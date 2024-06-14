https://uz.sputniknews.ru/20240614/putin-vstrecha-rukovodstvo-mid-rf-44376265.html

Мир близко подошел к точке невозврата — Путин

Мир близко подошел к точке невозврата — Путин

Sputnik Узбекистан

Глава России сделал ряд важных заявлений на встрече с руководством МИД РФ.

2024-06-14T18:21+0500

2024-06-14T18:21+0500

2024-06-14T18:21+0500

россия

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украина

политика

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.По словам Путина, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют "запредельный авантюризм западных политиков". Также глава РФ описал суть дипломатии НАТО.Глава РФ добавил, что "ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить список государств, попавших под удар НАТО".НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, делала все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил он.Также российский лидер отметил уверенность Запада в победе в холодной войне.Достаточно быстро стало понятно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает, добавил глава РФ.Вместе с тем, он оценил изменения в глобальной политике.Он отметил, что все больше государств стремятся к укреплению суверенитета.О растущем интересе стран к формату БРИКСПутин поручил правительству подготовить согласованные решения к саммиту БРИКС.Об отношениях с европейскими странамиТакже Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности.Говоря о том, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии, глава РФ отметил, что "в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе".Он призвал сформировать такую систему, в рамках которой все государства смогут быть уверены в собственной безопасности, подчеркнув, что будущая архитектура безопасности открыта для всех стран включая страны Европы и НАТО.Об украинском кризисеОн также добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Кроме того, Путин рассказал, какие задачи стоят перед российским внешнеполитическим ведомством: "все они подчинены главной цели — созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечению ее безопасности и повышению благосостояния российских семей".По словам главы РФ, работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует ещё больше концентрации усилий, инициативы и настойчивости, а также способности реагировать не только на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку.

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