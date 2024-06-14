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Врач: Как нельзя лечить солнечный ожог
Врач: Как нельзя лечить солнечный ожог
Sputnik Узбекистан
Специалист предупредила о частых ошибках, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи
2024-06-14T22:04+0500
2024-06-14T22:04+0500
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мнение эксперта
солнце
ожог
здоровье
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Лето — сезон купания. При этом солнечные ожоги могут быть не только у любителей поплавать в открытых водоемах и часами полежать на солнце. Их рискует получить практически любой человек, не защищающий летом кожу от ультрафиолетового излучения, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш. По ее словам, заживать такие повреждения могут долго, а неправильное лечение зачастую усугубляет воспалительный процесс. Одна из таких ошибок — смазывать ожоги жиром.Еще одна распространенная ошибка – пытаться побыстрее избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже после ожога, добавила врач."Если есть волдыри, не надо их принудительно вскрывать, надо дать возможность им самим вскрыться. А когда они все-таки вскрылись, лучше аккуратно маникюрными ножницами корочки убрать, чтобы не было раздражающего действия. Убирать их с помощью щеток и скрабов нельзя, так можно занести инфекцию", – предупредила Гайдаш.Первое, что она рекомендовала сделать в случае солнечного ожога, – это холодное влажное обертывание.В заключение она отметила, что если на коже уже есть отек и намечаются волдыри, стоит один или два раза использовать кортикостероидное средство — оно поможет погасить воспаление.
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врач солнце ожог лечение ошибки
врач солнце ожог лечение ошибки

Врач: Как нельзя лечить солнечный ожог

22:04 14.06.2024
© unsplash.com/Antonio GabolaКрем от загара. Иллюстративное фото
Крем от загара. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2024
© unsplash.com/Antonio Gabola
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Специалист предупредила о частых ошибках, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи.
Лето — сезон купания. При этом солнечные ожоги могут быть не только у любителей поплавать в открытых водоемах и часами полежать на солнце. Их рискует получить практически любой человек, не защищающий летом кожу от ультрафиолетового излучения, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш.
По ее словам, заживать такие повреждения могут долго, а неправильное лечение зачастую усугубляет воспалительный процесс. Одна из таких ошибок — смазывать ожоги жиром.
"Самое частое, что случается из-за неправильного лечения, – это инфицирование, когда используют жиросодержащие препараты или наши любимые народные средства. Раньше в моде были сметана, кефир, персиковое или оливковое масло. Почему нельзя (смазывать такими веществами места ожогов, – ред.)? Потому что это жиросодержащие продукты, которые создают на коже пленку, и под этой пленкой развиваются инфекционные процессы, как в парнике", — объяснила специалист.
Еще одна распространенная ошибка – пытаться побыстрее избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже после ожога, добавила врач.
"Если есть волдыри, не надо их принудительно вскрывать, надо дать возможность им самим вскрыться. А когда они все-таки вскрылись, лучше аккуратно маникюрными ножницами корочки убрать, чтобы не было раздражающего действия. Убирать их с помощью щеток и скрабов нельзя, так можно занести инфекцию", – предупредила Гайдаш.
Первое, что она рекомендовала сделать в случае солнечного ожога, – это холодное влажное обертывание.
"Не ледяное, а именно холодное влажное обертывание. То есть нужно просто взять и обернуться в какую-то пропитанную водой ткань, это первый момент. Второе – это увлажняющие средства, содержащие декспантенол (производное пантотеновой кислоты, то есть витамина B5, – ред.). Лучше всего использовать крем, а не гель или спрей, потому что гель подсушивает кожу, а спрей содержит спиртовой эфир, будет не очень приятно. Можно использовать любые кремы с содержанием противовоспалительных препаратов, таких как алоэ", – уточнила врач-дерматолог.
В заключение она отметила, что если на коже уже есть отек и намечаются волдыри, стоит один или два раза использовать кортикостероидное средство — оно поможет погасить воспаление.
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