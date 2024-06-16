В честь Курбан хайита в Узбекистане состоялся праздничный намаз — фото
11:37 16.06.2024 (обновлено: 11:45 16.06.2024)
© SputnikВ Ташкенте прошел праздничный намаз
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Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
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Снимки сделаны в мечети “Хазрати Имам” в Ташкенте.
Курбан хайит — величайший праздник мусульман.
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-Байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.