https://uz.sputniknews.ru/20240614/konets-fortetsii--zavershaetsya-osvobojdenie-chasova-yara-44365854.html

Конец "фортеции" – завершается освобождение Часова Яра

Конец "фортеции" – завершается освобождение Часова Яра

Sputnik Узбекистан

После переброски практически всех резервов ВСУ "на прорыв" в Харьковскую область украинская оборона в городе Часов Яр начала быстрее рассыпаться под ударами российских войск, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

2024-06-14T11:47+0500

2024-06-14T11:47+0500

2024-06-14T11:47+0500

колумнисты

спецоперация

безопасность

россия

украина

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Российская армия владеет инициативой в зоне СВО, и развивает наступление на широком фронте. Подразделения группировки "Север" методично продвигаются вперед на Харьковском направлении – самыми горячими точками остаются Липцы и Волчанск, где противника уничтожают "Солнцепеками" и корректируемыми авиабомбами большого калибра. Освобождены населенные пункты Старомайорское (ДНР), Артёмовка (ЛНР), Рыжевка (Сумская область). Российские войска взяли под контроль территорию к юго-западу от села Красное. Завершается зачистка от бандеровцев города Часов Яр. И это лишь видимая часть СВО. После переброски практически всех резервов ВСУ "на прорыв" в Харьковскую область украинская оборона в городе Часов Яр начала быстрее рассыпаться под ударами российских войск. В микрорайоне "Канал" гвардейцы 98-й воздушно-десантной дивизии прорубили 500-метровый коридор сквозь позиции бандеровцев – до канала Северский Донец. Украинские подразделения полка "Кракен" ГУР и батальона спецназначения "Донбасс" Нацгвардии отступили в западные кварталы, где пытаются закрепиться в многоэтажной застройке.Даже агентство Reuters заметило, что в "ключевом городе" Часов Яр Россия "добилась прогресса". История еще одной придуманной в Киеве "фортеции" близка к бесславному завершению.Российские комбинированные удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла ВСУ лишают противника свободы маневра, арсеналов и складов, разрушают логистику поставок натовского вооружения.Неотразимые гиперзвуковые "Кинжалы", крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе "Герань" 12 июня поразили украинские авиабазы, пункты дислокации иностранных "легионеров", предприятия ВПК и объекты критической инфраструктуры ВСУ – в Киеве, Сумах, Днепропетровске, Павлограде, Миргороде, Одессе.Горящий военный завод под Киевом в течение суток пытались спасти с применением более 110 единиц пожарной техники, однако производство боеприпасов натовского калибра совершенно не приживается на исконно русской земле.На фоне российских ракетных ударов в ночь на 12 июня самолеты ВВС Польши и других лимитрофов США тревожно поднялись в воздух, вероятно, ожидая заслуженного "накрытия" баз на своей территории.Где спрятать хвост F-16В МИД РФ сегодня напомнили, что у России нет агрессивных планов в отношении НАТО, однако Москва понимает, что они есть у альянса в отношении РФ. Своя воля – своя доля. Пока Запад готовится передать киевскому режиму первую партию истребителей F-16, заведомо обреченных на уничтожение в зоне спецоперации, Россия ясно дает понять: спрятать натовские самолеты на территории Украины невозможно, а базирование "повитряных сил" ВСУ на территории Румынии или Польши – крайне опасно для младоевропейцев.За время СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25653 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов украинской армии. Натовские авиабазы в роли "запасных аэродромов" ВСУ неизбежно станут законной целью для российских ударов. Как и разведывательные дроны Global Hawk ВВС США над Черным морем у российских берегов – в определенной ситуации.На Западе зреет понимание, что Россия достигла значимой цели "сдерживания" в украинском конфликте – она обрела способность уничтожать на украинском ТВД все, что производят предприятия ВПК киевского режима и стран НАТО. Это уже принципиально иной уровень демилитаризации. Отсюда – разлад в оценках перспектив (объемов) дальнейшей военной помощи, все более неподъемной для западных "доноров". Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны альянса передали Украине оружия (боеприпасов) на $98 млрд. Заметим, безрезультатно.Министры обороны стран НАТО готовятся к Вашингтонскому саммиту, и сегодня обсуждают "поддержку Украины в долгосрочной перспективе". По сути, США жестко принуждают европейских "союзников" ежегодно выкладывать 40 млрд евро на реанимацию ВСУ неопределенно долго – "столько, сколько потребуется".Возможно, Запад готовится к новой "столетней войне", но количество миллиардов евро/долларов не коррелируется с доступными объемами ресурсов для производства вооружений (боеприпасов).Российский ОПК кратно опередил США и НАТО в объемах производства и качестве изделий. Громкие заявления Ллойда Остина, Йенса Столтенберга и других "фронтменов" агрессивного альянса маскируют стратегический тупик и отчаяние. Многие страны ЕС готовы посильно помогать в войне "до последнего украинца", и никто не желает за это серьезно расплачиваться, рисковать будущим своих стран.Издание Politico сообщило: "Между правительствами США и Европы возник серьезный разлад по поводу плана предоставления огромного кредита для Украины". В связи с этим один высокопоставленный европейский дипломат гневно заявил: "Может быть, мы и глупы, но мы не настолько глупы". Неужели "бунт на корабле"?Затянувшаяся, разорительная для Европы прокси-война США с Россией разделяет "союзников" и не гарантирует желаемый Вашингтоном и Брюсселем результат – ни за какие деньги.Между тем, растут международный авторитет и экономика России. Уверенно решая задачи СВО, Вооруженные силы РФ наращивают боевой потенциал. А российский "Ясень" у берегов Флориды не просто психологически травмирует "гегемона" стрельбами гиперзвуковых "Цирконов" – показывает всему миру уязвимость США.Вашингтону не удастся избежать ответственности за разрешение ВСУ наносить удары по территории РФ американским оружием – эта позиция российского МИД подкреплена всем ракетно-ядерным потенциалом Минобороны РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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