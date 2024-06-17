https://uz.sputniknews.ru/20240617/mir-na-ukraine-nujen-rossii-pushilin-44403909.html
Мир на Украине не нужен никому, кроме России – Пушилин
Мир на Украине не нужен никому, кроме России – Пушилин
Sputnik Узбекистан
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мир с Украиной нужен только РФ, Западу выгодно продолжение конфликта.
2024-06-17T13:16+0500
2024-06-17T13:16+0500
2024-06-17T13:16+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Мир с Украиной не нужен никому, кроме России. А многим странам Запада выгодно продолжать конфликт. Такое заявление глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.Он отметил, что переговорный процесс сложный, и скорее всего, будет вестись непублично.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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россия украина запад киев москва конфликт
Мир на Украине не нужен никому, кроме России – Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мир с Украиной нужен только РФ, Запад же заинтересован в продолжении конфликта.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Мир с Украиной не нужен никому, кроме России. А многим странам Запада выгодно продолжать конфликт. Такое заявление глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости
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"Наша страна, наш президент всегда озвучивает абсолютно прозрачный и четкий механизм для того, чтобы был установлен мир. К сожалению, также мы фиксируем, что этот мир, такое впечатление, что кроме нашей страны и ряда здравомыслящих стран, …больше этот мир никому не нужен. Безусловно, в большей степени этот мир не нужен США, а также их условным союзникам", — сказал политик.
Он отметил, что переговорный процесс сложный, и скорее всего, будет вестись непублично.
"Переговорный процесс всегда очень шаткий, особенно когда есть вот такие страны, как ряд западных стран, которые, наоборот, подливают масло в огонь, и у них есть точки выгоды, почему выгодно, чтобы конфликт этот продолжался дальше", – добавил Пушилин.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.