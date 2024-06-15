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https://uz.sputniknews.ru/20240615/prezident-uzbekistan-yujnaya-koreya-uchastiye-biznes-forum-44379386.html
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Sputnik Узбекистан
В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что Республика Корея традиционно входит в число крупных торговых, инвестиционных и технологических партнеров Узбекистана
2024-06-15T10:16+0500
2024-06-15T10:16+0500
узбекистан
южная корея
бизнес-форум
инвестиции
сотрудничество
экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президенты Шавкат Мирзиёев и Юн Сок Ёль приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба главы РУз.С удовлетворением отмечены двукратный рост взаимной торговли, достигшей по итогам прошлого года 2,5 миллиардов долларов. Объемы корейских инвестиций в экономике Узбекистана составляют 7,5 миллиардов долларов.В ходе состоявшихся переговоров на высшем уровне лидеры условились всесторонне поддерживать меры по наращиванию торговли и инвестиций, внедрять гибкие механизмы финансирования совместных проектов, создавать благоприятные условия для бизнеса.Приняли важное решение о разработке стратегической программы по созданию в Узбекистане регионального хаба высоких технологий, которая будет охватывать приоритетные направления.Глава РУз отметил, что в последние годы Республика Корея стала ключевым партнером в модернизации экономики и промышленности Узбекистана. Сегодня с ведущими корейскими компаниями и банками реализуются крупные проекты на сумму 5 миллиардов долларов.Среди успешных примеров создание текстильного кластера с компанией POSCO, многопрофильная детская клиника с Эксимбанком и CNT, добыча и переработка кремния с Shingdong Enercom и другие.Лидеры приветствовали тот факт, что в рамках бизнес-форума подготовлен пакет новых инвестиционных проектов на сумму 9,6 миллиарда долларов.Мирзиёев подчеркнул необратимый характер реализуемых в Новом Узбекистане реформ, направленных на либерализацию экономики, обеспечение верховенства закона, неприкосновенность частной собственности и защиту прав инвесторов.В данном контексте обозначили приоритетные направления дальнейшей кооперации.В рамках партнерства в электротехнической промышленности наметили планы по созданию в Ташкентской области первого в Центральной Азии кластера полупроводниковой продукции, а также расширению кооперации по выпуску электротехники и технического кремния.Узбекистан намерен развивать стратегическое партнерство с корейским бизнесом в химической отрасли. Выражена поддержка планам по реализации проектов по производству "зеленого" водорода, аммиака и каучуковой продукции.Кроме того, в рамках нынешнего визита дается старт созданию Центра химических технологий при поддержке Эксимбанка и KOICA.Подчеркнули важную роль корейских компаний в региональном лидерстве Узбекистана в области автомобилестроения. Так, совместно с KIA запущено производство современных автомобилей в Джизакской области.Шавкат Мирзиёев призвал корейский бизнес активно участвовать в процессе локализации новых моделей машин и комплектующих.Выражена заинтересованность в развитии партнерства в области цифровизации сельского хозяйства, внедрения в аграрный сектор "умных" технологий.Для Узбекистана интересен передовой опыт Кореи в развитии инфраструктуры и градостроительства. В данном контексте особое внимание уделили участию корейских партнеров в модернизации транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.С удовлетворением отметили подписание соглашения по поставке в РУз высокоскоростных поездов Hyundai Rotem.Подчеркнули важность углубления взаимодействия с финансовыми институтами Кореи. В рамках саммита подписали Программу сотрудничества с фондом EDCF по финансированию социальных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов.Глава Узбекистана заверил представителей корейских деловых кругов, что правительство будет активно поддерживать их в своевременной и эффективной реализации всех договоренностей.В свою очередь, Юн Сок Ёль высоко оценил реализуемую под руководством Шавката Мирзиёева программу необратимых реформ, подчеркнув наличие больших незадействованных возможностей для увеличения масштабов взаимовыгодного партнерства.
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глава узбекистан южная корея бизнес форум выступление шавкат мирзиёев республика корея торговля инвестиции технологии партнер
глава узбекистан южная корея бизнес форум выступление шавкат мирзиёев республика корея торговля инвестиции технологии партнер

Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме

10:16 15.06.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаЮн Сок Ёль и Шавкат Мирзиёев
Юн Сок Ёль и Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что Республика Корея традиционно входит в число крупных торговых, инвестиционных и технологических партнеров Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президенты Шавкат Мирзиёев и Юн Сок Ёль приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба главы РУз.
С удовлетворением отмечены двукратный рост взаимной торговли, достигшей по итогам прошлого года 2,5 миллиардов долларов. Объемы корейских инвестиций в экономике Узбекистана составляют 7,5 миллиардов долларов.
В ходе состоявшихся переговоров на высшем уровне лидеры условились всесторонне поддерживать меры по наращиванию торговли и инвестиций, внедрять гибкие механизмы финансирования совместных проектов, создавать благоприятные условия для бизнеса.
"Мы договорились создать новую модель партнерства в современных условиях. В наших отношениях начинается "Новое время высокотехнологичного и инновационного сотрудничества", — подчеркнул Мирзиёев.
Приняли важное решение о разработке стратегической программы по созданию в Узбекистане регионального хаба высоких технологий, которая будет охватывать приоритетные направления.
"Это сотрудничество в области критически важных сырьевых ресурсов, полупроводников, химии, машиностроения, "умного" сельского хозяйства, инфраструктуры и градостроительства, "зеленой" энергетики", — говорится в сообщении.
Глава РУз отметил, что в последние годы Республика Корея стала ключевым партнером в модернизации экономики и промышленности Узбекистана. Сегодня с ведущими корейскими компаниями и банками реализуются крупные проекты на сумму 5 миллиардов долларов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Среди успешных примеров создание текстильного кластера с компанией POSCO, многопрофильная детская клиника с Эксимбанком и CNT, добыча и переработка кремния с Shingdong Enercom и другие.
Лидеры приветствовали тот факт, что в рамках бизнес-форума подготовлен пакет новых инвестиционных проектов на сумму 9,6 миллиарда долларов.
Мирзиёев подчеркнул необратимый характер реализуемых в Новом Узбекистане реформ, направленных на либерализацию экономики, обеспечение верховенства закона, неприкосновенность частной собственности и защиту прав инвесторов.

"Потенциал узбекско-корейского сотрудничества очень высок. Наши экономики могут эффективно дополнять друг друга", — отметил президент.

В данном контексте обозначили приоритетные направления дальнейшей кооперации.
"Прежде всего, это глубокая переработка стратегического сырья на основе передовых технологий Кореи с дальнейшим экспортом высоколиквидной продукции в третьи страны. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о совместном производстве сверхтонкой медной фольги. Предусматривается также расширение деятельности Узбекско-Корейского научно-технологического центра редких металлов", — говорится в сообщении.
В рамках партнерства в электротехнической промышленности наметили планы по созданию в Ташкентской области первого в Центральной Азии кластера полупроводниковой продукции, а также расширению кооперации по выпуску электротехники и технического кремния.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекистан намерен развивать стратегическое партнерство с корейским бизнесом в химической отрасли. Выражена поддержка планам по реализации проектов по производству "зеленого" водорода, аммиака и каучуковой продукции.
Кроме того, в рамках нынешнего визита дается старт созданию Центра химических технологий при поддержке Эксимбанка и KOICA.
Подчеркнули важную роль корейских компаний в региональном лидерстве Узбекистана в области автомобилестроения. Так, совместно с KIA запущено производство современных автомобилей в Джизакской области.
Шавкат Мирзиёев призвал корейский бизнес активно участвовать в процессе локализации новых моделей машин и комплектующих.
Выражена заинтересованность в развитии партнерства в области цифровизации сельского хозяйства, внедрения в аграрный сектор "умных" технологий.
"В этом плане стороны приветствовали начало реализации крупных проектов по созданию в регионах страны "зеленых" теплиц и садов, работающих на основе возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.
Для Узбекистана интересен передовой опыт Кореи в развитии инфраструктуры и градостроительства. В данном контексте особое внимание уделили участию корейских партнеров в модернизации транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.
С удовлетворением отметили подписание соглашения по поставке в РУз высокоскоростных поездов Hyundai Rotem.
Подчеркнули важность углубления взаимодействия с финансовыми институтами Кореи. В рамках саммита подписали Программу сотрудничества с фондом EDCF по финансированию социальных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов.
Глава Узбекистана заверил представителей корейских деловых кругов, что правительство будет активно поддерживать их в своевременной и эффективной реализации всех договоренностей.
"В этих целях анонсировали внедрение новой системы координации и продвижения совместных проектов", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Юн Сок Ёль высоко оценил реализуемую под руководством Шавката Мирзиёева программу необратимых реформ, подчеркнув наличие больших незадействованных возможностей для увеличения масштабов взаимовыгодного партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2024
Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
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