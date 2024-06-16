https://uz.sputniknews.ru/20240616/tashkent-prazdnichnyy-namaz-foto-44392596.html

В честь Курбан хайита в Узбекистане состоялся праздничный намаз — фото

В честь Курбан хайита в Узбекистане состоялся праздничный намаз — фото

Sputnik Узбекистан

Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране. Как проходил намаз в одной из мечетей Ташкента смотрите в фоторепортаже... 16.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-16T11:37+0500

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узбекистан

курбан хайит

мечеть

намаз

ислам

религия

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Снимки сделаны в мечети “Хазрати Имам” в Ташкенте.Курбан хайит — величайший праздник мусульман.В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.В Курбан-Байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать – обязанность каждого мусульманина.

https://uz.sputniknews.ru/20240616/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-prazdnik-kurban-xayit-44389265.html

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