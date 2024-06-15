https://uz.sputniknews.ru/20240615/igry-briks-sorevnovaniye-uzbekistan-medali-44383719.html

Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей

Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей

Sputnik Узбекистан

Узбекистанцы выиграли награды в синхронном плавании, каратэ, самбо, ушу, спортивной гимнастике

2024-06-15T13:40+0500

2024-06-15T13:40+0500

2024-06-15T13:40+0500

спорт

казань

россия

узбекистан

брикс

медали

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0f/44383890_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_42f10c545dde9b587b9685f37260f30e.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает НОК. ЗолотоМехриддин Турахонов (каратэ, -60 кг)СереброВячеслав Руднев/Анна Вашченко (синхронное плавание, микст)Гулшан Алимардонова (каратэ, -50 кг) Эркин Козоков (самбо, -98 кг)Нурбек Тураев (самбо, +98 кг) Дарья Латышева (ушу, таолу)БронзаЖасмина Махмудова (спортивная гимнастика, опорный прыжок) Мухаммадабдулазиз Хужакулов (каратэ, -67 кг) Достон Отаболаев (каратэ, -75 кг) Феруза Хурозова (самбо, +80 кг) Мухлиса Турдиева (самбо, -72 кг) Мухлисахон Кодиберганова (самбо, -65 кг).Таким образом, количество медалей в копилке Узбекистана по итогам двух состязательных дней достигает 18 — 2 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Узбекистанцы на 4-м месте в медальном зачете после России, Беларуси и Китая.Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.

https://uz.sputniknews.ru/20240614/igry-briks-kazan-uzbekistan-medali-44365097.html

казань

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медали узбекистан второй день игры брикс награды синхронное плавание каратэ самбо ушу спортивная гимнастика