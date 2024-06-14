https://uz.sputniknews.ru/20240614/igry-briks-kazan-uzbekistan-medali-44365097.html

Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей

Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей

Sputnik Узбекистан

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях участвуют свыше 4 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей

2024-06-14T10:40+0500

2024-06-14T10:40+0500

2024-06-14T11:17+0500

россия

казань

спорт

брикс

игры

узбекистан

синхронное плавание

самбо

медали

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0e/44361286_0:187:852:666_1920x0_80_0_0_d50cd32364a0898970c3db0579150ca7.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В первый день Спортивных игр стран БРИКС в Казани спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей, сообщает НОК.Представительница сборной республики по синхронному плаванию получила бронзу в технической сольной программе. Узбекистанская синхронистка завоевала бронзовую медаль в технической сольной программе. Золото в этой дисциплине у трехкратной Олимпийской чемпионки из России Светланы Колесниченко, серебра удостоилась белорусская спортсменка Василина Хондошко. Кроме того, в первый соревновательный день игр БРИКС успешно выступили самбисты из Узбекистана. Золотую медаль в мужском турнире завоевал Убайдулло Муминов из Узбекистана (до 71 кг), в финале победивший соперника из Беларуси Владислава Мардусевича. В женском турнире отличилась самбистка Муштарий Жаркова, завоевав бронзовую медаль. Таким образом, в активе узбекистанских спортсменов одно золото, одно серебро и четыре бронзы. На пьедестал почета поднялисьЗолотоСереброБронзаПо итогам стартового дня в медальном зачете Узбекистан на четвертом месте после России, Беларуси и Китая.Напомним, что Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.

https://uz.sputniknews.ru/20240613/putin-briks-igry-kazan-otkrytiye-44349849.html

россия

казань

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

игры брикс казань медали