Игры БРИКС: по итогам двух дней соревнований у Узбекистана 18 медалей
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
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Узбекистанцы выиграли награды в синхронном плавании, каратэ, самбо, ушу, спортивной гимнастике.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает НОК.
Золото
Мехриддин Турахонов (каратэ, -60 кг)
Мехриддин Турахонов (каратэ, -60 кг)
Серебро
Вячеслав Руднев/Анна Вашченко (синхронное плавание, микст)
Гулшан Алимардонова (каратэ, -50 кг)
Эркин Козоков (самбо, -98 кг)
Нурбек Тураев (самбо, +98 кг)
Дарья Латышева (ушу, таолу)
Вячеслав Руднев/Анна Вашченко (синхронное плавание, микст)
Гулшан Алимардонова (каратэ, -50 кг)
Эркин Козоков (самбо, -98 кг)
Нурбек Тураев (самбо, +98 кг)
Дарья Латышева (ушу, таолу)
Бронза
Жасмина Махмудова (спортивная гимнастика, опорный прыжок)
Мухаммадабдулазиз Хужакулов (каратэ, -67 кг)
Достон Отаболаев (каратэ, -75 кг)
Феруза Хурозова (самбо, +80 кг)
Мухлиса Турдиева (самбо, -72 кг)
Мухлисахон Кодиберганова (самбо, -65 кг).
Жасмина Махмудова (спортивная гимнастика, опорный прыжок)
Мухаммадабдулазиз Хужакулов (каратэ, -67 кг)
Достон Отаболаев (каратэ, -75 кг)
Феруза Хурозова (самбо, +80 кг)
Мухлиса Турдиева (самбо, -72 кг)
Мухлисахон Кодиберганова (самбо, -65 кг).
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Таким образом, количество медалей в копилке Узбекистана по итогам двух состязательных дней достигает 18 — 2 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. Узбекистанцы на 4-м месте в медальном зачете после России, Беларуси и Китая.
Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Напомним, игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В них принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыгрывают 387 комплектов медалей.
Узбекистан на играх представляют 249 атлетов в 23 видах спорта.
Основная цель турнира — укрепление связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов на соревнования.