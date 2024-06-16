Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит
10:10 16.06.2024 (обновлено: 11:03 16.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В честь священного праздника мусульман президент Узбекистана поздравил граждан страны, а также передал искренние поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
"Искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш народ с праздником Курбан хайит, наступившим в нашей стране, которая с каждым днем преображается и озаряется светом мира, доброты и согласия", — говорится в послании.
Президент подчеркнул, что сегодня Курбан хайит, прочно утвердившись в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма, "созвучен содержанию масштабных реформ в Новом Узбекистане, в которых на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека".
Глава Узбекистана также отметил, что священный праздник воплощает гуманистическую суть и служит источником вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплоченности в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодежи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания.
"Передаем теплые поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья и искренние пожелания мира и прогресса их народам и странам, " – сказал Мирзиёев, пожелав скорейшего прекращения продолжающихся в разных регионах войн и конфликтов, а также мира на Земле.
Сегодня многонациональный народ республики строит Новый Узбекистан, который является символом новой жизни, развития и счастливого будущего, отметил президент.
"Если мы крепче сплотимся и с еще большей решимостью продолжим начатые реформы, то, несомненно, достигнем этой великой цели. Мы обязательно вырастим наших детей высоко воспитанным, владеющим современными знаниями и профессиями поколением настоящих патриотов. Желаю вам счастья и успехов на этом пути. Пусть Всевышний хранит наш народ!", — сказал президент.
11 июня, 12:06