https://uz.sputniknews.ru/20240616/putin-pozdravil-musulman-kurban-xayitom-44392297.html

“Важен их вклад в единение нашего народа“– Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом

“Важен их вклад в единение нашего народа“– Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом

Sputnik Узбекистан

Российский лидер подчеркнул, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию молодежи, а также помогают участникам СВО и их близким.

2024-06-16T11:02+0500

2024-06-16T11:02+0500

2024-06-16T11:02+0500

россия

владимир путин

курбан хайит

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0a/43372679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4937247c26518f5588b72bae2114905.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан хайитом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.

https://uz.sputniknews.ru/20240616/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-prazdnik-kurban-xayit-44389265.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

курбан хайит праздник россия путин мусульмане