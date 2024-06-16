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В США встревожены изменением позиции Си Цзиньпина по России
В США встревожены изменением позиции Си Цзиньпина по России
Sputnik Узбекистан
NYT: Вашингтон опасается усиления поддержки России со стороны Китая в конфликте с Украиной.
2024-06-16T18:05+0500
2024-06-16T18:05+0500
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китай
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си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Вашингтоне обеспокоены тем, что лидер Китая Си Цзиньпин будет активнее поддерживать Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times. В статье говорится, что еще несколько месяцев назад большинство американских чиновников считали эту точку зрения преувеличением, а Байден публично выражал сомнения в том, что Россия и Китая смогут "преодолеть взаимные подозрения" и начать сотрудничать.На этой неделе страны G7 в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.Ранее агентство Синьхуа передавало, что в мае лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
россия
украина
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китай сша россия украина белый дом байден си цзиньпин
китай сша россия украина белый дом байден си цзиньпин

В США встревожены изменением позиции Си Цзиньпина по России

18:05 16.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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NYT: Вашингтон опасается усиления поддержки России со стороны Китая в конфликте с Украиной.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Вашингтоне обеспокоены тем, что лидер Китая Си Цзиньпин будет активнее поддерживать Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

"Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву", — отмечает издание.
В статье говорится, что еще несколько месяцев назад большинство американских чиновников считали эту точку зрения преувеличением, а Байден публично выражал сомнения в том, что Россия и Китая смогут "преодолеть взаимные подозрения" и начать сотрудничать.

На этой неделе страны G7 в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.

Ранее агентство Синьхуа передавало, что в мае лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
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