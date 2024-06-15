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https://uz.sputniknews.ru/20240615/igry-briks-sorevnovaniye-uzbekistan-medali-44383719.html
Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей
Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцы выиграли награды в синхронном плавании, каратэ, самбо, ушу, спортивной гимнастике
2024-06-15T13:40+0500
2024-06-15T13:40+0500
спорт
казань
россия
узбекистан
брикс
медали
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает НОК. ЗолотоМехриддин Турахонов (каратэ, -60 кг)СереброВячеслав Руднев/Анна Вашченко (синхронное плавание, микст)Гулшан Алимардонова (каратэ, -50 кг) Эркин Козоков (самбо, -98 кг)Нурбек Тураев (самбо, +98 кг) Дарья Латышева (ушу, таолу)БронзаЖасмина Махмудова (спортивная гимнастика, опорный прыжок) Мухаммадабдулазиз Хужакулов (каратэ, -67 кг) Достон Отаболаев (каратэ, -75 кг) Феруза Хурозова (самбо, +80 кг) Мухлиса Турдиева (самбо, -72 кг) Мухлисахон Кодиберганова (самбо, -65 кг).Таким образом, количество медалей в копилке Узбекистана по итогам двух состязательных дней достигает 18 — 2 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Узбекистанцы на 4-м месте в медальном зачете после России, Беларуси и Китая.Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
https://uz.sputniknews.ru/20240614/igry-briks-kazan-uzbekistan-medali-44365097.html
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медали узбекистан второй день игры брикс награды синхронное плавание каратэ самбо ушу спортивная гимнастика
медали узбекистан второй день игры брикс награды синхронное плавание каратэ самбо ушу спортивная гимнастика

Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей

13:40 15.06.2024
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
© НОК Узбекистана
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Узбекистанцы выиграли награды в синхронном плавании, каратэ, самбо, ушу, спортивной гимнастике.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает НОК.
Золото
Мехриддин Турахонов (каратэ, -60 кг)
Серебро
Вячеслав Руднев/Анна Вашченко (синхронное плавание, микст)
Гулшан Алимардонова (каратэ, -50 кг)
Эркин Козоков (самбо, -98 кг)
Нурбек Тураев (самбо, +98 кг)
Дарья Латышева (ушу, таолу)
Бронза
Жасмина Махмудова (спортивная гимнастика, опорный прыжок)
Мухаммадабдулазиз Хужакулов (каратэ, -67 кг)
Достон Отаболаев (каратэ, -75 кг)
Феруза Хурозова (самбо, +80 кг)
Мухлиса Турдиева (самбо, -72 кг)
Мухлисахон Кодиберганова (самбо, -65 кг).
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
© НОК Узбекистана
Таким образом, количество медалей в копилке Узбекистана по итогам двух состязательных дней достигает 18 — 2 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Узбекистанцы на 4-м месте в медальном зачете после России, Беларуси и Китая.

Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.
Игры БРИКС в Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2024
Первый день игр БРИКС в Казани: узбекистанцы завоевали шесть медалей
Вчера, 10:40
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