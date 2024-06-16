Мирзиёев подарил Кадырову сувенир — подробности
14:35 16.06.2024 (обновлено: 14:57 16.06.2024)
© Sputnik / Саид Царнаев/
Подписаться
Главе Чеченской республики вручили макет знаменитого ансамбля Регистан в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову макет ансамбля Регистан в Самарканде. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Сувенир Кадырову передали почетный президент Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Ойбек Норинбаев и президент Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Надыр Кадиров.
© Пресс-служба главы Чечни.Президент Узбекистана подарил главе Чеченской республики макет ансамбля Регистан.
Президент Узбекистана подарил главе Чеченской республики макет ансамбля Регистан.
© Пресс-служба главы Чечни.
“Было очень приятно получить ценный подарок, переданный для меня Шавкатом Миромоновичем – сувенирную копию одной из самых величественных и красивейших площадей мира – Ансамбля Регистан в Самарканде. Этой площади 600 лет. Она считается одной из главных достопримечательностей Узбекистана. На ней расположены три медресе, которые также поражают своей красотой и великолепием. Я заверил гостей, что этот подарок займет одно из самых достойных мест“, — написал глава Чечни.
Он также отметил, что под руководством Шавката Мирзиёева страна получила новый вектор поступательного развития и процветания.
“Мы рады, что у братского Узбекистана такой энергичный, современный лидер, способный сделать еще лучше дружественное России государство“, – добавил Кадыров.
Он поблагодарил узбекских гостей за дружественный визит в Грозный и передал благодарность Шавкату Мирзиёеву за внимание и высокое уважение, подчеркнув, что такими взаимными контактами, общением стороны будут укреплять дружбу и братские отношения между чеченским и узбекским народами.