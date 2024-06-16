https://uz.sputniknews.ru/20240616/ssha-si-tszinpin-rossiya-44400835.html

В США встревожены изменением позиции Си Цзиньпина по России

В США встревожены изменением позиции Си Цзиньпина по России

Sputnik Узбекистан

NYT: Вашингтон опасается усиления поддержки России со стороны Китая в конфликте с Украиной.

2024-06-16T18:05+0500

2024-06-16T18:05+0500

2024-06-16T18:05+0500

сша

россия

китай

украина

владимир путин

си цзиньпин

джо байден

москва

киев

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Вашингтоне обеспокоены тем, что лидер Китая Си Цзиньпин будет активнее поддерживать Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times. В статье говорится, что еще несколько месяцев назад большинство американских чиновников считали эту точку зрения преувеличением, а Байден публично выражал сомнения в том, что Россия и Китая смогут "преодолеть взаимные подозрения" и начать сотрудничать.На этой неделе страны G7 в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.Ранее агентство Синьхуа передавало, что в мае лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.

россия

украина

москва

киев

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