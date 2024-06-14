https://uz.sputniknews.ru/20240614/igry-briks-kazan-uzbekistan-medali-44365097.html
Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей
Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей
Sputnik Узбекистан
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях участвуют свыше 4 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей
2024-06-14T10:40+0500
2024-06-14T10:40+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В первый день Спортивных игр стран БРИКС в Казани спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей, сообщает НОК.Представительница сборной республики по синхронному плаванию получила бронзу в технической сольной программе. Узбекистанская синхронистка завоевала бронзовую медаль в технической сольной программе. Золото в этой дисциплине у трехкратной Олимпийской чемпионки из России Светланы Колесниченко, серебра удостоилась белорусская спортсменка Василина Хондошко. Кроме того, в первый соревновательный день игр БРИКС успешно выступили самбисты из Узбекистана. Золотую медаль в мужском турнире завоевал Убайдулло Муминов из Узбекистана (до 71 кг), в финале победивший соперника из Беларуси Владислава Мардусевича. В женском турнире отличилась самбистка Муштарий Жаркова, завоевав бронзовую медаль. Таким образом, в активе узбекистанских спортсменов одно золото, одно серебро и четыре бронзы. На пьедестал почета поднялисьЗолотоСереброБронзаПо итогам стартового дня в медальном зачете Узбекистан на четвертом месте после России, Беларуси и Китая.Напомним, что Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей. Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта. Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
https://uz.sputniknews.ru/20240613/putin-briks-igry-kazan-otkrytiye-44349849.html
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Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей
10:40 14.06.2024 (обновлено: 11:17 14.06.2024)
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях участвуют свыше 4 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
В первый день Спортивных игр стран БРИКС в Казани спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей, сообщает
НОК.
Представительница сборной республики по синхронному плаванию получила бронзу в технической сольной программе.
"Делегация Узбекистана записала в свой актив первую награду на играх БРИКС в Казани. Ее автором стала представительница сборной по синхронному плаванию Диана Онкес", — говорится в сообщении.
Узбекистанская синхронистка завоевала бронзовую медаль в технической сольной программе. Золото в этой дисциплине у трехкратной Олимпийской чемпионки из России Светланы Колесниченко, серебра удостоилась белорусская спортсменка Василина Хондошко.
Кроме того, в первый соревновательный день игр БРИКС успешно выступили самбисты из Узбекистана.
Золотую медаль в мужском турнире завоевал Убайдулло Муминов из Узбекистана (до 71 кг), в финале победивший соперника из Беларуси Владислава Мардусевича.
В женском турнире отличилась самбистка Муштарий Жаркова, завоевав бронзовую медаль. Таким образом, в активе узбекистанских спортсменов одно золото, одно серебро и четыре бронзы.
На пьедестал почета поднялись
Убайдулло Муминов (самбо, -71 кг)
Сардор Олимжонов (самбо, -64 кг)
Диана Онкес (синхронное плавание, техническое соло)
Илхом Пармонов (самбо, -58 кг)
Шухрат Нормуродов (самбо, -79 кг)
Муштарий Жаркова (самбо, -59 кг)
По итогам стартового дня в медальном зачете Узбекистан на четвертом месте после России, Беларуси и Китая.
Напомним, что Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.