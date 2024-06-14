https://uz.sputniknews.ru/20240614/solntsye-ojog-lecheniye-44368987.html

Врач: Как нельзя лечить солнечный ожог

Врач: Как нельзя лечить солнечный ожог

Sputnik Узбекистан

Специалист предупредила о частых ошибках, которые могут привести к инфицированию поврежденной кожи

2024-06-14T22:04+0500

2024-06-14T22:04+0500

2024-06-14T22:04+0500

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Лето — сезон купания. При этом солнечные ожоги могут быть не только у любителей поплавать в открытых водоемах и часами полежать на солнце. Их рискует получить практически любой человек, не защищающий летом кожу от ультрафиолетового излучения, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Гайдаш. По ее словам, заживать такие повреждения могут долго, а неправильное лечение зачастую усугубляет воспалительный процесс. Одна из таких ошибок — смазывать ожоги жиром.Еще одна распространенная ошибка – пытаться побыстрее избавиться от волдырей и корочек, образовавшихся на коже после ожога, добавила врач."Если есть волдыри, не надо их принудительно вскрывать, надо дать возможность им самим вскрыться. А когда они все-таки вскрылись, лучше аккуратно маникюрными ножницами корочки убрать, чтобы не было раздражающего действия. Убирать их с помощью щеток и скрабов нельзя, так можно занести инфекцию", – предупредила Гайдаш.Первое, что она рекомендовала сделать в случае солнечного ожога, – это холодное влажное обертывание.В заключение она отметила, что если на коже уже есть отек и намечаются волдыри, стоит один или два раза использовать кортикостероидное средство — оно поможет погасить воспаление.

https://uz.sputniknews.ru/20240613/telefon-moshenniki-shutki-posledstviya-44354578.html

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