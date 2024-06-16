https://uz.sputniknews.ru/20240616/putin-pozdravil-musulman-kurban-xayitom-44392297.html
“Важен их вклад в единение нашего народа“– Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом
“Важен их вклад в единение нашего народа“– Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом
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Российский лидер подчеркнул, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию молодежи, а также помогают участникам СВО и их близким.
2024-06-16T11:02+0500
2024-06-16T11:02+0500
2024-06-16T11:02+0500
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курбан хайит
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.
https://uz.sputniknews.ru/20240616/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-prazdnik-kurban-xayit-44389265.html
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курбан хайит праздник россия путин мусульмане
“Важен их вклад в единение нашего народа“– Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом
Российский лидер подчеркнул, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию молодежи, а также помогают участникам СВО и их близким.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога. Текст поздравления опубликован
на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения", — сказал глава РФ.
Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.