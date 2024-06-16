https://uz.sputniknews.ru/20240616/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-prazdnik-kurban-xayit-44389265.html

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит

Sputnik Узбекистан

В честь священного праздника мусульман президент Узбекистана направил свои поздравления гражданам страны, а также передал искренние поздравления верующим мусульманам в государствах ближнего и дальнего зарубежья.

2024-06-16T10:10+0500

2024-06-16T10:10+0500

2024-06-16T11:03+0500

узбекистан

курбан хайит

поздравления

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Президент подчеркнул, что сегодня Курбан хайит, прочно утвердившись в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма, "созвучен содержанию масштабных реформ в Новом Узбекистане, в которых на первый план во всех сферах выходит уважение чести и достоинства человека". Глава Узбекистана также отметил, что священный праздник воплощает гуманистическую суть и служит источником вдохновения во всех благих делах, направленных на укрепление атмосферы мира и спокойствия, дружбы и сплоченности в махаллях и семьях, заботу о старшем поколении, молодежи и женщинах, малообеспеченных семьях, на то, чтобы никто не остался без внимания. Сегодня многонациональный народ республики строит Новый Узбекистан, который является символом новой жизни, развития и счастливого будущего, отметил президент.

https://uz.sputniknews.ru/20240611/uzbekistan-kurban-xayit-dni-otdyx-44328920.html

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