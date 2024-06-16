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https://uz.sputniknews.ru/20240616/tashkent-prazdnichnyy-namaz-foto-44392596.html
В честь Курбан хайита в Узбекистане состоялся праздничный намаз — фото
В честь Курбан хайита в Узбекистане состоялся праздничный намаз — фото
Sputnik Узбекистан
Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже... 16.06.2024, Sputnik Узбекистан
2024-06-16T11:37+0500
2024-06-16T11:45+0500
узбекистан
курбан хайит
мечеть
намаз
ислам
религия
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Снимки сделаны в мечети “Хазрати Имам” в Ташкенте.Курбан хайит — величайший праздник мусульман.В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.В Курбан-Байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.
https://uz.sputniknews.ru/20240616/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-prazdnik-kurban-xayit-44389265.html
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ташкент курбан хайит намаз мечеть верующие религия мусульмане
ташкент курбан хайит намаз мечеть верующие религия мусульмане

В честь Курбан хайита в Узбекистане состоялся праздничный намаз — фото

11:37 16.06.2024 (обновлено: 11:45 16.06.2024)
© SputnikВ Ташкенте прошел праздничный намаз
В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2024
© Sputnik
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Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik
В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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В Ташкенте прошел праздничный намаз - Sputnik Узбекистан
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Снимки сделаны в мечети “Хазрати Имам” в Ташкенте.

Курбан хайит — величайший праздник мусульман.
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-Байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.
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