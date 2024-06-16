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https://uz.sputniknews.ru/20240616/mirziyoev-podaril-kadyrovu-suvenir-44397037.html
Мирзиёев подарил Кадырову сувенир — подробности
Мирзиёев подарил Кадырову сувенир — подробности
Sputnik Узбекистан
Главе Чеченской республики вручили макет знаменитого ансамбля Регистан в Самарканде.
2024-06-16T14:35+0500
2024-06-16T14:57+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
чеченская республика
рамзан кадыров
регистан
макет
визит
грозный
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову макет ансамбля Регистан в Самарканде. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.Сувенир Кадырову передали почетный президент Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Ойбек Норинбаев и президент Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Надыр Кадиров.Он также отметил, что под руководством Шавката Мирзиёева страна получила новый вектор поступательного развития и процветания. Он поблагодарил узбекских гостей за дружественный визит в Грозный и передал благодарность Шавкату Мирзиёеву за внимание и высокое уважение, подчеркнув, что такими взаимными контактами, общением стороны будут укреплять дружбу и братские отношения между чеченским и узбекским народами.
https://uz.sputniknews.ru/20240528/kadyrov-chechnya-uzbekistan-plany-sotrudnichestvo-44106750.html
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узбекистан чеченская республика сувенир регистан
узбекистан чеченская республика сувенир регистан

Мирзиёев подарил Кадырову сувенир — подробности

14:35 16.06.2024 (обновлено: 14:57 16.06.2024)
© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
© Sputnik / Саид Царнаев
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Главе Чеченской республики вручили макет знаменитого ансамбля Регистан в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову макет ансамбля Регистан в Самарканде. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Сувенир Кадырову передали почетный президент Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Ойбек Норинбаев и президент Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Надыр Кадиров.
© Пресс-служба главы Чечни.Президент Узбекистана подарил главе Чеченской республики макет ансамбля Регистан.
Президент Узбекистана подарил главе Чеченской республики макет ансамбля Регистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
Президент Узбекистана подарил главе Чеченской республики макет ансамбля Регистан.
© Пресс-служба главы Чечни.

“Было очень приятно получить ценный подарок, переданный для меня Шавкатом Миромоновичем – сувенирную копию одной из самых величественных и красивейших площадей мира – Ансамбля Регистан в Самарканде. Этой площади 600 лет. Она считается одной из главных достопримечательностей Узбекистана. На ней расположены три медресе, которые также поражают своей красотой и великолепием. Я заверил гостей, что этот подарок займет одно из самых достойных мест“, — написал глава Чечни.

Он также отметил, что под руководством Шавката Мирзиёева страна получила новый вектор поступательного развития и процветания.

“Мы рады, что у братского Узбекистана такой энергичный, современный лидер, способный сделать еще лучше дружественное России государство“, – добавил Кадыров.

Он поблагодарил узбекских гостей за дружественный визит в Грозный и передал благодарность Шавкату Мирзиёеву за внимание и высокое уважение, подчеркнув, что такими взаимными контактами, общением стороны будут укреплять дружбу и братские отношения между чеченским и узбекским народами.
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