https://uz.sputniknews.ru/20240614/eaeu-goszakupki-dinamika-44366873.html
Страны ЕАЭС все активнее участвуют во взаимных госзакупках
Страны ЕАЭС все активнее участвуют во взаимных госзакупках
Sputnik Узбекистан
ЕЭК совместно со странами Союза решила вопрос об установлении единых условий определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Ведется разработка Правил по взаимному признанию электронных цифровых подписей
2024-06-14T12:59+0500
2024-06-14T12:59+0500
2024-06-14T12:59+0500
еаэс
еэк
госзакупки
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза все активнее участвуют во взаимных госзакупках, рассказал замдиректора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Нурлан Бегалиев, сообщает пресс-служба Комиссии. Бегалиев выступил на Международном форуме "Государственные закупки – инструмент экономического развития страны и расширения международного сотрудничества" в Чолпон-ате. Согласно озвученным Бегалиевым данным, с начала работы Союза по 2022 год объем взаимных госзакупок у поставщиков стран ЕАЭС вырос в 15 раз (с $27,94 млн до $419,99 млн), товаров (работ, услуг), происходящих из государств-членов, – в 26,5 раза (с $115,7 млн до $3 071,5 млн). Представитель ЕЭК отметил, что Евразийская экономическая комиссия в сфере государственных закупок работает по ряду значимых направлений, реализация которых предоставит поставщикам-нерезидентам еще больше возможностей для беспрепятственного участия в госзакупках на территории Союза. Большое внимание в ЕАЭС сегодня уделяют решению вопросов импортозамещения, кооперации в промышленности, укреплению внутренних связей. По словам Бегалиева, особую важность представляет деятельность ЕЭК по созданию полноформатного, доступного для поставщиков Союза рынка госзакупок, действующего по единым правилам. Кроме того, он напомнил, что предоставление странами Союза национального режима друг другу предполагает согласие всех государств-членов на безбарьерный доступ потенциальных поставщиков и товаров к взаимному участию в госзакупках. Также он добавил, что Комиссия совместно со странами ЕАЭС решила вопрос об установлении единых условий определения страны происхождения товаров для целей госзакупок, кроме того ведется разработка Правил по взаимному признанию электронных цифровых подписей. Для справки: сфера госзакупок Евразийского экономического союза – это прежде всего "открытые" бюджетные закупки. Порядка 70 % объема госзакупок в ЕАЭС осуществляется посредством открытых конкурентных способов закупок, 99% процентов которых проводится в электронном формате.
https://uz.sputniknews.ru/20240613/eec-mejdunarodnyy-sovet-zerno-meropriyatiye-44353148.html
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еаэс еэк госзакупки
Страны ЕАЭС все активнее участвуют во взаимных госзакупках
ЕЭК совместно со странами Союза решила вопрос об установлении единых условий определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Ведется разработка Правил по взаимному признанию электронных цифровых подписей.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Страны Евразийского экономического союза все активнее участвуют во взаимных госзакупках, рассказал замдиректора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Нурлан Бегалиев, сообщает
пресс-служба Комиссии.
Бегалиев выступил на Международном форуме "Государственные закупки – инструмент экономического развития страны и расширения международного сотрудничества" в Чолпон-ате.
"Впечатляет динамика взаимного участия в госзакупках поставщиков Союза, которая особенно заметна при анализе многолетнего функционирования нашего интеграционного объединения", — сказал он.
Согласно озвученным Бегалиевым данным, с начала работы Союза по 2022 год объем взаимных госзакупок у поставщиков стран ЕАЭС вырос в 15 раз (с $27,94 млн до $419,99 млн), товаров (работ, услуг), происходящих из государств-членов, – в 26,5 раза (с $115,7 млн до $3 071,5 млн).
Представитель ЕЭК отметил, что Евразийская экономическая комиссия в сфере государственных закупок работает по ряду значимых направлений, реализация которых предоставит поставщикам-нерезидентам еще больше возможностей для беспрепятственного участия в госзакупках на территории Союза.
Большое внимание в ЕАЭС сегодня уделяют решению вопросов импортозамещения, кооперации в промышленности, укреплению внутренних связей.
По словам Бегалиева, особую важность представляет деятельность ЕЭК по созданию полноформатного, доступного для поставщиков Союза рынка госзакупок, действующего по единым правилам.
Кроме того, он напомнил, что предоставление странами Союза национального режима друг другу предполагает согласие всех государств-членов на безбарьерный доступ потенциальных поставщиков и товаров к взаимному участию в госзакупках.
"Это означает, что страна должна предоставлять товарам, работам и услугам из других государств Союза режим и условия не менее благоприятные, чем для своих поставщиков", – отметил Бегалиев.
Также он добавил, что Комиссия совместно со странами ЕАЭС решила вопрос об установлении единых условий определения страны происхождения товаров для целей госзакупок, кроме того ведется разработка Правил по взаимному признанию электронных цифровых подписей.
Для справки: сфера госзакупок Евразийского экономического союза – это прежде всего "открытые" бюджетные закупки. Порядка 70 % объема госзакупок в ЕАЭС осуществляется посредством открытых конкурентных способов закупок, 99% процентов которых проводится в электронном формате.