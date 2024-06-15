Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
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В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что Республика Корея традиционно входит в число крупных торговых, инвестиционных и технологических партнеров Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президенты Шавкат Мирзиёев и Юн Сок Ёль приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба главы РУз.
С удовлетворением отмечены двукратный рост взаимной торговли, достигшей по итогам прошлого года 2,5 миллиардов долларов. Объемы корейских инвестиций в экономике Узбекистана составляют 7,5 миллиардов долларов.
В ходе состоявшихся переговоров на высшем уровне лидеры условились всесторонне поддерживать меры по наращиванию торговли и инвестиций, внедрять гибкие механизмы финансирования совместных проектов, создавать благоприятные условия для бизнеса.
"Мы договорились создать новую модель партнерства в современных условиях. В наших отношениях начинается "Новое время высокотехнологичного и инновационного сотрудничества", — подчеркнул Мирзиёев.
Приняли важное решение о разработке стратегической программы по созданию в Узбекистане регионального хаба высоких технологий, которая будет охватывать приоритетные направления.
"Это сотрудничество в области критически важных сырьевых ресурсов, полупроводников, химии, машиностроения, "умного" сельского хозяйства, инфраструктуры и градостроительства, "зеленой" энергетики", — говорится в сообщении.
Глава РУз отметил, что в последние годы Республика Корея стала ключевым партнером в модернизации экономики и промышленности Узбекистана. Сегодня с ведущими корейскими компаниями и банками реализуются крупные проекты на сумму 5 миллиардов долларов.
Шавкат Мирзиёев
Среди успешных примеров создание текстильного кластера с компанией POSCO, многопрофильная детская клиника с Эксимбанком и CNT, добыча и переработка кремния с Shingdong Enercom и другие.
Лидеры приветствовали тот факт, что в рамках бизнес-форума подготовлен пакет новых инвестиционных проектов на сумму 9,6 миллиарда долларов.
Мирзиёев подчеркнул необратимый характер реализуемых в Новом Узбекистане реформ, направленных на либерализацию экономики, обеспечение верховенства закона, неприкосновенность частной собственности и защиту прав инвесторов.
"Потенциал узбекско-корейского сотрудничества очень высок. Наши экономики могут эффективно дополнять друг друга", — отметил президент.
В данном контексте обозначили приоритетные направления дальнейшей кооперации.
"Прежде всего, это глубокая переработка стратегического сырья на основе передовых технологий Кореи с дальнейшим экспортом высоколиквидной продукции в третьи страны. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о совместном производстве сверхтонкой медной фольги. Предусматривается также расширение деятельности Узбекско-Корейского научно-технологического центра редких металлов", — говорится в сообщении.
В рамках партнерства в электротехнической промышленности наметили планы по созданию в Ташкентской области первого в Центральной Азии кластера полупроводниковой продукции, а также расширению кооперации по выпуску электротехники и технического кремния.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Узбекистан намерен развивать стратегическое партнерство с корейским бизнесом в химической отрасли. Выражена поддержка планам по реализации проектов по производству "зеленого" водорода, аммиака и каучуковой продукции.
Кроме того, в рамках нынешнего визита дается старт созданию Центра химических технологий при поддержке Эксимбанка и KOICA.
Подчеркнули важную роль корейских компаний в региональном лидерстве Узбекистана в области автомобилестроения. Так, совместно с KIA запущено производство современных автомобилей в Джизакской области.
Шавкат Мирзиёев призвал корейский бизнес активно участвовать в процессе локализации новых моделей машин и комплектующих.
Выражена заинтересованность в развитии партнерства в области цифровизации сельского хозяйства, внедрения в аграрный сектор "умных" технологий.
"В этом плане стороны приветствовали начало реализации крупных проектов по созданию в регионах страны "зеленых" теплиц и садов, работающих на основе возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.
Для Узбекистана интересен передовой опыт Кореи в развитии инфраструктуры и градостроительства. В данном контексте особое внимание уделили участию корейских партнеров в модернизации транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.
С удовлетворением отметили подписание соглашения по поставке в РУз высокоскоростных поездов Hyundai Rotem.
Подчеркнули важность углубления взаимодействия с финансовыми институтами Кореи. В рамках саммита подписали Программу сотрудничества с фондом EDCF по финансированию социальных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов.
Глава Узбекистана заверил представителей корейских деловых кругов, что правительство будет активно поддерживать их в своевременной и эффективной реализации всех договоренностей.
"В этих целях анонсировали внедрение новой системы координации и продвижения совместных проектов", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Юн Сок Ёль высоко оценил реализуемую под руководством Шавката Мирзиёева программу необратимых реформ, подчеркнув наличие больших незадействованных возможностей для увеличения масштабов взаимовыгодного партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме