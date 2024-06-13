https://uz.sputniknews.ru/20240613/uzbekistan-magate-sotrudnichestvo-44351052.html
МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в строительстве малой АЭС
МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в строительстве малой АЭС
Sputnik Узбекистан
Министр энергетики РУз и Глава Международного агентства по атомной энергии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
2024-06-13T11:10+0500
2024-06-13T11:10+0500
2024-06-13T11:38+0500
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магатэ
росатом
аэс
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать Узбекистан в строительстве атомной электростанции малой мощности, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РУз. В ходе встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым в столице Австрии Вене стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Как отмечалось, республика тесно сотрудничает с МАГАТЭ "по всем аспектам мирного использования атомной энергии". Напомним, что 27 мая в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан между двумя странами в присутствии их президентов был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции. Эти изменения предусматривают строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту. Также на полях мероприятия акционерное общество "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в РУз. Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к работам также привлекут местные компании. Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. По информации Росатома, строительство начнется уже этим летом. Энергоблоки будут вводить в эксплуатацию поэтапно: с 2029 по 2033 год. Для справки: в основе проекта сооружения АСММ в Джизакской области лежит новейшая российская разработка – водо-водяной реактор РИТМ-200Н со сроком службы до 60 лет. Это результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ 200, на базе которых сконструирован реактор РИТМ-200Н, прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах. С 2012 года было изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Первые три уже ввели в эксплуатацию. АЭС на основе РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку (позволяет достичь высокой экономической эффективности проекта и обеспечить высочайший уровень безопасности станции). Безопасность запланированной к строительству АЭС малой мощности будет достигаться за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек. У атомных станций малой мощности есть целый ряд преимуществ. В первую очередь, это меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС, благодаря компактности. На сегодняшний день атомные электростанции малой мощности – очевидный тренд дальнейшего развития мировой атомной энергетики. Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки. При этом только у России имеется референтный опыт в сооружении станций малой мощности.
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магатэ узбекистан сотрудничество министр энергетики руз глава международное агентство по атомной энергии
магатэ узбекистан сотрудничество министр энергетики руз глава международное агентство по атомной энергии
МАГАТЭ готово поддержать Узбекистан в строительстве малой АЭС
11:10 13.06.2024 (обновлено: 11:38 13.06.2024)
Министр энергетики РУз и глава Международного агентства по атомной энергии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать Узбекистан в строительстве атомной электростанции малой мощности, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РУз.
В ходе встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым в столице Австрии Вене стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Как отмечалось, республика тесно сотрудничает с МАГАТЭ "по всем аспектам мирного использования атомной энергии".
"МАГАТЭ готово продолжать поддерживать Узбекистан на пути его планов внедрять в стране атомную энергетику, в частности, малые модульные реакторы", — сказал Гросси.
Напомним, что 27 мая в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан между двумя странами в присутствии их президентов был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции. Эти изменения предусматривают строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.
Также на полях мероприятия акционерное общество "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в РУз.
Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый). Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к работам также привлекут местные компании.
Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. По информации Росатома, строительство начнется уже этим летом. Энергоблоки будут вводить в эксплуатацию поэтапно: с 2029 по 2033 год.
Для справки: в основе проекта сооружения АСММ в Джизакской области лежит новейшая российская разработка – водо-водяной реактор РИТМ-200Н со сроком службы до 60 лет. Это результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ 200, на базе которых сконструирован реактор РИТМ-200Н, прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах. С 2012 года было изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Первые три уже ввели в эксплуатацию.
АЭС на основе РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку (позволяет достичь высокой экономической эффективности проекта и обеспечить высочайший уровень безопасности станции). Безопасность запланированной к строительству АЭС малой мощности будет достигаться за счет многоуровневых систем и барьеров-оболочек.
У атомных станций малой мощности есть целый ряд преимуществ. В первую очередь, это меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС, благодаря компактности. На сегодняшний день атомные электростанции малой мощности – очевидный тренд дальнейшего развития мировой атомной энергетики. Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки. При этом только у России имеется референтный опыт в сооружении станций малой мощности.