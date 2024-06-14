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Мир близко подошел к точке невозврата — Путин
Мир близко подошел к точке невозврата — Путин
Sputnik Узбекистан
Глава России сделал ряд важных заявлений на встрече с руководством МИД РФ.
2024-06-14T18:21+0500
2024-06-14T18:21+0500
2024-06-14T18:21+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.По словам Путина, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют "запредельный авантюризм западных политиков". Также глава РФ описал суть дипломатии НАТО.Глава РФ добавил, что "ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список государств, попавших под удар НАТО".НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил он.Также российский лидер отметил уверенность Запада в победе в холодной войне.Достаточно быстро стало понятно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает, добавил глава РФ.Вместе с тем, он оценил изменения в глобальной политике.Он отметил, что все больше государств стремятся к укреплению суверенитета.О растущем интересе стран к формату БРИКСПутин поручил правительству подготовить согласованные решения к саммиту БРИКС.Об отношениях с европейскими странамиТакже Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности.Говоря о том, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии, глава РФ отметил, что "в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе".Он призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности, подчеркнув, что будущая архитектура безопасности открыта для всех стран включая страны Европы и НАТО.Об украинском кризисеОн также добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Кроме того, Путин рассказал, какие задачи стоят перед российским внешнеполитическим ведомством: "все они подчинены главной цели — созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечению ее безопасности и повышению благосостояния российских семей".По словам главы РФ, работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует ещё больше концентрации усилий, инициативы и настойчивости, а также способности реагировать не только на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку.
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путин встреча руководство мид рф заявления
путин встреча руководство мид рф заявления
Мир близко подошел к точке невозврата — Путин
Глава России сделал ряд важных заявлений на встрече с руководством МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
"Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — подчеркнул он.
По словам Путина, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют "запредельный авантюризм западных политиков".
"Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией", – предупредил он.
Также глава РФ описал суть дипломатии НАТО.
"Главный принцип дипломатии по-натовски…глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", — указал Путин.
Глава РФ добавил, что "ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список государств, попавших под удар НАТО".
НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил он.
Также российский лидер отметил уверенность Запада в победе в холодной войне.
"Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока... На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО... не направлено против России", — сказал он.
Достаточно быстро стало понятно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает, добавил глава РФ.
Вместе с тем, он оценил изменения в глобальной политике.
"Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции", — подчеркнул президент России.
Он отметил, что все больше государств стремятся к укреплению суверенитета.
"Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки. Мы всегда, еще с советских времен, говорили о важности этих регионов мира, но сегодня динамика совсем другая", — сказал российский лидер.
О растущем интересе стран к формату БРИКС
Такой образ будущего созвучен устремлениям абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС.
В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры.
Потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
Путин поручил правительству подготовить согласованные решения к саммиту БРИКС.
Об отношениях с европейскими странами
Сейчас отношения РФ с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали, причем не по вине России.
Сообщения о том, что Россия хочет напасть на Европу — это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений.
Правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан.
Опасность для Европы исходит не от России, главная угроза для европейцев — в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах.
Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией.
Также Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности.
"Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности", — отметил он.
Говоря о том, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии, глава РФ отметил, что "в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе".
"Новый импульс должно получить и строительство большого евразийского партнерства, которое может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе", — отметил Путин.
Он призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности, подчеркнув, что будущая архитектура безопасности открыта для всех стран включая страны Европы и НАТО.
"Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. Для всех означает, что и европейских НАТОвских стран безусловно тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе", — сказал Путин.
Кризис, связанный с Украиной — это не конфликт двух государств, а результат агрессивной политики Запада.
Последствия украинского кризиса отзываются по всей планете.
Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов.
Россия во время переговоров на первом этапе СВО пыталась донести Киеву главную мысль, чтобы Украина уважала выбор Донбасса и волю живущих там людей.
Россия не начинала войну на Украине, это Киев начал боевые действия против граждан, объявивших о своей независимости.
Запад готовил и спровоцировал украинский кризис. А сейчас делает все, чтобы затягивался этот кризис бесконечно, ослаблял, взаимно ожесточал народ России и Украины.
Россия надеялась, что украинский конфликт будет урегулирован мирно, но все предложения были отвергнуты.
"При этом с первых дней (СВО-ред) мы вновь выдвигаем варианты дипломатического решения кризиса, говорил уже об этом сегодня. И это переговоры в Белоруссии, Турции, отвод войск от Киева, чтобы создать условия для подписания стамбульских соглашений, которые в принципе были всеми согласованы, но и эти наши попытки в конечном счете были опять отвергнуты", — сказал Путин.
Источником власти киевского режима является вооруженный путч.
Истинные хозяева Украины — это не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста.
Без участия России и открытого диалога невозможно выйти на урегулирование украинского конфликта, а также в целом договориться по всей безопасности Европы.
Одно из условий переговоров с Украиной — отказ Киева от вступления в НАТО
Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине, но, если Запад и Киев откажутся, это будет их ответственность за кровопролитие.
"Запад, Киев взяли курс на то, чтобы нанести нам поражение. Но, как известно, всё это провалилось. Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", — сказал президент РФ.
Он также добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Кроме того, Путин рассказал, какие задачи стоят перед российским внешнеполитическим ведомством: "все они подчинены главной цели — созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечению ее безопасности и повышению благосостояния российских семей".
По словам главы РФ, работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует ещё больше концентрации усилий, инициативы и настойчивости, а также способности реагировать не только на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку.