https://uz.sputniknews.ru/20240616/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-zagornoe-44400082.html

Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ

Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области – Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Группировка “Восток” поразила живую силу и технику Нацгвардии Украины в районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

2024-06-16T16:13+0500

2024-06-16T16:13+0500

2024-06-16T16:19+0500

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украина

запорожская область

сво

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Загорное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки в Запорожской области, Урожайного и Владимировки Донецкой Народной Республики.За сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

https://uz.sputniknews.ru/20240602/rossiyskie-voennye-osvobodili-umanskoe-dnr-44197079.html

россия

украина

запорожская область

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