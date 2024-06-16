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https://uz.sputniknews.ru/20240616/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-prazdnik-kurban-xayit-44389265.html
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит
Sputnik Узбекистан
В честь священного праздника мусульман президент Узбекистана направил свои поздравления гражданам страны, а также передал искренние поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья.
2024-06-16T10:10+0500
2024-06-16T11:03+0500
узбекистан
курбан хайит
поздравления
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Президент подчеркнул, что сегодня Курбан хайит, прочно утвердившись в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма, "созвучен содержанию масштабных реформ в Новом Узбекистане, в которых на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека". Глава Узбекистана также отметил, что священный праздник воплощает гуманистическую суть и служит источником вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплоченности в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодежи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания. Сегодня многонациональный народ республики строит Новый Узбекистан, который является символом новой жизни, развития и счастливого будущего, отметил президент.
https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-kurban-xayit-dni-otdyx-44328920.html
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президент поздравление праздник курбан хайит
президент поздравление праздник курбан хайит

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

10:10 16.06.2024 (обновлено: 11:03 16.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В честь священного праздника мусульман президент Узбекистана поздравил граждан страны, а также передал искренние поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
"Искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш народ с праздником Курбан хайит, наступившим в нашей стране, которая с каждым днем преображается и озаряется светом мира, доброты и согласия", — говорится в послании.
Президент подчеркнул, что сегодня Курбан хайит, прочно утвердившись в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма, "созвучен содержанию масштабных реформ в Новом Узбекистане, в которых на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека".
Глава Узбекистана также отметил, что священный праздник воплощает гуманистическую суть и служит источником вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплоченности в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодежи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания.

"Передаем теплые поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья и искренние пожелания мира и прогресса их народам и странам, " – сказал Мирзиёев, пожелав скорейшего прекращения продолжающихся в разных регионах войн и конфликтов, а также мира на Земле.

Сегодня многонациональный народ республики строит Новый Узбекистан, который является символом новой жизни, развития и счастливого будущего, отметил президент.
"Если мы крепче сплотимся и с еще большей решимостью продолжим начатые реформы, то, несомненно, достигнем этой великой цели. Мы обязательно вырастим наших детей высоко воспитанным, владеющим современными знаниями и профессиями поколением настоящих патриотов. Желаю вам счастья и успехов на этом пути. Пусть Всевышний хранит наш народ!", — сказал президент.
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