik куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "Мошеловка" Алла Храпунова.Она предупредила, что злоумышленники могут использовать запись разговора или по-своему отомстить за розыгрыш. Она добавила, что некоторые люди уверены, что делают полезное дело, отнимая время у мошенника долгой беседой, а с ним и возможность обмануть очередную жертву."Нам некоторые люди говорят, что они это делают специально, что если вы с мошенником двадцать минут поговорите, то он за эти двадцать минут не позвонит какому-то другому человеку, который может попасться на уловку. Это вроде как благородно. Но финансовые организации и технологические компании внедряют специальных роботов, которые долго и нудно работают с мошенниками, чтобы их задерживать. Вот пусть эти роботы борются против мошенников, а живые люди защищают свои персональные данные и свое личное пространство", – призвала Храпунова.

https://uz.sputniknews.ru/20240612/dlya-kogo-opasen-sladkiy-perets-44341709.html

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