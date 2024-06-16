https://uz.sputniknews.ru/20240616/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-zagornoe-44400082.html
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Группировка “Восток” поразила живую силу и технику Нацгвардии Украины в районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
2024-06-16T16:13+0500
2024-06-16T16:13+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки в Запорожской области, Урожайного и Владимировки Донецкой Народной Республики.За сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://uz.sputniknews.ru/20240602/rossiyskie-voennye-osvobodili-umanskoe-dnr-44197079.html
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сво всу российские военные группировка восток днр минобороны рф
сво всу российские военные группировка восток днр минобороны рф
Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ
16:13 16.06.2024 (обновлено: 16:19 16.06.2024)
Группировка “Восток” поразила живую силу и технику Нацгвардии Украины в районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщает
пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки в Запорожской области, Урожайного и Владимировки Донецкой Народной Республики.
За сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".