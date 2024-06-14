https://uz.sputniknews.ru/20240614/mirziyoyev-prezident-yujnaya-koreya-peregovory-44371766.html

Узбекистан и Южная Корея планируют создать региональный высокотехнологичный хаб

Узбекистан и Южная Корея планируют создать региональный высокотехнологичный хаб

Sputnik Узбекистан

По приглашению узбекского коллеги южнокорейский лидер 13 – 15 июня находится в республике с госвизитом. В ходе переговоров в расширенном формате стороны определили приоритетные направления взаимодействия

2024-06-14T16:20+0500

2024-06-14T16:20+0500

2024-06-14T16:32+0500

политика

экономика

переговоры

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

южная корея

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Узбекистане появится региональный высокотехнологичный хаб. Об этом стало известно ходе переговоров Шавката Мирзиёева и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы РУз. Отмечалась важность формирования новой высокотехнологичной повестки узбекско-корейского особого стратегического партнерства на предстоящие 3 года.Мирзиёев выступил с инициативой объявить этот период "Новым временем высокотехнологичного и инновационного сотрудничества двух стран".В качестве "якорных" направлений Стратегии президенты предложили ряд приоритетных сфер взаимодействия:Также речь шла об успешном партнерстве с Эксимбанком Кореи и Фондом "EDCF", портфель совместных проектов с которыми уже превысил $3 млрд.С удовлетворением отмечено, что в рамках подготовки к настоящему саммиту сформирован новый портфель проектов по вышеуказанным направлениям на сумму $9,6 млрд.Расширение культурно-гуманитарного обмена.Участники переговоров договорились ускорить подготовку и реализацию проектов медицинского кластера, включающего создание университета, больницы для взрослых и онкоклиники.Кроме того, запустят долгосрочную программу по повышению квалификации медработников в южнокорейских специализированных центрах.Стороны накопили солидный опыт сотрудничества в области образования. В марте прошлого года состоялся первый узбекско-корейский форум ректоров. В следующем году планируют очередную встречу.Особое внимание уделили расширению программ изучения корейского языка, в том числе с привлечением экспертов из Южной Кореи.В настоящее время ведется успешная подготовка узбекских граждан в созданных при содействии KOICA центрах профобучения в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе, Фергане и Ургенче.Для еще большего сближения народов двух стран предложено объявить следующий год "Годом взаимных обменов Узбекистана и Кореи" с перекрестным проведением культурных мероприятий.Кроме того, в 2027 году будет широко праздноваться 90-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане.Стороны договорились к этой знаменательной дате открыть музей и библиотеку в Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.Мирзиёев отметил большой вклад корейской стороны в развитие "Электронного правительства", содействие в разработке стратегии "Цифровой Узбекистан", укрепление потенциала IT-парка и создание бизнес-инкубаторов "U-Enter".В этом плане стороны условились расширить партнерство в области искусственного интеллекта, аутсорсинга бизнес-процессов и цифровых технологий.Также они рассмотрели предложения в области борьбы с коррупцией, экологии, трудовой миграции и других важных направлениях.По итогам переговоров главы государств поручили принять "дорожные карты" по каждому направлению с конкретными сроками и механизмами реализации.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева 13 – 15 июня Президент Республики Корея Юн Сок Ёль находится в республике государственным визитом.В рамках деловой программы визита лидеры двух стран примут участие в совместном бизнес-форуме.Президент Юн Сок Ёль также ознакомится с достопримечательностями Самарканда.

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