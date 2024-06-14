Узбекистан и Южная Корея планируют создать региональный высокотехнологичный хаб
16:20 14.06.2024 (обновлено: 16:32 14.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президентов Узбекистана и Южной Кореи в арсширенном составе
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению узбекского коллеги южнокорейский лидер 13 – 15 июня находится в республике с госвизитом. В ходе переговоров в расширенном формате стороны определили приоритетные направления взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Узбекистане появится региональный высокотехнологичный хаб. Об этом стало известно ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы РУз.
Отмечалась важность формирования новой высокотехнологичной повестки узбекско-корейского особого стратегического партнерства на предстоящие 3 года.
Мирзиёев выступил с инициативой объявить этот период "Новым временем высокотехнологичного и инновационного сотрудничества двух стран".
"В данном контексте правительствам поручено подготовить Стратегическую программу по созданию в Узбекистане регионального высокотехнологичного хаба", — говорится в сообщении.
В качестве "якорных" направлений Стратегии президенты предложили ряд приоритетных сфер взаимодействия:
1.Партнерство в области критически важных минеральных ресурсов. Речь идет о глубокой переработке ресурсной базы с созданием полной цепочки добавленной стоимости.
2.Стратегическое сотрудничество в области полупроводников, где Республика Корея традиционно является одним из глобальных лидеров. Планируется создать в РУз первый в регионе полноценный научно-производственный кластер полупроводниковой продукции.
3.Полномасштабное партнерство в химической промышленности. Подготовлены новые проекты по производству зеленого водорода и аммиака, а также выпуску готовой резинотехнической продукции.
4.Углубление кооперации в машиностроении. Этой весной запущена линия по сборке автомобилей KIA в Джизакской области. В следующем году планируется начало полноценного производства седана мощностью более 60 тыс. единиц в год.
5.Трансфер технологий в создание "умного" сельского хозяйства, в том числе за счет цифровизации агросектора, внедрения "смарт" и "зеленых" технологий. Уже достигнуты договоренности по созданию современных тепличных хозяйств и садовых комплексов в регионах Узбекистана на основе возобновляемых источников энергии.
6.Модернизация инфраструктуры и программа градостроительства. Отмечен высокий интерес южнокорейских банков и компаний к модернизации транспортной инфраструктуры, проектированию и строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости на принципах государственно-частного партнерства.
7.Современная и безопасная энергетика. Для проработки перспективных проектов в области "зеленой" энергетики и повышения энергоэффективности стороны условились возобновить стратегический диалог на уровне министров энергетики и провести его очередную встречу в ближайшее время в Узбекистане.
Также речь шла об успешном партнерстве с Эксимбанком Кореи и Фондом "EDCF", портфель совместных проектов с которыми уже превысил $3 млрд.
"Достигнута договоренность о новых проектах по линии фонда EDCF на $2 миллиарда долларов, включая поставку высокоскоростных электропоездов, реализацию второго этапа проекта "Ташкент Фарма Парк" и оснащение образовательных учреждений", — говорится в сообщении.
С удовлетворением отмечено, что в рамках подготовки к настоящему саммиту сформирован новый портфель проектов по вышеуказанным направлениям на сумму $9,6 млрд.
Расширение культурно-гуманитарного обмена.
Участники переговоров договорились ускорить подготовку и реализацию проектов медицинского кластера, включающего создание университета, больницы для взрослых и онкоклиники.
Кроме того, запустят долгосрочную программу по повышению квалификации медработников в южнокорейских специализированных центрах.
Стороны накопили солидный опыт сотрудничества в области образования. В марте прошлого года состоялся первый узбекско-корейский форум ректоров. В следующем году планируют очередную встречу.
"Поддержаны предложения по созданию в Узбекистане института на основе модели Корейского института науки и технологий (KAIST). Кроме того, прорабатывается открытие в партнерстве с Корейским институтом госуправления и Национальным институтом человеческих ресурсов Центра обучения цифровым технологиям и искусственному интеллекту при Академии госуправления в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили расширению программ изучения корейского языка, в том числе с привлечением экспертов из Южной Кореи.
В настоящее время ведется успешная подготовка узбекских граждан в созданных при содействии KOICA центрах профобучения в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе, Фергане и Ургенче.
"Корейской стороной выражена поддержка создания сети таких центров в других регионах Узбекистана с привлечением финансово-технического содействия", — говорится в сообщении.
Для еще большего сближения народов двух стран предложено объявить следующий год "Годом взаимных обменов Узбекистана и Кореи" с перекрестным проведением культурных мероприятий.
Кроме того, в 2027 году будет широко праздноваться 90-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане.
Стороны договорились к этой знаменательной дате открыть музей и библиотеку в Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.
Мирзиёев отметил большой вклад корейской стороны в развитие "Электронного правительства", содействие в разработке стратегии "Цифровой Узбекистан", укрепление потенциала IT-парка и создание бизнес-инкубаторов "U-Enter".
В этом плане стороны условились расширить партнерство в области искусственного интеллекта, аутсорсинга бизнес-процессов и цифровых технологий.
Также они рассмотрели предложения в области борьбы с коррупцией, экологии, трудовой миграции и других важных направлениях.
По итогам переговоров главы государств поручили принять "дорожные карты" по каждому направлению с конкретными сроками и механизмами реализации.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом.
В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме.
Президент Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.